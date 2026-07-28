Irre Prognose: Bitcoin gegen Gold günstig wie nie

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin kämpft mit 65.000 Dollar, während wichtige Tiefs weiterhin halten.

Gegenüber Gold erscheint Bitcoin historisch günstig und außergewöhnlich stark unterbewertet.

Bitcoin Hyper verbindet Bitcoins Sicherheit mit Solanas schneller, effizienter Blockchain-Infrastruktur.

Der Presale sammelte trotz Bärenmarkt bereits rund 33 Millionen Dollar.

Bitcoin kämpft derzeit weiter mit der Marke von 65.000 US-Dollar. Zwar bleibt der übergeordnete Bärenmarkt intakt, doch die bisherigen Tiefs zwischen 58.000 und 60.000 US-Dollar halten bereits seit mehreren Wochen. Damit scheint sich in diesem Bereich eine wichtige Unterstützungszone zu bilden. Gleichzeitig verändert sich die fundamentale Bewertung zunehmend. Denn während Gold in den vergangenen Monaten stark zulegen konnte, blieb Bitcoin deutlich zurück.

Besonders im direkten Vergleich mit dem Edelmetall wirkt die Kryptowährung mittlerweile außergewöhnlich günstig. Ein aktuelles Bewertungsmodell deutet sogar auf eine historisch extreme Unterbewertung hin – und eröffnet damit langfristig erhebliches Aufholpotenzial.

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Bitcoin gegenüber Gold historisch günstig bewertet

Nach Einschätzung des Krypto-Analysten Michaël van de Poppe ist Bitcoin im Verhältnis zu Gold aktuell so niedrig bewertet wie nie zuvor. Für seine Analyse betrachtet er nicht nur das reine BTC-Gold-Verhältnis, sondern setzt dieses zusätzlich in Relation zur globalen Geldmenge. Dadurch soll sichtbar werden, wie sich die Bewertung beider knapper Anlageklassen unter Berücksichtigung der weltweiten Liquiditätsentwicklung verändert.

The current valuation of #Bitcoin vs. Gold is the lowest it's ever been. The current valuation of BTC/Gold vs. the Global Money Supply is also the lowest it has ever been. It's never been out of the 2-sigma bands, however, over the past few months, it dropped out of this… pic.twitter.com/Q1IoG4BN9i — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2026

Die zugrunde liegende Grafik zeigt einen modellierten fairen Wert des BTC-Gold-Verhältnisses sowie statistische Abweichungsbereiche. Über viele Jahre bewegte sich das tatsächliche Verhältnis innerhalb sogenannter Zwei-Sigma-Bänder. In den vergangenen Monaten fiel Bitcoin jedoch deutlich unter diesen historischen Bewertungsrahmen. Das bedeutet vereinfacht: Gemessen an früheren Zusammenhängen zwischen globaler Geldmenge, Bitcoin und Gold ist BTC derzeit ungewöhnlich schwach bewertet.

Als zentralen Grund nennt van de Poppe eine massive Verschiebung der Liquidität. Einerseits habe ein schwerer Markteinbruch Kapital aus risikoreichen Anlagen abgezogen. Andererseits habe die starke Gold-Rallye zusätzliches Geld in das Edelmetall gelenkt. Dadurch profitierte Gold doppelt, während Bitcoin in einem von Risikoaversion geprägten Umfeld zurückblieb. Auch andere spekulative Marktsegmente, darunter KI-Aktien und Börsengänge, hätten zwischenzeitlich Kapital gebunden.

Sollte dieser Hype weiter nachlassen und wieder mehr Liquidität in den breiten Kapitalmarkt fließen, könnte Bitcoin nach Ansicht des Analysten überproportional profitieren. Van de Poppe bezeichnet die Kryptowährung daher als möglicherweise so günstig wie noch nie. Aus seinem Bewertungsmodell leitet er für Bitcoin einen fairen Wert zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar ab, den er innerhalb der kommenden zwölf Monate für erreichbar hält.

Diese Prognose bleibt allerdings spekulativ. Das Modell basiert auf historischen Korrelationen, die sich verändern können. Dennoch zeigt die Analyse, wie außergewöhnlich groß die aktuelle Bewertungslücke zwischen Bitcoin, Gold und globaler Liquidität geworden ist. Gerade für langfristig orientierte Anleger könnte die relative Unterbewertung deshalb ein zunehmend relevantes Signal darstellen.

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Neue Kurstreiber gesucht: Bitcoin Hyper bringt Solana-Technologie auf Bitcoin

Eine historisch günstige Bewertung allein garantiert noch keine nachhaltige Bitcoin-Rallye. Damit frisches Kapital zurückkehrt, benötigt der Markt neben einer verbesserten Liquidität auch neue technologische Kurstreiber. Besonders interessant sind deshalb Lösungen, die Bitcoin über seine Rolle als digitales Wertaufbewahrungsmittel hinausführen. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das neue Layer-2-Projekt möchte die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der hohen Geschwindigkeit sowie der programmierbaren Infrastruktur von Solana verbinden.

Bitcoin Hyper entwickelt dafür eine zusätzliche Ausführungsebene, auf der Transaktionen schneller und günstiger verarbeitet werden sollen als unmittelbar auf der Bitcoin-Blockchain. Eine zentrale Rolle spielt eine sogenannte Zero-Knowledge-Bridge. Über diese sollen BTC zwischen dem Bitcoin-Mainnet und der Layer-2-Infrastruktur übertragen werden können, während kryptografische Nachweise die jeweiligen Zustände absichern. Innerhalb der neuen Umgebung soll eine Solana-basierte virtuelle Maschine die Entwicklung von Anwendungen, Token, DeFi-Protokollen und weiteren Web3-Diensten ermöglichen.

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Damit adressiert Bitcoin Hyper eine der größten Schwächen des Bitcoin-Netzwerks. Bitcoin gilt zwar als besonders sicher und dezentral, ist im Vergleich zu neueren Blockchains jedoch nur eingeschränkt für komplexe Anwendungen geeignet. Eine leistungsfähige Layer-2 könnte deshalb zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten schaffen und langfristig neue Liquidität in das Bitcoin-Ökosystem ziehen.

Relative Stärke zeigt das Projekt derzeit bereits im Presale. Trotz des schwachen Gesamtmarkts wurden nach Projektangaben rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Hinzu kommt eine aktuell ausgewiesene Staking-Rendite von etwa 36 Prozent APY, wobei sich diese im weiteren Verlauf dynamisch verändern kann. Die Kombination aus steigendem Presale-Volumen, Bitcoin-Narrativ und Solana-Technologie sorgt damit für bullisches Momentum.

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