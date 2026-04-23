Ethereum-Treasuries: BitMine mit STRC-Moment?

Das Wichtigste in Kürze

Delphi-Ventures-Partner Yan Liberman will ein Strategy-ähnliches Modell für BitMine: mehr Kapital über eine Vorzugsaktie, gedeckt durch laufende ETH-Erträge.

BitMine hält laut Unternehmensangaben knapp 5.000.000 ETH; davon sind bereits gut 3.000.000 ETH gestakt.

Was bei Strategy mit Bitcoin und STRC funktioniert, könnte bei BitMine mit Ethereum in einer schärferen Variante auftauchen. Der Grund ist simpel: ETH liegt nicht nur in der Bilanz, sondern wirft über Staking laufende Erträge ab. Genau daraus leitet Yan Liberman jetzt einen neuen Bull Case ab.

Yan Libermans Szenario

Die These ist brisant, weil sie einen echten Strukturunterschied zwischen Bitcoin- und Ethereum-Treasuries offenlegt. Yan Liberman argumentiert auf X, dass ein steigender ETH-Kurs bei rund drei Prozent laufender Rendite auf denselben Treasury-Bestand immer mehr Preferred-Kapital tragen könnte. Sein zugespitztes Beispiel: Bei 4.000 US-Dollar je ETH wären das grob 600 Millionen US-Dollar Ertrag pro Jahr und damit etwa 6 Milliarden US-Dollar an möglichem Preferred-Volumen.

Die operative Grundlage dafür ist bei BitMine längst da. Das Unternehmen meldete am 20. April einen Bestand von 4.976.485 ETH sowie 3.334.637 gestakte ETH. BitMine beziffert die aktuell annualisierten Staking-Erlöse auf 221 Millionen US-Dollar; bei vollständiger Staking-Abdeckung des Bestands nennt das Unternehmen selbst ein Potenzial von 330 Millionen US-Dollar pro Jahr auf Basis einer 7-Tage-Rendite von 2,88 Prozent. Beim heutigen Ethereum-Kurs von 2.329,68 US-Dollar kommt der ETH-Bestand auf knapp 11,59 Milliarden US-Dollar.

Friendly pitch to @fundstrat, pull a page from @saylor’s book and issue preferreds at @BitMNR STRC has worked well for Strategy. The twist for ETH: the asset itself generates yield. 4.98M ETH × $2,400 ≈ $12B treasury

~3% staking = ~$360M/yr

At 10%, that self-funds $3.6B of… — Yan Liberman (@YanLiberman) April 22, 2026

Ethereum hat einen Vorteil, den Bitcoin-Treasuries nicht haben

Genau hier beginnt der eigentliche Bull Case. Galaxy Research argumentiert in einer Analyse vom 14. April, dass Treasury-Firmen mit Proof-of-Stake-Assets strukturell anders aufgestellt sind als reine Haltevehikel: Sie können ihre Reserven staken und damit laufende Cashflows erzeugen. Galaxy nennt für ETH aktuell rund drei Prozent Staking-Rendite und beschreibt Staking ausdrücklich als den naheliegenden Startpunkt für ein tragfähigeres Treasury-Modell. Für BitMine ist das mehr als Theorie, denn das Unternehmen hat mit MAVAN bereits eine eigene institutionelle Staking-Infrastruktur aufgebaut.

Wer die Basics nachholen will, kann an dieser Stelle Was ist Ethereum? Smart Contracts, DeFi & ETH erklärt 2026 nachlesen.

Im Klartext: Während Strategy Dividenden auf STRC letztlich aus einer Kapitalmarktmaschine und der Reflexivität des Bitcoin-Treasury-Modells speist, hätte BitMine mit Ethereum einen zusätzlichen internen Ertragskanal. Genau deshalb wirkt auch dieser thematische Anschlusslink stimmig. Die Pointe ist nicht, dass BitMine Strategy kopieren würde. Die Pointe ist, dass Ethereum im Erfolgsfall ein ähnliches Modell sogar besser tragen könnte.

Der Bull Case ist stark – aber er steht auf harten Annahmen

Ganz ohne Fallhöhe ist die Sache allerdings nicht. Libermans Modell lebt an mehreren Stellen von Annahmen: vom ETH-Kurs, von stabilen Staking-Erträgen, von einer dauerhaft hohen Staking-Quote und vor allem davon, dass der Kapitalmarkt eine solche Vorzugsaktie überhaupt mitträgt. Galaxy weist selbst darauf hin, dass passive Treasury-Modelle in schwächeren Marktphasen schnell an ihre Grenzen stoßen und operative Cashflows gebraucht werden, um oberhalb des Nettoinventarwerts glaubwürdig zu bleiben.