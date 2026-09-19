Evernorth hat sich bereit erklärt, eine Wandelanleihe im Volumen von 30 Millionen US-Dollar zu begeben, um damit XRP-Käufe und weitere Aktivitäten im XRP-Ökosystem zu finanzieren. Die Umsetzung bleibt allerdings an eine Bedingung geknüpft: den Abschluss der geplanten Fusion mit der Armada Acquisition Corp. II, der für das vierte Quartal vorgesehen ist.

Evernorth plant 30-Millionen-Dollar-Wandelanleihe für XRP-Käufe

Die Finanzierungsvereinbarung wurde bereits am 11. September unterzeichnet, die entsprechende Meldung ging am 17. September bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein. Vertragspartner ist NH Investment & Securities Co., die als Treuhänder für den Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3 fungiert.

Die Schuldverschreibungen sollen mit 4 % jährlichen Sachzinsen verzinst werden und fünf Jahre nach Abschluss der Fusion fällig werden, sofern sie nicht vorher umgewandelt, getilgt oder zurückgekauft werden. Laut SEC-Meldung beläuft sich der Nettoerlös vor Transaktionskosten auf rund 30,0 Millionen US-Dollar und soll für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich des Erwerbs von XRP sowie weiterer Aktivitäten im XRP-Ökosystem verwendet werden.

Der Inhaber kann seine Position frühestens ein Jahr nach Abschluss der Fusion und vor Fälligkeit umwandeln. Der anfängliche Umwandlungspreis liegt bei etwa 10,20 US-Dollar je Aktie, was 98,03921 Evernorth-Aktien der Klasse A pro 1.000 US-Dollar Nennwert entspricht. Unter der Annahme der maximalen Sachzinszahlung könnten so zunächst bis zu 3.585.278 Aktien ausgegeben werden – ein Verwässerungsrisiko, das Aktionäre im Blick behalten sollten. Die Transaktion reiht sich in eine Phase spürbaren institutionellen Interesses an XRP ein, wie zuletzt auch die anhaltenden Nettozuflüsse bei XRP-ETFs zeigten.

Finanzierung erweitert Evernorths XRP- und Ökosystemstrategie

Die geplante Anleihe baut auf einem deutlich größeren Vorhaben auf: Evernorth stellte im Oktober 2025 eine aktiv verwaltete öffentliche XRP-Kasse vor, für die ein Bruttoerlös von mehr als 1 Milliarde US-Dollar prognostiziert wurde. Dieser Nettoerlös sollte primär für XRP-Käufe am offenen Markt eingesetzt werden, ein Teil war für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und Transaktionskosten reserviert.

Die aktuelle Finanzierung geht laut Unternehmensangaben über den reinen Token-Erwerb hinaus. Evernorth verweist auf Anwendungen des XRP Ledger in dezentralisiertem Handel, Treuhandkonten, Tokenisierung und schneller Transaktionsabwicklung – Funktionsbereiche, die zu den eigenen Plänen für Liquiditätsbereitstellung, Kreditvergabe, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte passen sollen, wie sie etwa auch im Kontext des XRPL-Kreditprotokolls beschrieben werden. Dass institutionelle Akteure das Ledger zunehmend für strukturierte Produkte nutzen, zeigt auch der kürzlich gestartete tokenisierte Fonds von Aviva Investors auf dem XRP Ledger. Ob und in welchem Umfang Evernorth ähnliche Strategien tatsächlich umsetzt, bleibt jedoch offen – belastbare Angaben zu konkreten Renditeprodukten oder zum aktuellen XRP-Bestand des Unternehmens liegen aus der SEC-Meldung nicht vor.

Ausblick: Fusion und Aktionärsabstimmung entscheiden über Umsetzung

Die Anleihe kann erst begeben werden, wenn die Aktionäre dem vorgeschlagenen Zusammenschluss zustimmen und die verbleibenden Transaktionsbedingungen erfüllt sind. Das Formular S-4 von Evernorth trat bereits am 27. August in Kraft, womit der Weg für die Armada-Aktionärsabstimmung am 30. September frei ist.

Wird die Fusion genehmigt und erfüllt das fusionierte Unternehmen die Notierungsanforderungen, soll es unter dem Tickersymbol XRPN an der Nasdaq gehandelt werden. Bis dahin bleibt die 30-Millionen-Dollar-Finanzierung ein bedingtes Vorhaben, dessen Realisierung direkt vom Ausgang der Abstimmung abhängt.

Kryptowährungen wie XRP sind grundsätzlich pseudonym und unterliegen je nach Börse und Wohnsitzland unterschiedlichen KYC-Anforderungen; wer sich mit institutionellen Strategien rund um das XRP Ledger befasst, findet ergänzenden Kontext etwa im Beitrag zum XRPL-Kreditprotokoll. Investitionsentscheidungen sollten stets auf Basis eigener Recherche und unter Berücksichtigung der hohen Volatilität von Kryptomärkten getroffen werden.