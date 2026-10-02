Evernorth und Armada Acquisition Corp. II haben grünes Licht für ihre Fusion erhalten. Zum geplanten Nasdaq-Start am 8. Oktober 2026 soll das neue Unternehmen rund 473 Millionen XRP halten und unter dem Ticker XRPN gehandelt werden. Der Zeitplan steht jedoch noch unter dem Vorbehalt ausstehender Abschlussbedingungen.

Aktionäre stimmen Fusion zu, Closing für 7. Oktober erwartet

Die Aktionäre von Armada II genehmigten die Business Combination mit Evernorth bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. September. Nach Angaben der Unternehmen soll die Transaktion rund 300 Millionen US-Dollar an Brutto-Cash-Erlösen vor Kosten einbringen: 225 Millionen US-Dollar aus privaten Platzierungen, 30 Millionen US-Dollar aus zusätzlicher Wandelanleihe-Finanzierung und etwa 48 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto.

Zusätzlich haben Investoren XRP als Sacheinlage eingebracht. Zum Closing soll Evernorth voraussichtlich rund 473 Millionen XRP halten und damit das größte börsennotierte Pure-Play-XRP-Treasury-Unternehmen werden. Die Unternehmensmitteilung nennt Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken und GSR als Investoren; demnach nehmen 100 Prozent der vorgezogenen und verzögerten Finanzierer an der Transaktion teil.

Eine XRP-Kryptowährungsmünze mit US-Dollar.

Die Finanzierungsstruktur und die geplanten XRP-Käufe standen bereits im Mittelpunkt der Evernorth-Finanzierung und Armada-Fusion. Für die nun bestätigte Transaktion ist die zentrale Zahl allerdings nicht eine allgemeine Zusage über das gesamte Investoreninteresse, sondern der von Evernorth erwartete Brutto-Cash-Erlös von rund 300 Millionen US-Dollar – zusätzlich zu den eingebrachten XRP.

Börsennotiertes Treasury bietet Zugang, aber keinen direkten XRP-Besitz

Für Anleger wäre XRPN ein börsennotierter Zugang zu einem Unternehmen, dessen Treasury auf XRP ausgerichtet ist – nicht eine Notierung von XRP selbst. Aktionäre halten Unternehmensanteile, während Evernorth die Token verwaltet. Das unterscheidet die Aktie auch von Produkten, die XRP lediglich abbilden; der wachsende institutionelle Zugang über börsenbasierte Anlageformen zeigt sich ebenfalls bei börsenbasierten XRP-Positionen.

Evernorth erklärt, durch Yield-Strategien, Beteiligung am XRP-Ökosystem und Kapitalmarktaktivitäten langfristig die XRP-Menge je Aktie steigern zu wollen. Das ist eine Unternehmensabsicht und kein belegtes Ergebnis. Zudem ist die Beschreibung eines regulierten und transparenten Zugangs Evernorths eigene Einordnung; sie bedeutet nicht, dass die SEC die Transaktion oder ihre Anlageaussichten gebilligt hat.

Auch die Risiken unterscheiden sich von einem direkten Token-Kauf. Evernorth nennt die Volatilität von XRP und anderen digitalen Vermögenswerten, mögliche Abweichungen zwischen Aktienkurs und XRP-Wert sowie Rücknahmen, die den Streubesitz oder die Liquidität beeinträchtigen können. Hinzu kommen die Kosten des Börsengangs und die Unsicherheit, ob das Unternehmen seine Strategie umsetzen kann. Vergleichbare Fragen zu Verwässerung und Unternehmensführung spielen auch bei börsennotierten Treasury-Unternehmen eine Rolle.

Birla betont den geplanten XRP-Zugang

Evernorth-Gründer und CEO Asheesh Birla begründete den Schritt mit dem Zugang, den eine Börsennotierung bieten soll. Er sagte: „Going public will offer investors a regulated, transparent way to own XRP exposure and participate in the growth of the blockchain economy,“

Der Zeitplan sieht den Abschluss der Fusion für den 7. Oktober 2026 vor, sofern die verbleibenden Bedingungen erfüllt oder aufgehoben werden. Danach soll das kombinierte Unternehmen als Evernorth Holdings, Inc. firmieren; der Handel der Class-A-Stammaktien unter XRPN soll am 8. Oktober an der Nasdaq beginnen. Das tatsächliche Closing, die endgültige XRP-Menge und die Handelsaufnahme bleiben die maßgeblichen überprüfbaren Meilensteine.

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