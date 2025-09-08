El Salvador feiert Bitcoin-Jahrestag nach 4 Jahren mit gemischten Ergebnissen

Das Wichtigste in Kürze

El Salvador machte 2021 Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel.

Vier Jahre später sind die Ergebnisse gemischt.

Die Regierung bleibt überzeugt und setzt mit Symbolkäufen Zeichen.

Die Bevölkerung ist gespalten: einige profitieren, andere lehnen ab.

International gab es Kritik, aber auch mehr Aufmerksamkeit und Tourismus.

Bitcoin löste keine sozialen Probleme, dient aber als langfristige Strategie gegen Abhängigkeit vom US-Dollar.

El Salvador ist Vorreiter und hat die globale Debatte verändert.

Einige Menschen nennen es immer noch einen Geniestreich, während andere es als leichtsinnig bezeichnen. Wie die meisten Dinge im Kryptobereich ist die Wahrheit nicht schwarz oder weiß – sie liegt irgendwo in der unübersichtlichen Mitte.

Ein historischer Sprung

Im Jahr 2021 hat Präsident Nayib Bukele nicht einfach nur gewürfelt. Er schockierte die Finanzwelt, indem er ankündigte, dass Bitcoin gleichberechtigt mit dem US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel gelten würde. Das war nicht nur eine kleine politische Anpassung. Es war eine Herausforderung an die traditionelle Bankenordnung, die kleineren Volkswirtschaften jahrzehntelang die Bedingungen diktiert hatte. Zum ersten Mal sagte eine Nation: „Wir setzen auf digitales Geld.“

Four years ago today, El Salvador made history by recognizing Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. This bold step continues to shape global debates on monetary policy, financial inclusion, and digital assets. pic.twitter.com/nSHhSTHiuc — BTC Prague (@BTCPrague) September 7, 2025

In meinen Augen war es mutig. Einige nannten es töricht, aber ohne jemanden, der kühn genug war, als Erster zu handeln, würden wir immer noch endlos darüber debattieren, ob Bitcoin-Adoption überhaupt möglich ist.

Den Jahrestag mit 21 BTC feiern

Zum vierten Jahrestag setzte El Salvador erneut ein symbolisches Zeichen: den Kauf von 21 Bitcoin. Warum 21? Weil die maximale Menge von Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist. Es war kein großer Kauf in Dollar-Werten, aber die Botschaft war eindeutig. Die Regierung ist immer noch dabei. Während neue Investoren bei jedem Kurssturz in Panik verkaufen, stapelt El Salvador weiter. Institutionen tun dasselbe, bauen leise Reserven auf, während alle anderen streiten.

It’s already 4 years today since El Salvador made Bitcoin legal tender and to celebrate, they just bought 21 BTC 🔥 While institutions and governments keep stacking crypto, beginners are losing faith. Guess who’ll be proven right for accumulating 👀 pic.twitter.com/fXm7OAsprO — Crypto Tag (@CryptoTagOff) September 7, 2025

Ehrlich gesagt denke ich, dass es hier mehr um ein Signal ging als um eine Strategie. Bukele wollte die Welt daran erinnern: „Wir sind immer noch da, und wir setzen immer noch auf Bitcoin.“

Menschen vor Ort? Immer noch gespalten

Kommen wir nun zu den alltäglichen Salvadorianern. Vier Jahre später ist die Bevölkerung weit davon entfernt, in Bezug auf Bitcoin geeint zu sein. Einige Händler haben es mit der Chivo-Wallet versucht. Sie mochten die Idee, Überweisungsgebühren zu sparen oder BTC direkt von Touristen zu akzeptieren. Andere? Sie gaben früh auf und beschwerten sich über Volatilität und technische Probleme. Für den täglichen Gebrauch dominiert nach wie vor der US-Dollar.

Aber hier ist der interessante Teil: Für Menschen, die nie ein Bankkonto hatten, war Bitcoin ein Einstieg in die digitale Finanzwelt. Es ist nicht perfekt, aber mehr, als sie zuvor hatten. Meiner Ansicht nach ist die Spaltung kein Scheitern – es ist einfach Realität. Monetäre Revolutionen geschehen nicht über Nacht. Sie brauchen Zeit, Geduld und Bildung.

Ruf-Risiko: Gefahr oder Belohnung?

Auf der Weltbühne wurde El Salvador zum „Bitcoin-Land“. Dieses Branding allein war stark. Aber es hatte seinen Preis. Der IWF tadelte sie, Ratingagenturen stuften sie herab, und internationale Schlagzeilen bezeichneten die Entscheidung als leichtsinnig. Für eine kleine Volkswirtschaft, die ohnehin unter Druck stand, waren diese Schläge nicht trivial.

Gleichzeitig passierte etwas anderes: Die Aufmerksamkeit stieg. Berichten zufolge nahm der Tourismus zu, teils angetrieben durch Neugier auf das Bitcoin-Experiment. Investoren, die El Salvador vorher kaum beachteten, kannten plötzlich seinen Namen. War es das Risiko wert? Ich würde sagen, ja. Eine solche globale Aufmerksamkeit kann man nicht kaufen, und für eine Nation von El Salvadors Größe ist es wichtig, bemerkt zu werden.

Bitcoin ist kein Zauberstab

Um es klar zu sagen: Bitcoin hat Armut, Ungleichheit oder Kriminalität in El Salvador nicht ausgelöscht. Kritiker weisen gerne darauf hin. Und sie haben nicht Unrecht – diese Probleme bestehen weiterhin. Aber hier ist die Sache: Bitcoin-Adoption war nie als schnelle Lösung gedacht. Sie war als langfristige Absicherung gegen Dollar-Abhängigkeit und die Kontrolle internationaler Kreditgeber gedacht. Unter diesem Blickwinkel ist die Strategie noch jung.

Ja, die frühen Käufe der Regierung wirkten unsicher, als Bitcoin unter ihre Einstiegspunkte fiel. Aber wenn man das große Ganze betrachtet: Jeder langfristige Halter weiß, dass Geduld die wahre Strategie ist. Die Geschichte zeigt, dass Bitcoin diejenigen belohnt, die warten können.

Lehren für den Rest der Welt

Einige werden das Experiment El Salvadors als Beweis für die Risiken von Bitcoin sehen. Andere betrachten es als frühen Plan für das, was möglich ist. Und ehrlich gesagt, beide Sichtweisen sind berechtigt. Für mich liegt darin der eigentliche Wert. El Salvador ging als Erstes voran. Sie stolpern, sicher, aber sie zeigen dem Rest der Welt, was zu erwarten ist. Allein das verändert die globale Diskussion über digitales Geld.

Vier Jahre später feiert El Salvador den Bitcoin-Jahrestag mit gemischten Ergebnissen. Die Höhen sind unbestreitbar: globale Aufmerksamkeit, ein Ruf für Kühnheit und eine Regierung, die weiterhin BTC sammelt. Die Tiefen sind ebenfalls real: langsame öffentliche Adoption, externe Kritik und Volatilität, die die Staatsfinanzen belastet.

Aber mein Fazit lautet: Vier Jahre sind in der Geldgeschichte nichts. Das ist immer noch erst der Anfang eines langfristigen Plans. Die weltweit erste Bitcoin-Nation wagte ein Risiko, und allein das verdient Respekt. Ob es sich in zehn oder zwanzig Jahren auszahlt – wir müssen abwarten. In der Zwischenzeit hat El Salvador sich bereits einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Und vielleicht, nur vielleicht, hat es den Weg für andere erhellt.

