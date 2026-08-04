Experte nennt 6 Gründe für Solanas Bullenmarkt

Das Wichtigste in Kürze

Solana-Anwendungen erzielen hohe Umsätze trotz schwacher Kursentwicklung und fehlendem Momentum.

ETFs erleichtern institutionellen Anlegern den Zugang und erweitern Solanas Käuferbasis.

Tokenisierte Aktien und Sammelkarten treiben neue reale Anwendungsfälle auf Solana.

Niedrigere Inflation und Alpenglow könnten Angebot, Geschwindigkeit und Attraktivität verbessern.

Solana zählt weiterhin zu den aktivsten Blockchain-Ökosystemen. Entwickler bauen neue Anwendungen, Handelsplattformen und technische Upgrades, doch beim SOL-Kurs kommt davon bislang wenig an. Aktuell notiert Solana bei rund 75 US-Dollar und damit etwa 70 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch.

Auch gegenüber anderen großen Kryptowährungen zeigte SOL zuletzt relative Schwäche. Aus technischer Sicht fehlt weiterhin ein überzeugendes Aufwärtsmomentum. Fundamental entwickelt sich das Netzwerk jedoch deutlich dynamischer, als der Kurs vermuten lässt. Steigende Anwendungserlöse, institutionelle Produkte, tokenisierte Vermögenswerte und eine veränderte Geldpolitik liefern zumindest sechs Argumente, warum langfristig orientierte Anleger Solana dennoch genauer beobachten könnten.

My solana:So11111111111111111111111111111111111111112 bull thesis 🐂 1. Usage held up while price didn't Solana dApps did $257M in revenue in Q2, still #1 across every chain, 9 quarters running. Perp DEX volume hit $183.2B for the quarter, up 42% 2. ETFs are buying every… https://t.co/TW5hLtj745 pic.twitter.com/GovSfsNSWZ — nxxn (@sol_nxxn) August 3, 2026

Solana-Anwendungen erwirtschaften hohe Umsätze

Das erste bullische Argument ist die weiterhin intensive Nutzung des Solana-Netzwerks. Anwendungen auf der Blockchain erwirtschafteten im zweiten Quartal 2026 rund 257 Millionen US-Dollar Umsatz. Damit gehörte Solana bereits das neunte Quartal in Folge zu den führenden Netzwerken bei den sogenannten dApp-Einnahmen. Besonders stark entwickelte sich der Handel mit unbefristeten Futures-Kontrakten. Das entsprechende Perpetual-DEX-Volumen erreichte im Quartal rund 183 Milliarden US-Dollar.

Für Anleger ist dieser Unterschied zwischen Kurs und Nutzung interessant. Während SOL massiv unter seinem Rekordhoch notiert, bleiben Handelsaktivität und Nachfrage nach Anwendungen vergleichsweise robust. Allerdings profitieren Token-Inhaber nicht automatisch direkt von sämtlichen Umsätzen der Anwendungen. Dennoch zeigen die Daten, dass Solana nicht ausschließlich von kurzfristigen Meme-Coin-Spekulationen abhängig ist. Sollte sich die Netzwerkaktivität halten und zugleich der Kryptomarkt erholen, könnte der SOL-Kurs diese fundamentale Stärke mit Verzögerung einpreisen.

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ETFs erleichtern institutionellen Anlegern den Zugang

Ein weiteres Argument ist der wachsende institutionelle Zugang zu Solana. Mit regulierten Spot-ETFs können Investoren SOL über traditionelle Wertpapierdepots handeln, ohne selbst Wallets verwalten oder Token direkt verwahren zu müssen. Morgan Stanley brachte Ende Juli mit MSOL ein eigenes Solana-Produkt an die NYSE Arca. Das Produkt hält SOL und integriert nach veröffentlichten Angaben auch Staking-Erträge.

Die Aussage, dass im gesamten Juli ausnahmslos jeder Handelstag positive Zuflüsse gebracht habe, lässt sich allerdings nicht bestätigen. Daten von SoSoValue weisen beispielsweise für den 28. Juli einen Nettoabfluss aus. Trotzdem bleibt der übergeordnete Punkt relevant: Solana wird zunehmend in die regulierte Finanzinfrastruktur eingebunden. Dadurch erweitert sich der potenzielle Käuferkreis um Vermögensverwalter, Finanzberater und Anleger, die bislang keinen direkten Kryptozugang nutzten. Für eine nachhaltige Rallye müssten die Produkte jedoch über längere Zeit substanzielle Kapitalzuflüsse anziehen.

Starting today — One of the largest wealth management firms in the world has made the Bitwise Solana Staking ETF $BSOL available to their advisors and clients. Yet another sign Solana will be a key part of the mainstream chapter of crypto. Delighted to see this space maturing. https://t.co/wmWYZi6JAJ — Hunter Horsley (@HHorsley) July 28, 2026

Tokenisierte Aktien werden zum Wachstumstreiber

Besonders dynamisch entwickelt sich Solana im Bereich der Real World Assets. Dabei werden traditionelle Vermögenswerte wie Aktien, Fonds oder Anleihen als Blockchain-Token abgebildet. Im zweiten Quartal 2026 erreichte das Handelsvolumen tokenisierter Vermögenswerte auf Solana rund 5,8 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen etwa 4,8 Milliarden US-Dollar auf tokenisierte Aktien. Gegenüber dem ersten Quartal entsprach dies einer Vervielfachung der Aktivität.

