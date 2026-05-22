Die renommierteste Universität der Welt hat ihre gesamten Ethereum-Bestände nach nur einem Quartal wieder abgestoßen. Der Schritt ist ein Warnsignal für die Stimmung rund um ETH – und fällt in eine ohnehin schwierige Phase für das Netzwerk.

Harvard Management Company, die das Stiftungsvermögen der Harvard University verwaltet, hat laut ihrer Q1-2026-SEC-Einreichung alle Anteile am BlackRock iShares Ethereum Trust ETF verkauft. Zum Jahresende 2025 hatte der Fonds noch rund 87 Millionen US-Dollar in diesem Produkt gehalten – nach nur einem Quartal ist die Position vollständig liquidiert. Auch die Bitcoin-Exposition wurde reduziert: Rund 2,3 Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust ETF wurden abgestoßen, wobei Harvard noch immer über 3 Millionen Anteile im Wert von knapp 117 Millionen US-Dollar hält – Bitcoin bleibt also im Portfolio, Ethereum nicht.

Schwieriges Umfeld für Ethereum

Der Verkauf trifft Ethereum in einer bereits angeschlagenen Phase. Seit dem Allzeithoch von knapp 5.000 US-Dollar im August 2025 hat der Kurs mehr als 50 Prozent verloren. Parallel dazu verlässt eine Reihe hochkarätiger Mitarbeiter die Ethereum Foundation: Insgesamt acht Personen haben die Organisation 2026 verlassen, darunter die Researcher Julian Ma und Carl Beek sowie Josh Stark, ein langjähriger Researcher und ehemaliger Projektmanager. Die Ethereum Foundation veröffentlichte im März ein Leitbild mit Fokus auf Dezentralisierung, Datenschutz und Zensurresistenz – die Reaktionen in der Community waren gespalten. Journalistin Laura Shin lobte die Grundprinzipien, kritisierte aber gleichzeitig, dass die Foundation Tokenomics und den Preis des nativen Assets zu wenig priorisiere und sich zu passiv verhalte, während Wettbewerber aktiv um Marktanteile kämpften.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Während Harvard ETH verkauft, kaufen Früheinsteiger $HYPER

Harvard stößt Ethereum ab, institutionelle Investoren rotieren zurück in Bitcoin – und genau in diesem Moment läuft der Presale von Bitcoin Hyper ($HYPER) auf Hochtouren. Das Projekt verbindet das Beste aus beiden Welten: Bitcoins Sicherheit und Vertrauen mit Ethereum-ähnlicher Funktionalität – als erste echte Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine. Blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren, vollständiges DeFi-Ökosystem auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Während große Fonds ihre ETH-Positionen auflösen und nach Alternativen suchen, sichern sich kluge Früheinsteiger $HYPER zum aktuellen Presale-Preis von 0,0337 US-Dollar – bevor die nächste Preisphase beginnt und der breite Markt aufwacht.

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