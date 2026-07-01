Europas Kryptomarkt im Wandel: MiCA schafft neue Standards – Crypto.com setzt auf Regulierung und Bonus für Neukunden

ANZEIGE: Seit dem 1. Juli 2026 gilt die europäische Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) vollständig. Damit verfügt die Europäische Union erstmals über ein einheitliches Regelwerk für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen.

Für Börsen, Broker und Wallet-Anbieter bedeutet dies neue regulatorische Anforderungen – für Anleger mehr Transparenz bei der Auswahl ihrer Handelsplattform. Die Einführung der MiCA-Verordnung dürfte den europäischen Kryptomarkt nachhaltig verändern.

Regulierung entwickelt sich zum Wettbewerbsfaktor

Lange Zeit standen für Anleger vor allem Handelsgebühren, verfügbare Kryptowährungen oder Bonusprogramme im Vordergrund. Mit MiCA verschiebt sich der Fokus zunehmend auf regulatorische Aspekte.

Eine MiCA-Lizenz bestätigt, dass ein Anbieter die europäischen Anforderungen erfüllt und unter der Aufsicht einer zuständigen Behörde tätig ist. Zwar schützt eine Regulierung nicht vor Kursschwankungen oder den Risiken des Kryptomarktes, sie schafft jedoch einen klaren rechtlichen Rahmen für den Betrieb einer Plattform.

Branchenbeobachter erwarten deshalb, dass regulatorische Fragen künftig eine deutlich größere Rolle bei der Wahl einer Kryptobörse spielen werden.

Crypto.com hebt MiCA-Lizenz hervor

Crypto.com bietet seine Krypto-Dienstleistungen in Europa über Foris DAX MT Limited, eine in Malta eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Handelsregisternummer C 88392), an. Das Unternehmen ist von der Malta Financial Services Authority (MFSA) gemäß der MiCA-Verordnung (EU) 2023/1114 als Crypto-Asset Service Provider zugelassen. Über die Crypto.com App können Nutzer Kryptowährungen kaufen, verkaufen, übertragen und verwahren.

Zum unterstützten Angebot gehören unter anderem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Avalanche (AVAX) sowie zahlreiche weitere Kryptowährungen.

Crypto.com verweist außerdem auf seine langjährige Präsenz im Kryptosektor. Das Unternehmen ist seit 2011 aktiv und zählt damit zu den etablierten internationalen Anbietern.

Wichtiger Risikohinweis Crypto.com bietet Krypto-Dienstleistungen über Foris DAX MT Limited an, eine in Malta gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Handelsregisternummer C 88392), die von der Malta Financial Services Authority als Crypto-Asset Service Provider gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) zugelassen wurde. Der Handel mit oder das Halten von Krypto-Assets ist mit Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu den Risiken beim Handel mit oder Halten von Krypto-Assets finden Sie auf der offiziellen Risikohinweis-Seite von Crypto.com.

Zeitlich begrenzter EEA Deposit Bonus

Begleitend zur Einführung der neuen Regulierungsphase hat Crypto.com den EEA Deposit Bonus gestartet. Neue Nutzer, die sich zwischen dem 22. Juni und 22. Juli 2026 erstmals in der Crypto.com App registrieren, den Verifizierungsprozess abschließen und die Teilnahmebedingungen erfüllen, können – abhängig von ihrer berechtigten Netto-Krypto-Einzahlung – bis zu 10 % Bonus in CRO erhalten.

Der maximale Bonus von 10 % gilt ausschließlich für berechtigte Netto-Kryptoeinzahlungen zwischen 500.001 und 1.000.000 US-Dollar.

Die Kampagne richtet sich ausschließlich an Neukunden aus berechtigten Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Bonuszahlung erfolgt gemäß den offiziellen Aktionsbedingungen in zwölf monatlichen Raten und orientiert sich an der jeweiligen Einzahlungsstufe.

MiCA dürfte langfristig wichtiger sein als kurzfristige Aktionen

Auch wenn Bonusprogramme häufig Aufmerksamkeit erzeugen, sehen viele Marktbeobachter die eigentliche Bedeutung in der neuen Regulierung selbst.

MiCA schafft erstmals europaweit einheitliche Rahmenbedingungen für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen. Dadurch könnten Vertrauen, Transparenz und regulatorische Sicherheit künftig stärker über die Wettbewerbsfähigkeit einer Plattform entscheiden als kurzfristige Marketingmaßnahmen.

Für Anleger lohnt es sich deshalb, bei der Wahl einer Kryptobörse nicht nur auf Handelskosten oder Prämien zu achten, sondern auch regulatorische Kriterien in die Entscheidung einzubeziehen.

Fazit

Mit dem vollständigen Inkrafttreten der MiCA-Verordnung beginnt ein neues Kapitel für den europäischen Kryptomarkt. Regulierte Anbieter dürften in den kommenden Monaten verstärkt in den Fokus rücken.

Crypto.com verbindet diesen regulatorischen Meilenstein mit einer zeitlich begrenzten Bonusaktion für neue Nutzer und positioniert sich als MiCA-lizenzierte Plattform für den europäischen Markt. Der maximale Bonus von 10 % gilt ausschließlich für berechtigte Netto-Kryptoeinzahlungen zwischen 500.001 und 1.000.000 US-Dollar.

Neu bei Crypto.com? Wenn Sie bisher noch kein Konto bei Crypto.com besitzen, können Sie die aktuelle EEA Deposit Bonus-Aktion nutzen. Wer sich während des Aktionszeitraums registriert, die Verifizierung abschließt und die Teilnahmebedingungen erfüllt, erhält – abhängig von der Höhe der berechtigten Netto-Krypto-Einzahlung – einen Bonus in CRO. Der maximale Bonus von 10 % gilt ausschließlich für berechtigte Netto-Kryptoeinzahlungen zwischen 500.001 und 1.000.000 US-Dollar. ➡ Jetzt die App herunterladen und den EEA Deposit Bonus sichern. Bereits registriert? Bestehende Nutzer finden in der Crypto.com App regelmäßig Trading-Kampagnen und weitere Aktionen, die speziell für Bestandskunden angeboten werden. ➡ Aktuelle Aktionen in der App entdecken. Schluss-Hinweis: Der Handel mit oder das Halten von Krypto-Assets ist mit Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte lesen Sie vor einer Entscheidung die vollständigen Teilnahmebedingungen sowie die offiziellen Risikohinweise von Crypto.com.