Je nach Datengrundlage wickelte Solana zeitweise mehr als 95 Prozent des blockchainbasierten Handelsvolumens mit tokenisierten Aktien ab. Das ist relevant, weil hier ein möglicher Product-Market-Fit jenseits klassischer Krypto-Spekulation entsteht. Solana bietet schnelle Abwicklung, niedrige Gebühren und einen rund um die Uhr verfügbaren Markt. Noch befinden sich tokenisierte Aktien regulatorisch und wirtschaftlich in einer frühen Phase. Sollte dieser Markt jedoch weiter wachsen, könnte Solana zu einer wichtigen Infrastruktur für digitale Kapitalmärkte werden.

Toly on why tokenized stocks on Solana are inevitable: "The world is getting wealthier. The companies making the world wealthier are American companies. They have the cheapest, best products that are globally scalable, and people want access to investment into these great… pic.twitter.com/VhtkwLKsGm — Solana (@solana) July 29, 2026

Sammelkarten schaffen einen überraschenden Massenmarkt

Auch tokenisierte Sammelkarten entwickeln sich zu einem ernst zu nehmenden Anwendungsfeld. Die führenden Plattformen für digitale beziehungsweise physisch hinterlegte Trading Cards erzielten im Mai 2026 rund 230 Millionen US-Dollar Umsatz mit Kartenpaketen. Das Volumen lag damit etwa siebenmal höher als ein Jahr zuvor. Solana vereinte ungefähr 64 Prozent dieses Marktes auf sich.

Collector Crypt, eine der bekanntesten Plattformen dieses Segments, meldete innerhalb einer Woche rund 215.000 geöffnete Kartenpakete. Das entspricht rechnerisch ungefähr einem Paket alle drei Sekunden. Zusätzlich wurde die Funktion in Solflare integriert, wodurch sie potenziell Millionen Wallet-Nutzer erreicht. Der Bereich verbindet klassische Sammelleidenschaft mit transparenter Eigentumsübertragung, globalem Handel und digitaler Verwahrung.

Eine niedrigere Inflation könnte den Verkaufsdruck reduzieren

Ein häufig genannter Kritikpunkt an Solana ist die laufende Ausgabe neuer SOL-Token. Mit SIMD-0550 und SIMD-0553 werden derzeit Vorschläge diskutiert, die das Angebotswachstum deutlich verlangsamen könnten. SIMD-0550 sieht vor, die jährliche Disinflationsrate von 15 auf 30 Prozent zu verdoppeln. Dadurch würde die Inflation schneller auf die langfristige Zielrate von 1,5 Prozent sinken – voraussichtlich bereits 2029 statt erst 2032.

Modellrechnungen zufolge könnten über sechs Jahre rund 18,9 Millionen SOL weniger ausgegeben werden. SIMD-0553 soll zudem einen größeren Anteil bestimmter Netzwerkgebühren verbrennen. Bei hoher Auslastung könnten dadurch täglich mehrere Tausend SOL dauerhaft aus dem Umlauf entfernt werden. Beide Maßnahmen würden den strukturellen Verkaufsdruck potenziell reduzieren.

Alpenglow soll Solana technisch deutlich beschleunigen

Das sechste Argument betrifft die technische Weiterentwicklung. Mit Alpenglow bereitet Solana die größte Überarbeitung seines Konsenssystems seit dem Start des Mainnets vor. Das Upgrade soll Tower BFT durch den neuen Abstimmungsmechanismus Votor ersetzen. Ziel ist es, die endgültige Bestätigung einer Transaktion von derzeit etwa 12,8 Sekunden auf ungefähr 150 Millisekunden zu reduzieren.

🚨SOLANA PREPARES FOR ALPENGLOW: BLS PUBKEY REGISTRATION NOW LIVE ON MAINNET! Solana has started preparing its validator set for the Alpenglow upgrade by enabling BLS public key registration on mainnet. Alpenglow will replace individual vote verification with BLS aggregated… pic.twitter.com/AqGtFS7Ppk — Crypto Banter (@crypto_banter) July 21, 2026

Damit könnten Transaktionen praktisch unmittelbar final werden. Dies wäre insbesondere für Handel, Zahlungsverkehr, Spiele und institutionelle Anwendungen relevant, bei denen selbst kurze Verzögerungen Risiken verursachen. Wichtig ist allerdings die zeitliche Einordnung: Alpenglow wird nicht bereits mit Agave 4.2 im August aktiviert. Nach aktuellem Entwicklungsplan soll die eigentliche Einführung über Agave 4.3 erfolgen, das für Oktober 2026 vorgesehen ist. Gelingt die Umsetzung stabil und ohne neue Ausfälle, könnte Solana seinen technologischen Vorsprung ausbauen.

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