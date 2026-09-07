Fomo hat am Freitag mehr Tagesumsatz auf Solana erzielt als Pump.fun. Die Social-Trading-Plattform kam laut DefiLlama-Daten auf 1,76 Millionen US-Dollar, während der etablierte Memecoin-Launchpad Pump.fun im selben Zeitraum 1,1 Millionen US-Dollar generierte.

Der kurzfristige Umsatzsprung zeigt eine messbare Verschiebung bei Nutzeraktivität und Handelsvolumen zwischen den beiden Solana-Anwendungen, wie auch die aktuelle Marktdominanz von Solana unterstreicht.

Der Tagesvorsprung steht gegen Pump.funs längere Führung

Über einen einzelnen Tag hinweg gerechnet, hat Fomo also die Nase vorn. Über die vergangenen 30 Tage kehrt sich das Bild jedoch um: Pump.fun erzielte laut DefiLlama mehr als 57 Millionen US-Dollar, Fomo kam im selben Zeitraum auf 17,6 Millionen US-Dollar.

Der Abstand über den längeren Zeitraum bleibt damit erheblich. Ein einzelner Tagesrekord sagt noch wenig darüber aus, ob sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Plattformen nachhaltig verschiebt.

Social-Trading-Modell treibt Fomos Positionierung

Fomo verfolgt einen anderen Ansatz als das reine Memecoin-Launchpad Pump.fun: Die Plattform verbindet Kryptowährungshandel mit Funktionen, die an ein soziales Netzwerk erinnern. Nutzer können dabei die Trades anderer Nutzer einsehen und nachvollziehen.

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Im Juni schloss das Unternehmen eine von Index Ventures geführte Series-B-Runde über 75 Millionen US-Dollar ab, was Fomo eine Bewertung von 550 Millionen US-Dollar einbrachte. Nach eigenen Angaben tätigten mehr als 68.000 Nutzer ihren ersten Kryptokauf über Apple Pay auf der Plattform, was einem Transaktionsvolumen von rund 25 Millionen US-Dollar entsprach.

Die Angebotspalette wurde in diesem Jahr zudem erweitert: Am 11. Juni startete Fomo Perpetual-Futures-Kontrakte auf Basis von Hyperliquid für Nutzer außerhalb der USA. Am 2. Juni teilte das Unternehmen mit, Nutzern bereits mehr als 2 Millionen US-Dollar an Referral-Gebühren ausgezahlt zu haben – ein Wachstumstreiber, der zur breiteren Dynamik passt, die auch Analysten hinter Solanas Bullenmarkt sehen.

Der Tagesrekord ist noch kein Führungswechsel

Trotz des auffälligen Freitagswerts bleibt Pump.fun im aussagekräftigeren 30-Tage-Vergleich klar vorn. Ein einzelner Tag mit hoher Aktivität – etwa durch einen viralen Trend oder eine punktuelle Nutzerwelle – lässt sich nicht ohne Weiteres als struktureller Trend interpretieren.

Bleibt Fomos Vorsprung nachhaltig?

Entscheidend wird sein, ob Fomo den Tagesumsatzvorsprung wiederholen kann und ob sich der Abstand im 30-Tage-Zeitraum tatsächlich verringert. Bislang liefert der Freitagswert nur einen Einzeldatenpunkt innerhalb eines insgesamt aktiven Solana-Ökosystems, ohne dass daraus bereits eine verlässliche Prognose ableitbar wäre.

Kryptowährungen bleiben trotz On-Chain-Transparenz weitgehend pseudonym, und Plattformen wie Fomo unterliegen je nach Jurisdiktion KYC-Pflichten. Anleger sollten Umsatzdaten einzelner Tage stets im Kontext längerer Zeiträume prüfen, bevor sie daraus Handlungsentscheidungen ableiten – ein Blick auf Solanas breiteres Marktumfeld kann dabei zusätzliche Einordnung liefern.