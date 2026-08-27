Ethereum-News: BitMine kauft ETH für 48,9 Mio. Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Bei einem Stand von 2.457,87 $ bewegt sich ETH in einer engen Spanne zwischen der Unterstützung nahe 2.396 $ (mit einem tieferen Boden bei 2.274 $) und Widerständen bei 2.525 $, gefolgt von 2.710 $ und 2.859 $.

Werte des Relative Strength Index (RSI) nahe 83,6 deuten auf überkaufte Bedingungen hin – ein Niveau, das historisch gesehen entweder einer Fortsetzung des Ausbruchs oder einer scharfen Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) vorausging; der Markt hat sich hier noch nicht festgelegt.

In den heutigen Ethereum News notiert ETH bei rund 2.460 $ und zeigt sich damit weitgehend stabil. Die ruhige Kursentwicklung täuscht jedoch über die Schlagzeilen hinweg, die derzeit über Käufe durch Unternehmen für deren Schatzämter (Corporate Treasuries) zirkulieren. Die eigentliche Geschichte spielt sich momentan nicht im Preischart ab, sondern in einer Wallet.

Am 26. August identifizierte die On-Chain-Analyseplattform Lookonchain einen Transfer von 20.000 ETH – was zum damaligen Zeitpunkt etwa 48,9 Mio. $ entsprach – von Kraken an eine Wallet, die mit BitMine in Verbindung steht. Dabei handelt es sich um das Treasury-Vehikel unter dem Vorsitz von Tom Lee. Er leitete aus dem Flow-Muster von der Börse zur Wallet einen Kauf ab, wenngleich BitMine die Transaktion bisher nicht offiziell bestätigt hat.

Dieser Schritt folgt einem bereits gut dokumentierten Muster: BitMine meldete Bestände von 5.847.611 ETH im Wert von rund 14,7 Milliarden $, nachdem am 24. August ein weiterer großer wöchentlicher Kauf bekannt gegeben wurde. Lee erklärte zudem, dass das Ziel des Unternehmens, 5 % des zirkulierenden Ethereum-Angebots zu besitzen, noch vor Ende 2026 erreicht werden könnte. Um diese Lücke zu schließen, fehlen noch etwa 350 Mio. $ in ETH.

Ob bestätigt oder nicht – die Außenwirkung zählt. Narrative über institutionelle Akkumulation haben Märkte bereits in der Vergangenheit bewegt. Die Frage ist nun, ob dieser jüngste Zufluss ausreicht, um einen technisch überhitzten Chart in die eine oder andere Richtung zu lenken.

ENTDECKEN SIE: Ethereum kaufen oder nicht?

Ethereum-News: Kann der ETH-Preis diese Woche 2.630 $ erreichen?

$ETH is hovering around the $2,450 level.



A weekly close above the $2,550 level is needed for another expansion to $3,000. pic.twitter.com/AwF8VzGqt1 — Ted (@TedPillows) August 26, 2026

Bei einem Stand von 2.457,87 $ bewegt sich ETH in einer engen Spanne zwischen der Unterstützung nahe 2.396 $ (mit einem tieferen Boden bei 2.274 $) und Widerständen bei 2.525 $, gefolgt von 2.710 $ und 2.859 $.

Werte des Relative Strength Index (RSI) nahe 83,6 deuten auf überkaufte Bedingungen hin – ein Niveau, das historisch gesehen entweder einer Fortsetzung des Ausbruchs oder einer scharfen Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) vorausging. Der Markt hat sich hier noch nicht festgelegt.

Der Preis hält sich weiterhin über den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Tage. Zudem bleibt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bullisch, was den mittelfristigen Trend intakt hält, auch wenn das kurzfristige Momentum überdehnt wirkt.

Bullish-Szenario: Ein Schlusskurs über 2.525 $ macht den Weg frei in Richtung 2.630 $, dann 2.710 $ bis 3.000 $, insbesondere wenn sich das wöchentliche Kaufmuster von BitMine wie im August fortsetzt.

Basis-Szenario: Konsolidierung zwischen 2.396 $ und 2.525 $, während der Markt verdaut, ob der Kraken-Transfer tatsächlich eine echte Akkumulation darstellt.

Bearish-Szenario: Ein Scheitern an der Unterstützung bei 2.396 $ birgt das Risiko eines Abrutschens in Richtung 2.235 $ und potenziell in den unteren 2.000er-Bereich, vor allem wenn die allgemeine Schwäche der Altcoins gegenüber einem festen Goldmarkt anhält.

Maxi Doge zielt auf Early-Mover-Potenzial, während Ethereum Schlüsselmarken testet

Die aktuellen Ethereum News legen nahe, dass Anleger, die ETH unter 2.400 $ gekauft haben, sich durch die Akkumulations-These von BitMine bestätigt fühlen dürfen. Doch die nüchterne Mathematik zeigt: Eine Bewegung von 10 % bei einem Asset mit einer Marktkapitalisierung von 296 Mrd. $ erfordert enorme Kapitalumschichtungen. Selbst das verbleibende Kaufziel von Tom Lee in Höhe von 350 Mio. $ ist im Vergleich zum Free Float lediglich eine Rundungsdifferenz.

Für Trader, die auf asymmetrische Gewinnchancen hoffen, verschiebt sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Projekte in früheren Phasen, die noch ihre eigene Angebotsgeschichte aufbauen. Diese Dynamik zeigt sich bereits bei institutionellen ETH-Staking-Flows, bei denen eher Renditen (Yield) als reine Preissteigerungen gesucht werden.

Genau in dieser Nische bewegt sich Maxi Doge ($MAXI). Das auf dem ERC-20-Standard von Ethereum basierende Projekt setzt voll auf die „Gym-Bro“- und 1000x-Leverage-Meme-Kultur, inklusive eines 240 Pfund schweren Hunde-Maskottchens. Geboten werden exklusive Trading-Wettbewerbe mit Ranglisten-Belohnungen sowie ein Treasury-Fonds für Liquidität und Partnerschaften.

Der Presale hat bereits 4.849.375,67 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0002835 $ eingesammelt, wobei Staking mit dynamischem APY (jährliche Rendite) angeboten wird.

ENTDECKEN SIE: Maxi Doge kaufen