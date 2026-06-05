Trotz blutrotem Krypto-Crash: HIP-3 erreicht neues Allzeithoch

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid korrigiert stark, bleibt jedoch einer der stärksten Altcoins.

HIP-3 ermöglicht künftig mehr Märkte und steigert Netzwerkaktivität deutlich.

Open Interest erreicht Rekordniveau trotz schwachem Gesamtmarkt und Unsicherheit.

Der Kryptomarkt steht heute erneut massiv unter Druck. Bitcoin, Ethereum und zahlreiche Altcoins verzeichnen deutliche Verluste, während die Risikobereitschaft der Anleger weiter sinkt. Auch Hyperliquid kann sich dem Abverkauf nicht entziehen. Nachdem HYPE in den vergangenen Wochen noch mehrfach neue Allzeithochs markierte, fällt der Kurs nun innerhalb von 24 Stunden um fast 10 Prozent zurück.

Dennoch bleibt die langfristige Entwicklung bemerkenswert. Während viele Altcoins in diesem Bärenmarkt weit unter ihren Höchstständen notieren, zählt Hyperliquid weiterhin zu den stärksten Projekten des laufenden Zyklus.

Vor allem die Fundamentaldaten entwickeln sich weiterhin positiv. Neue Produktinnovationen und steigende Aktivität auf der Plattform könnten darauf hindeuten, dass der jüngste Rücksetzer eher eine normale Korrektur innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends darstellt.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Was steckt hinter HIP-3 bei Hyperliquid?

HIP-3 steht für „Hyperliquid Improvement Proposal 3“ und zählt zu den wichtigsten technischen Upgrades des Ökosystems. Ziel der Initiative ist es, die Erstellung neuer Perpetual-Märkte deutlich zu vereinfachen und gleichzeitig die Dezentralisierung der Plattform voranzutreiben.

Mit HIP-3 können Entwickler künftig eigene Perpetual-Futures-Märkte auf Hyperliquid erstellen. Dadurch öffnet sich die Plattform für eine deutlich größere Anzahl handelbarer Assets. Bisher entschied das Protokoll zentraler über neue Listings. HIP-3 verschiebt diesen Prozess stärker in Richtung eines offenen und permissionless Systems.

Für Hyperliquid könnte dies ein entscheidender Wachstumstreiber werden. Je mehr Märkte entstehen, desto höher fällt potenziell das Handelsvolumen aus. Mehr Handelsvolumen führt wiederum zu höheren Gebühreneinnahmen innerhalb des Ökosystems. Gleichzeitig steigt die Attraktivität der Plattform für Trader, da sie Zugang zu einer größeren Auswahl an Assets erhalten.

Viele Analysten sehen HIP-3 deshalb als wichtigen Schritt auf dem Weg von Hyperliquid zu einer umfassenden On-Chain-Handelsinfrastruktur. Trotz kurzfristiger Kursschwäche könnte genau dieses Upgrade langfristig zusätzlichen Nutzen für das gesamte Netzwerk schaffen.

Open Interest erreicht neues Allzeithoch

Besonders spannend bleibt aktuell die Entwicklung beim Open Interest. Diese Kennzahl misst das gesamte offene Volumen aller laufenden Derivatepositionen auf einer Handelsplattform. Steigt das Open Interest, signalisiert dies in der Regel zunehmendes Kapital und wachsendes Interesse von Marktteilnehmern.

Die jüngsten Daten zeigen nun ein neues Rekordhoch. Das Open Interest auf Hyperliquid ist innerhalb weniger Monate explosionsartig angestiegen und liegt inzwischen bei über 3 Milliarden US-Dollar. Noch Ende 2025 bewegte sich der Wert lediglich im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Seitdem hat sich das Kapital auf der Plattform vervielfacht.

Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg trotz der aktuellen Marktschwäche erfolgt. Während viele Trader Risiko abbauen, fließt weiterhin Kapital in das Hyperliquid-Ökosystem. Das deutet darauf hin, dass professionelle Marktteilnehmer die Plattform zunehmend für den Handel nutzen.

Ein steigendes Open Interest allein garantiert zwar keine steigenden Kurse. Dennoch gilt die Kennzahl als wichtiger Indikator für die Relevanz einer Derivatebörse. Hyperliquid gewinnt hier offenbar weiter Marktanteile gegenüber etablierten Wettbewerbern. Sollte das Handelsvolumen langfristig auf diesem hohen Niveau bleiben, könnte dies die fundamentale Stärke des Projekts weiter untermauern – selbst wenn der HYPE-Kurs kurzfristig unter Druck steht.

Trotz Crash: Hyperliquid zeigt weiterhin relative Stärke

Auch Hyperliquid bleibt vom aktuellen Ausverkauf am Kryptomarkt nicht verschont. Der HYPE-Kurs verliert innerhalb von 24 Stunden fast 10 Prozent und notiert damit deutlich unter den jüngsten Höchstständen. Dennoch fällt auf, dass die relative Stärke im Vergleich zu vielen anderen großen Kryptowährungen weiterhin vorhanden ist.

Während Bitcoin, Ethereum und Solana auf Wochensicht teils zweistellige Verluste verzeichnen und weit unter ihren Allzeithochs handeln, gehört HYPE weiterhin zu den wenigen großen Coins mit einer positiven Performance über die vergangenen sieben Tage. Genau diese Entwicklung wird aktuell von zahlreichen Marktbeobachtern hervorgehoben.

Der Grund dafür liegt vor allem in den Fundamentaldaten. Hyperliquid generiert echte Umsätze durch Handelsgebühren und zählt mittlerweile zu den profitabelsten Protokollen im gesamten Kryptosektor. Schätzungen zufolge bewegt sich das Protokoll auf annualisierte Gebühreneinnahmen von rund 800 Millionen US-Dollar zu. Gleichzeitig werden große Teile dieser Einnahmen für HYPE-Buybacks verwendet, wodurch ein permanenter Kaufdruck entsteht.

hyperliquid:native is standing strong while the rest of the market bleeds That strength isn’t luck — it’s fundamentals Hyperliquid delivers exactly what matters: – Genuine trading volume and real users — no airdrop farming – On track for ~$800 million in annualized fees, one… pic.twitter.com/pPFm9v9hIS — Hyperliquid Daily (@HYPERDailyTK) June 4, 2026

Hinzu kommen die stark steigenden Handelsvolumina sowie die wachsende Nutzung der Plattform. Anders als bei vielen kurzfristigen Hype-Projekten basiert die Nachfrage hier auf tatsächlicher Aktivität von Tradern. Die Rekordwerte beim Open Interest und die zunehmende institutionelle Aufmerksamkeit unterstreichen diesen Trend zusätzlich.

Kurzfristig bleibt eine weitere Korrektur im schwachen Gesamtmarkt zwar möglich. Dennoch sprechen viele Kennzahlen dafür, dass Hyperliquid aktuell zu den fundamental stärksten Projekten des Kryptomarktes zählt und weiterhin relative Stärke gegenüber einem insgesamt schwachen Marktumfeld zeigt.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026