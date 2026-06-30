Das Wichtigste in Kürze

Der HYPE-Token durchbricht 65 US-Dollar bei stark steigendem DeFi-Handelsvolumen.

LiquidChain verbindet die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana nahtlos.

LIQUID startet bei 0,01475 US-Dollar mit bis zu 1276 % Staking-APY.

Dienstag, 30. Juni 2026 – Der dezentrale Finanzsektor (DeFi) zeigt sich weiterhin von seiner stärksten Seite. Wer nach Beweisen für den anhaltenden Appetit auf hochleistungsfähige On-Chain-Handelsplätze sucht, muss nur auf Hyperliquid blicken: Die Plattform verzeichnet seit Montagmorgen ein Kursplus von über 8 %, wodurch der HYPE-Token die Marke von 65 US-Dollar durchbrochen hat. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile über 16,5 Milliarden US-Dollar und einem rasant steigenden Handelsvolumen im Spot- und Derivatebereich wird deutlich, dass Trader Plattformen bevorzugen, die echte Geschwindigkeit und Transparenz liefern.

Während etablierte Giganten wie Hyperliquid bereits Milliardenbewertungen vorweisen, suchen renditeorientierte Investoren im aktuellen Marktumfeld nach der nächsten Generation von Infrastruktur-Projekten. Genau hier setzt der Presale von LiquidChain (LIQUID) an. Mit bereits 880.000 US-Dollar an gesammeltem Kapital zieht das Projekt massives Interesse auf sich. Das Ziel: Die Fragmentierung der Liquidität im Krypto-Space durch ein innovatives Layer-3-Netzwerk endgültig aufzuheben.

Die LiquidChain-Tokenomics: Strukturierter Nutzen für nachhaltiges Wachstum

LiquidChain löst eines der größten Probleme im modernen DeFi-Sektor: die Isolierung von Kapital auf unterschiedlichen Blockchains. Das geplante Layer-3-Netzwerk verbindet die Liquidität von Bitcoin, die tiefe DeFi-Infrastruktur von Ethereum und die unübertroffene Ausführungsgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, nahtlosen Umgebung. Nutzer benötigen dafür keine riskanten Brücken oder Wrapped Assets mehr. Stattdessen ermöglicht eine hochleistungsfähige Virtual Machine in Kombination mit vertrauensminimierten Verifizierungen atomare Cross-Chain-Abwicklungen in Echtzeit.

Für Investoren ist vor allem die durchdachte Tokenomics-Struktur des nativen LIQUID-Tokens von Bedeutung. Bei einem Gesamtvorrat von 11,8 Milliarden Einheiten ist die Verteilung strategisch auf langfristiges Wachstum ausgelegt:

35 % fließen in die kontinuierliche technologische Entwicklung.

fließen in die kontinuierliche technologische Entwicklung. 32,5 % sind für das Wachstum des Ökosystems und gezieltes Marketing reserviert.

sind für das Wachstum des Ökosystems und gezieltes Marketing reserviert. 15 % sichern Community-Initiativen über den sogenannten AquaVault.

sichern Community-Initiativen über den sogenannten AquaVault. 10 % belohnen aktive Unterstützer über Staking-Programme.

belohnen aktive Unterstützer über Staking-Programme. 7,5 % sind für zukünftige Börsennotierungen und die globale Expansion reserviert.

Aktuell befindet sich das Projekt in einer äußerst attraktiven Presale-Phase. Der Token-Preis liegt bei gerade einmal 0,01475 US-Dollar. Wer sich frühzeitig engagiert, profitiert zudem von einer dynamischen Staking-Rendite (APY) von bis zu 1.276 % während der Presale-Phase – ein starker Anreiz für Early Adopter, die ihre Bestände vor dem offiziellen Marktstart maximieren wollen.

Hyperliquid als Benchmark – Was treibt die Milliarden-Bewertungen an?

Um das Potenzial von LiquidChain richtig einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die Erfolgsgeschichte von Hyperliquid. Hyperliquid betreibt eine eigene Layer-1-Chain, die speziell für Perpetual Futures und Spotmärkte optimiert ist. Mit Blockzeiten im Subsekundenbereich hat sich die Plattform als erste Anlaufstelle für anspruchsvolle Trader etabliert. Neben dem reinen Orderbuch-Handel unterstützt das Ökosystem mittlerweile auch Kreditvergabe sowie Real-World-Asset-Ströme (RWA).

Analysten sehen für den HYPE-Token weiterhin erhebliches Potenzial. Marktbeobachter wie Maven HL betonen, dass HYPE bei anhaltender Dynamik die Bewertungslücke zu etablierten Exchange-Giganten wie BNB schließen könnte. Konservative Prognosen sehen den Token mittelfristig im niedrigen dreistelligen Dollarbereich, während optimistischere Szenarien noch deutlich mehr Spielraum nach oben prognostizieren.

$HYPE only needs a 4x to flip $BNB and it’s already in motion. Recent @multicoin analysis valued HYPE with three scenarios: • Bear case: ~$109

• Base case: ~$319

• Bull case: ~$689 Just think about it: even their base case puts HYPE above $300 – which is more than… pic.twitter.com/iWauS80SHU — Maven.HL (@MavenHL) June 29, 2026

Dieser Erfolg verdeutlicht, wie viel Kapital in funktionierende DeFi-Infrastruktur fließt. LiquidChain setzt genau an dieser Stelle an, geht mit seinem Layer-3-Ansatz jedoch noch einen Schritt weiter, indem es die drei größten Krypto-Ökosysteme direkt miteinander verschmilzt.

So sichern Sie sich Ihre LIQUID-Token im Presale

Der Einstieg in den Presale ist unkompliziert gestaltet. Investoren können über die offizielle LiquidChain-Website ihre Wallet verbinden und LIQUID-Token zum aktuellen Preis von 0,01475 US-Dollar erwerben. Unterstützt werden Zahlungen in BTC, ETH, BNB, SOL, USDT und USDC sowie direkte Kreditkartenzahlungen für einen reibungslosen Fiat-Einstieg.

Eine besonders komfortable Option bietet die Integration von Best Wallet. Nutzer können den Kauf direkt über die mobile App abwickeln, die im Apple App Store und bei Google Play kostenlos zum Download bereitsteht. Direkt nach dem Kauf können die Token in den Staking-Pool eingebracht werden, um die aktuelle APY von bis zu 1.276 % zu nutzen.

Für strategische Käufer, die das langfristige Potenzial dieses Layer-3-Projekts bewerten möchten, lohnt sich ein Blick auf die aktuelle LiquidChain Prognose. Wer sich frühzeitig positionieren und von den hohen Staking-Renditen profitieren möchte, findet in unserem Leitfaden zum Thema LiquidChain kaufen eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Bleiben Sie stets auf dem Laufenden und verpassen Sie keine wichtigen Updates zu Meilensteinen oder dem Phasenfortschritt: Folgen Sie LiquidChain auf X und treten Sie dem offiziellen Kanal auf Telegram bei.

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Risikohinweis für kluge Investoren

Trotz der beeindruckenden Zahlen von Hyperliquid und der technologischen Innovation von LiquidChain sollten Anleger stets mit Bedacht agieren. Der Kryptomarkt, insbesondere im Bereich von Presales und neuen Layer-3-Infrastrukturen, birgt naturgemäß Risiken und eine hohe Volatilität. Die versprochenen hohen Staking-Renditen sind oft an frühe Phasen gebunden und können sich mit zunehmender Liquidität anpassen. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie im schlimmsten Fall verkraften können, und betreiben Sie vor jeder Anlageentscheidung eigene, gründliche Recherche.