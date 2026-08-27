Ripple-Kurs-Analyse: Kann XRP die 1,42 $ Marke halten?

Das Wichtigste in Kürze

Bei 1,43 $ bewegt sich XRP in einer engen Spanne, die sich seit dem Wochenhoch verdichtet hat.

Während die Rallye abkühlt, hat das Handelsvolumen abgenommen – ein typisches Muster nach einem überkauften Spike, das für sich genommen noch kein Signal für eine Trenderschöpfung ist.

Das unmittelbare technische Schlachtfeld ist die von CoinMarketCap markierte Unterstützungszone bei 1,42 $, die knapp unter dem aktuellen Preis liegt; das breitere Fibonacci-Level bei 1,52 $ fungiert dabei als sekundärer Boden.

Ripple XRP wird heute (26. August) bei 1,43 $ gehandelt, was laut Daten von CoinGecko einem Rückgang von -3,3 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Dies stellt einen moderaten Rücksetzer dar, verglichen mit dem wöchentlichen Anstieg von fast 43 %, der den Token in den überkauften Bereich getrieben hat.

Dieser Aufwärtstrend markierte eine der stärksten wöchentlichen Performances unter den Large-Cap-Token, wobei CoinStats den Wert kurz vor dem jüngsten Dip bei etwa 1,4419 $ ansetzte. Die technische Analyse von CoinMarketCap wies auf einen Relative Strength Index (RSI) von nahezu 87 hin – ein klares Signal für einen überkauften Zustand. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass der Token das 23,6 % Fibonacci-Retracement bei 1,52 $ nach dem Kursanstieg als erste Unterstützung hält.

An den Derivatemärkten beobachten Händler zudem eine große Short-Position von Wintermute. Diese würde sich nur auszahlen, wenn XRP in Richtung 10 Cent kollabiert – eine Wette, die eher langfristige Skepsis als die kurzfristige Kursrichtung widerspiegelt.

Betrachtet man das Gesamtbild, wirkt das Setup weniger wie ein frischer Ausbruch, sondern eher wie der Versuch, eine monatelange Handelsspanne zu verlassen. Den Großteil des Sommers verteidigte XRP die psychologische Marke von 1,00 $ als Boden, scheiterte jedoch wiederholt am Widerstand zwischen 1,18 $ und 1,20 $. Ob diese Rallye nachhaltig ist, wird sich voraussichtlich am wöchentlichen Kerzenschluss zeigen.

ENTDECKEN SIE: Langfristige XRP-Prognose

Kann der XRP-Kurs die Unterstützung bei 1,42 $ diese Woche halten?

$XRP IS APPROACHING THE BUY WALL‼️



XRP is moving toward a major liquidity zone around $1.37–$1.39, where significant buy orders are sitting.



WATCH THIS ZONE CLOSELY. 🔥📈 pic.twitter.com/Z9sEan84gI — XRP Update (@XrpUdate) August 26, 2026

Bei 1,43 $ bewegt sich XRP in einer engen Spanne, die sich seit dem Wochenhoch verdichtet hat. Während die Rallye abkühlt, hat das Handelsvolumen abgenommen – ein typisches Muster nach einem überkauften Spike, das für sich genommen noch kein Signal für eine Trenderschöpfung ist.

Das unmittelbare technische Schlachtfeld ist die von CoinMarketCap markierte Unterstützungszone bei 1,42 $, die knapp unter dem aktuellen Preis liegt. Das breitere Fibonacci-Level bei 1,52 $ fungiert dabei als sekundärer Boden.

Bullisches Szenario: XRP hält sich über 1,42 $, konsolidiert und testet den Bereich von 1,65 $ bis 1,70 $, während sich die überkauften Bedingungen eher über die Zeit als über den Preis abbauen.

Basisszenario: Eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,42 $ und 1,52 $, während der RSI von 87 in Richtung neutraler Zonen abkühlt.

Bärisches Szenario: Ein Durchbruch unter 1,42 $ würde einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei etwa 1,21 $ auslösen, was die gesamte Ausbruchsthese infrage stellen würde. Trader, die den wöchentlichen Schlusskurs beobachten, werden hier das bisher deutlichste Signal erhalten.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Potenzial während Ripple Schlüsselmarken testet

Ein wöchentlicher Zuwachs von fast 44 % ist die Art von Bewegung, die in sozialen Medien gefeiert wird. Doch die mathematische Realität ist ernüchternd: Bei einer Marktkapitalisierung von XRP von rund 86 Milliarden US-Dollar erfordert eine Verdoppelung des Preises deutlich mehr Kapital als bei einem Token, dessen Wert noch im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegt.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Layer-3-Infrastrukturprojekt, das darauf abzielt, die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu vereinen. Es positioniert sich als Lösung für die Fragmentierung, die Entwickler bisher dazu zwingt, Anwendungen für jede Chain neu zu bauen.

Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01494 $ pro Token, wobei bisher 950.229,71 $ gesammelt wurden. Die „Deploy-Once“-Architektur ermöglicht es Entwicklern, ein einziges Build über alle drei Ökosysteme hinweg bereitzustellen, ergänzt durch ein „Verifiable Settlement“ für die Integrität der Cross-Chain-Ausführung.

ENTDECKEN SIE: Krypto Presales 2026

Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Kryptomärkte sind hochvolatil und Investitionen in Presales bergen erhöhte Risiken. Führen Sie immer eigene Recherchen durch.