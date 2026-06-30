Ethereum News: Warnung vor 20 Mio. Dollar Finanzierungslücke

Das Wichtigste in Kürze

Van Epps war Mitbegründer der Protocol Guild, einem kollektiven Finanzierungsmechanismus, der gespendete Token über langfristige Sperrfristen an aktive Ethereum-L1-Mitwirkende leitet, ohne den Spendern Kontrolle über die Protokollprioritäten zu gewähren.

Zu den wichtigsten Unterstützern gehören Lido, Uniswap und ENS.

Seit dem Start hat die Protocol Guild in etwa vier Jahren fast 40 Millionen US-Dollar an Ethereum-Core-Entwickler verteilt.

Ethereum News: Trent Van Epps, ehemaliger Leiter für Ökosystem-Entwicklung bei der Ethereum Foundation (EF) und Mitbegründer der Protocol Guild, hat in einem Interview mit CoinDesk vor einer finanziellen Schieflage gewarnt. Laut Van Epps benötigt die Entwicklung des Core-Protokolls von Ethereum jährlich rund 30 Millionen US-Dollar, um gesund zu bleiben. Aktuelle Finanzierungsmechanismen bleiben jedoch deutlich hinter dieser Summe zurück, während eine Ersatzinfrastruktur zur Schließung dieser Lücke noch nicht in Sicht ist.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Haushaltsdefizit. Es ist ein struktureller Test dafür, ob die bewusste Dezentralisierung der Governance-Autorität von Ethereum schneller voranschreiten kann als der Verfall der Finanzierungspipelines, welche diese Autorität eigentlich ersetzen sollten.

Die Subtraktionsstrategie: Der bewusste Rückzug der EF und die Folgen

Van Epps verließ die Ethereum Foundation, nachdem sich deren Führung dazu verpflichtet hatte, die sogenannte „Subtraktionsstrategie“ zu beschleunigen. Diese Philosophie sieht vor, die zentrale Rolle der EF bewusst zu reduzieren und die Legitimität sowie Verantwortung in das breitere Ökosystem zu verlagern.

Is Ethereum facing a funding crisis?@trent_vanepps joins @jennsanasie on Markets Outlook to unpack ETH's $30M funding gap and what comes next.



00:00 – Trent Van Epps Joins Markets Outlook

00:57 – Why Trent Left the Ethereum Foundation

01:55 – What Is Subtraction and Why It… pic.twitter.com/bgv7hYnzmo — CoinDesk (@CoinDesk) June 25, 2026

Operativ bedeutet dies, die jährlichen Auszahlungen aus der Schatzkammer von derzeit etwa 15 % der Bestände auf eine Basis von 5 % bis 2030 zu senken. Die EF hat zudem ihre Belegschaft um etwa 20 % reduziert. Innerhalb von rund sechs Monaten verließen zehn hochrangige Persönlichkeiten die Organisation, darunter bereits der zweite Co-Direktor innerhalb von vier Monaten. Dieses Tempo des organisatorischen Wandels hat die Fragen zur ETH-Governance im gesamten Ökosystem verschärft, wie auch Berichte über die parallele Umstrukturierung der EF und den Wechsel im Treasury-Management zeigen.

Ein unmittelbarer Druckpunkt ist das Auslaufen des Client Incentive Program (CIP) im April 2026. Dieses vierjährige, von der EF finanzierte Programm bot Teams von Execution- und Consensus-Clients – darunter Entwickler von Geth, Erigon und Lighthouse – ETH-Prämien an, die an eine Sperrfrist und die Zuverlässigkeit des Mainnets gebunden waren. Das CIP war von Beginn an als temporäre Unterstützung gedacht, bis nachhaltige Alternativen entstehen. Diese Alternativen haben sich jedoch bisher nicht in ausreichendem Maße materialisiert.

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Protocol Guild: Bisherige Erfolge gegen das strukturelle Defizit

Van Epps war Mitbegründer der Protocol Guild, einem kollektiven Finanzierungsmechanismus, der gespendete Token über langfristige Sperrfristen an aktive Ethereum-L1-Mitwirkende leitet, ohne den Spendern Kontrolle über die Protokollprioritäten zu gewähren.

