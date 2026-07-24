In Brasilien werden jetzt Kühe tokenisiert

Das Wichtigste in Kürze

Brasilien nutzt erstmals digital erfasste Milchkühe als Sicherheit für Agrarkredite.

Sensoren überwachen Gesundheit, Standort und wirtschaftlichen Wert der Tiere kontinuierlich.

Ethereum und Solana dominieren bislang den Markt tokenisierter Realwerte weltweit.

Bitcoin Hyper verbindet potenziell Bitcoin-Sicherheit mit Solanas Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Brasilien zeigt, wie vielseitig die Tokenisierung realer Vermögenswerte mittlerweile eingesetzt werden kann. Erstmals wurde dort eine formelle Kreditoperation mit digital erfassten Milchkühen als Sicherheit bei der Börsenbetreiberin B3 registriert. Dabei geht es nicht darum, Kühe als frei handelbare Kryptowährungen anzubieten. Vielmehr erhalten die Tiere eine digitale Identität, über die relevante Daten nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Verbindung aus Blockchain, Sensoren und künstlicher Intelligenz soll ein zentrales Problem im Agrarkredit lösen: Banken können den Zustand, den Standort und damit den tatsächlichen Wert eines lebenden Vermögenswerts bislang nur schwer kontinuierlich überprüfen.

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Zehn Kühe sichern Kredit über 100.000 Real ab

Die erste Transaktion fand auf der Fazenda Engenho Velho in Imbituva im brasilianischen Bundesstaat Paraná statt. Der landwirtschaftliche Betrieb hinterlegte zehn Milchkühe mit einem Gesamtwert von 120.000 brasilianischen Real als Sicherheit für einen Kredit über 100.000 Real. Das entspricht einer Besicherungsquote von 120 Prozent. Rechtlich wurde die Finanzierung über eine sogenannte Cédula de Produto Rural Financeira, kurz CPR-F, strukturiert. Dabei handelt es sich um ein etabliertes brasilianisches Finanzinstrument für den Agrarsektor.

Die BMP Sociedade de Crédito Direto stellte dem Produzenten zunächst das Kapital bereit. Anschließend übertrug sie die Forderungsrechte aus der CPR-F an den Investmentfonds Target FIDC, der die Operation bei der brasilianischen Börseninfrastruktur B3 registrieren ließ. Die Kühe wurden somit nicht selbst an der Börse gehandelt. Vielmehr dienten ihre digitalen Datensätze als überprüfbares Fundament der Kreditsicherheit.

Jedes Tier erhielt dafür eine eindeutige digitale Identität. Diese ist mit Informationen zu Gesundheit, Verhalten, Aktivität, Wiederkäuen, Leistung und Aufenthaltsort verbunden. Verantwortlich für die technische Erfassung ist die Agtech Cowmed. Ihre intelligenten Halsbänder sammeln laufend Sensordaten, die mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Dadurch kann der Kreditgeber den Zustand der hinterlegten Tiere während der Laufzeit kontinuierlich nachvollziehen.

BREAKING: Brazil just allowed tokenized cows to be used as loan collateral. A farmer in Paraná was able to borrow $19,600 and used 10 dairy cows worth $23,500 as collateral for the loan. Each cow has a unique digital identity and an AI-powered collar that allows lenders to… pic.twitter.com/v752qvTe0A — Coin Bureau (@coinbureau) July 24, 2026

Tokenisierung soll Kreditzugang für Landwirte verbessern

Der wirtschaftliche Mehrwert entsteht vor allem durch die bessere Überprüfbarkeit der Sicherheiten. Nutztiere können zwar grundsätzlich bereits für Agrarkredite verpfändet werden. Banken bewerten sie jedoch häufig deutlich unter ihrem theoretischen Marktwert, weil Gesundheit, Produktivität, Standort und Verfügbarkeit während der Kreditlaufzeit nur schwer kontrollierbar sind. Die digitale Überwachung soll diese Informationslücke verkleinern und dadurch eine realistischere Bewertung des Restbestands ermöglichen.

Auch ein Austausch einzelner Tiere ist während der Laufzeit grundsätzlich möglich. Der Produzent muss dabei jedoch weiterhin die vereinbarte Mindestdeckung einhalten. Im aktuellen Fall müssen für jeweils 100 Real Kredit Sicherheiten im Wert von mindestens 120 Real vorhanden sein. Die Tokenisierung ersetzt daher weder die rechtliche Kreditprüfung noch das wirtschaftliche Risiko. Erkrankungen, Wertverluste, technische Ausfälle und fehlerhafte Daten bleiben mögliche Schwachstellen.

Dennoch soll das Modell nun ausgeweitet werden. Cowmed überwacht nach eigenen Angaben bereits rund 100.000 Kühe auf etwa 1.200 Betrieben in mehreren Ländern. Target FIDC prüft bereits weitere brasilianische Produzenten für ähnliche Finanzierungen. Gemeinsam wollen die beteiligten Unternehmen noch 2026 Kredite von bis zu fünf Millionen Real über dieses Modell ermöglichen. Langfristig hält Cowmed tokenisierte Kreditsicherheiten im Umfang von mehreren Hundert Millionen Real für möglich.

Bitcoin Hyper will Bitcoin für den RWA-Markt skalierbar machen

Der Markt für tokenisierte Real-World-Assets wird bislang vor allem von Smart-Contract-Netzwerken geprägt. Ethereum bleibt laut RWA.xyz mit Abstand die wichtigste Blockchain, während Solana ebenfalls zu den führenden Infrastrukturen für tokenisierte Vermögenswerte zählt. Bitcoin spielt in diesem Segment bisher nur eine Nebenrolle. Das könnte sich langfristig ändern, sofern leistungsfähige Layer-2-Netzwerke schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und programmierbare Anwendungen auf Basis von Bitcoin ermöglichen.

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Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das noch im Presale befindliche Projekt will die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit der hohen Ausführungsgeschwindigkeit der Solana Virtual Machine verbinden. Nach Angaben des Teams sollen Nutzer BTC über eine sogenannte Canonical Bridge auf die Layer 2 übertragen können. Ein Bitcoin Relay Program überprüft dabei Block-Header und Transaktionsnachweise, bevor eine entsprechende Darstellung der hinterlegten BTC auf Bitcoin Hyper erzeugt wird. Zero-Knowledge-Technologie soll die Verarbeitung zusätzlich skalierbar gestalten. Dadurch könnten perspektivisch DeFi-Anwendungen, Zahlungen, Staking und auch tokenisierte Sachwerte in einem Bitcoin-nahen Ökosystem umgesetzt werden.

Der Presale zeigt trotz des schwachen Gesamtmarktes bislang relative Stärke. Nach öffentlich kommunizierten Angaben wurden bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gleichzeitig können Käufer ihre HYPER-Token staken; die angezeigte Rendite lag zuletzt bei ungefähr 36 Prozent pro Jahr, ist jedoch variabel und dürfte mit wachsendem Staking-Pool weiter sinken.

Bitcoin Hyper befindet sich weiterhin vor dem vollständigen Mainnet-Start. Sicherheit, Bridge-Technologie, Netzwerkauslastung und reale Nachfrage müssen sich daher erst im laufenden Betrieb beweisen. Gelingt die Umsetzung, könnte das Projekt Bitcoin für Anwendungsfelder öffnen, die heute überwiegend von Ethereum, Solana und anderen Smart-Contract-Plattformen bedient werden.

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