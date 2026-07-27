Ethereum statt Bitcoin? Trendwende beginnt

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum übertrifft Bitcoin auf mehreren Zeitebenen aktuell deutlich beim Kurswachstum.

Spot-Ethereum-ETFs verzeichnen bereits drei Wochen hintereinander deutliche Nettozuflüsse.

ETH/BTC nähert sich einem möglichen Ausbruch aus vierjährigem Abwärtstrend.

Bitcoin notiert heute knapp unter 65.000 US-Dollar und liegt damit leicht im Plus. Ethereum entwickelt sich zwar ebenfalls freundlich, bleibt mit rund 1.625 US-Dollar aktuell jedoch deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar.

Dennoch könnte sich im weiterhin übergeordnet schwachen Kryptomarkt eine interessante Verschiebung abzeichnen. Entscheidend ist dabei weniger die Entwicklung gegenüber dem US-Dollar als vielmehr das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin. Dieses nähert sich erneut der Zone von 0,03 BTC. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch, könnte Ethereum erstmals seit längerer Zeit wieder relative Stärke gegenüber der größten Kryptowährung zeigen und damit womöglich eine neue Marktphase einleiten.

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Ethereum vor Ausbruch: Endet jetzt der vierjährige Abwärtstrend?

Der bekannte Kryptoanalyst Michaël van de Poppe richtet seinen Blick aktuell auf das Handelspaar ETH/BTC. Dieses zeigt, wie viele Bitcoin ein Ether wert ist, und gilt als wichtiger Indikator für die Kapitalrotation innerhalb des Kryptomarktes. Steigt das Verhältnis, entwickelt sich Ethereum stärker als Bitcoin. Fällt es, bleibt BTC das bevorzugte Investment.

$ETH vs. $BTC is looking to break upwards as it's eyeing 0.03. It might be the Clarity Act, it might be the business cycle. I'm looking at the data, and the data tells me that it's about to break out of a 4-year downtrend. Copper vs. Gold has done it already, and usually, $ETH… pic.twitter.com/cM3T1mh235 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 26, 2026

Nach Einschätzung des Analysten steht ETH/BTC kurz davor, einen seit rund vier Jahren bestehenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zone um 0,03 BTC. Der aktuelle Wert liegt zwar noch darunter, doch die langfristige Struktur könnte sich allmählich verbessern. Ein bestätigter Ausbruch über den fallenden Trend sowie die Marke von 0,03 würde deshalb ein deutlich bullischeres Signal liefern.

Van de Poppe führt zwei mögliche Gründe für diese Entwicklung an. Einerseits könnte der voranschreitende US-amerikanische CLARITY Act regulatorische Unsicherheiten reduzieren und besonders Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum helfen. Das Gesetzgebungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen, sodass dieser Faktor weiterhin spekulativ bleibt. Andererseits verweist der Analyst auf den globalen Wirtschaftszyklus.

Als Vergleich betrachtet er das Verhältnis von Kupfer zu Gold. Dieses habe seinen mehrjährigen Abwärtstrend bereits verlassen. Historisch folge Ethereum einer solchen konjunkturellen Verbesserung häufig mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte ETH gegenüber Bitcoin in den kommenden Monaten deutlich aufholen. Noch handelt es sich allerdings um ein frühes Szenario: Erst ein nachhaltiger Ausbruch mit steigenden Hochs würde die mögliche Trendwende technisch bestätigen.

Ethereum-ETFs senden ebenfalls ein bullisches Signal

Zusätzliche Unterstützung erhält das bullische Ethereum-Szenario durch die jüngsten Kapitalströme in US-Spot-ETFs. Nach Angaben von Wu Blockchain verzeichneten die börsengehandelten Ethereum-Produkte zwischen dem 20. und 24. Juli Nettozuflüsse von rund 104 Millionen US-Dollar. Damit floss bereits in der dritten Woche in Folge frisches Kapital in die Ethereum-ETFs. Diese Serie zeigt, dass institutionelle Investoren trotz des übergeordnet schwierigen Marktumfelds wieder verstärkt auf ETH setzen.

Spot Ethereum ETFs Record $104M in Weekly Net Inflows, Extending Streak to Three Weeks From July 20 to 24 (ET), spot Ethereum ETFs recorded $104 million in net inflows, marking a third consecutive week of inflows. Spot Bitcoin ETFs saw $3,379 in net inflows, also extending their… pic.twitter.com/PMpclJsimK — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 27, 2026

Besonders relevant ist dabei nicht nur die Höhe der wöchentlichen Zuflüsse, sondern deren Beständigkeit. Mehrere positive Wochen hintereinander deuten darauf hin, dass es sich nicht bloß um einen kurzfristigen Ausreißer handelt. Vielmehr könnte sich eine schrittweise Akkumulation entwickeln, während Ethereum weiterhin deutlich unter früheren Höchstständen notiert. Für Anleger ergibt sich dadurch eine vergleichsweise günstige Bewertung, sofern sich die fundamentale Nachfrage weiter stabilisiert.

Auch andere Krypto-ETFs meldeten Zuflüsse. Solana-Produkte kamen auf rund 7,2 Millionen US-Dollar, während XRP-ETFs etwa 8,15 Millionen US-Dollar anzogen. HYPE-Produkte verzeichneten dagegen Abflüsse von ungefähr 8,61 Millionen US-Dollar. Ethereum sticht damit innerhalb des Altcoin-Segments deutlich hervor. Zusammen mit der möglichen Trendwende im ETH/BTC-Verhältnis könnten die ETF-Zuflüsse ein weiteres Indiz dafür sein, dass Ethereum aktuell relative Stärke aufbaut.

Fazit: Ethereum zeigt erstmals klare relative Stärke

Ethereum entwickelt sich derzeit auf mehreren Zeitebenen deutlich stärker als Bitcoin. Innerhalb von 24 Stunden legte ETH laut den gezeigten Daten rund 4,5 Prozent zu, während Bitcoin lediglich etwa 1,6 Prozent gewann.

$ETH has been doing great lately. Across all recent timeframes (1d, 7d, and 30 days) ETH is up ~3× more than BTC. It also outperformed most large caps. pic.twitter.com/067UOkrBTd — The DeFi Investor 🔎 (@TheDeFinvestor) July 27, 2026

Auch auf Sieben-Tage-Sicht fällt der Vorsprung mit 6,2 gegenüber 2,1 Prozent deutlich aus. Besonders eindrucksvoll ist die Monatsperformance: Ethereum stieg um rund 24,8 Prozent, Bitcoin dagegen nur um 8,7 Prozent. Damit übertrifft ETH die größte Kryptowährung aktuell ungefähr um den Faktor drei. ETF-Zuflüsse und das stärkere ETH/BTC-Verhältnis stützen dieses Bild zusätzlich. Ethereum könnte somit am Beginn einer nachhaltigen Aufholbewegung stehen.

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