Zu den wichtigsten Unterstützern gehören Lido, Uniswap und ENS. Seit dem Start hat die Protocol Guild in etwa vier Jahren fast 40 Millionen US-Dollar an Ethereum-Core-Entwickler verteilt. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 10 Millionen US-Dollar pro Jahr – gegenüber einem erklärten Bedarf von 30 Millionen US-Dollar. Laut Van Epps bleibt somit eine strukturelle Lücke von rund 20 Millionen US-Dollar pro Jahr bestehen.

„Die für die Core-Entwicklung benötigte Finanzierung ist relativ stabil. Ich schätze sie auf etwa 30 Millionen pro Jahr… Wir haben über fast vier Jahre mehr als 40 Millionen Dollar an viele dieser Core-Entwickler verteilt, aber letztlich reicht das nicht aus“, erklärte Van Epps im Interview.

Das Hauptproblem beschrieb er als Trittbrettfahrer-Phänomen: DeFi-Protokolle, Stablecoin-Emittenten und Layer-2-Netzwerke ziehen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen aus der gemeinsamen Ethereum-Infrastruktur, verfügen aber über keinen Mechanismus, der sie zur Beteiligung an deren Instandhaltung verpflichtet.

Today, the EF is changing shape, concluding a months-long process of reorganization as part of the implementation of the Mandate and the Treasury Management Policy.



We come out of this process with the structure, activities, and people necessary for execution on the critical… — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) June 23, 2026

Die analytische Frage lautet nicht mehr, ob die Subtraktionsphilosophie der EF richtungsweisend korrekt ist. Es geht vielmehr darum, ob das von Van Epps identifizierte Zeitfenster von drei bis neun Monaten ausreicht, um dauerhafte Institutionen zu schaffen, oder ob ein schleichender Prozess der Abwanderung von Entwicklern beginnt.

Die von ihm skizzierten Risiken sind konkret: Verlust wichtiger Maintainer, verringerte Client-Diversität, langsamere Reaktionen auf Fehler und Verzögerungen bei der Roadmap – einschließlich Upgrades zur Quantenresistenz. Dieser technische Umfang verdeutlicht die Komplexität der Aufrechterhaltung der Kernentwicklung über mehr als zehn Client- und Forschungsteams hinweg, was sich auch in der Tragweite der laufenden technischen Verpflichtungen von Ethereum widerspiegelt.

Ethereum News: Van Epps’ Plädoyer für eine multipolare Finanzierung

Trotz der Warnungen bezeichnete Van Epps die Wettbewerbsposition von Ethereum als widerstandsfähig. Er argumentierte, dass Ethereums Vorsprung in den Bereichen DeFi, Stablecoin-Abwicklungsvolumen und EVM-Adoption Netzwerkeffekte darstellt, die für Konkurrenten schwer zu kopieren sind. Zudem sei die Summe von 30 Millionen US-Dollar jährlich im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von rund 200 Milliarden US-Dollar und Billionen an jährlichen Stablecoin-Transaktionen trivial.

Für das nächste Jahrzehnt visioniert Van Epps eine Governance-Struktur, in der die EF eine engere Rolle in Forschung und Koordination einnimmt, flankiert von mehreren unabhängigen Institutionen für Kommerzialisierung, Infrastrukturfinanzierung und Ökosystemwachstum. Eine Vision, die auch Vitalik Buterin teilt, der die EF als „nicht dazu bestimmt, ein ewiger Verwalter zu sein“, beschrieb.

Zudem forderte Van Epps ein klareres Narrativ, das ETH als Asset mit der wachsenden On-Chain-Ökonomie des Netzwerks verknüpft. Eine stärkere Argumentation für den Wertzuwachs von ETH sei die Voraussetzung, um institutionelle Förderer zu gewinnen, die die Unterstützung im Stil des CIP ersetzen könnten.

Der nächste sichtbare Indikator für den Erfolg dieses Übergangs wird vermutlich keine Governance-Ankündigung sein, sondern die Besetzungsliste der Client-Teams – konkret die Frage, ob die Entwickler, die Ethereums Execution Layer aufgebaut haben und pflegen, dies auch in zwölf Monaten noch tun.

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