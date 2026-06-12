US-Bank Citi schafft Meilenstein: Neue Token für Pre-IPOs kommen

Das Wichtigste in Kürze

Citi tokenisiert erstmals Pre-IPO-Anteile direkt auf einer Blockchain-Infrastruktur.

Ethereum bleibt führende Blockchain für tokenisierte Real-World-Assets weltweit.

Bitcoin-Layer-2-Lösungen erschließen neue Anwendungsfälle für institutionelle Investoren.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt bereits 33 Millionen Dollar.

Der Kryptomarkt befindet sich weiterhin in einem schwierigen Umfeld. Viele digitale Vermögenswerte notieren deutlich unter ihren Allzeithochs, die Risikobereitschaft der Anleger bleibt begrenzt und der Bärenmarkt prägt weiterhin das Sentiment. Dennoch gibt es Bereiche, die trotz der schwachen Kursentwicklung erhebliches Wachstumspotenzial versprechen.

Dazu zählt insbesondere die Tokenisierung von Real-World Assets (RWAs), also die digitale Abbildung realer Vermögenswerte auf der Blockchain. Während sich institutionelle Investoren zunehmend mit diesem Trend beschäftigen, setzt nun auch eine der größten Banken der Welt ein deutliches Zeichen. Citi hat erstmals tokenisierte Anteile eines privaten Unternehmens auf die Blockchain gebracht und damit einen wichtigen Meilenstein für die Branche geschaffen.

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Citi tokenisiert erstmals Pre-IPO-Anteile auf der Blockchain

Die US-Großbank Citi hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Blockchain-Integration im traditionellen Finanzsektor vollzogen. Mit den sogenannten „Digital Depositary Receipts“ (DDRs) bringt das Institut erstmals Anteile eines privaten Unternehmens auf eine Blockchain-Infrastruktur. Dabei fungiert Citi sowohl als Emittent als auch als Verwahrer der Vermögenswerte – ein Modell, das die Bank selbst als Premiere unter globalen Finanzinstituten bezeichnet.

NEW: CITIGROUP TO OFFER TOKENIZED PRIVATE-COMPANY SHARES TO WEALTH AND INSTITUTIONAL CLIENTS — WSJ pic.twitter.com/XpxoIceiIO — The Block (@TheBlockCo) June 11, 2026

Beim ersten abgeschlossenen Deal wurden tokenisierte Anteile des Blockchain-Unternehmens Kaleido an Kunden von Citi Wealth verteilt. Die technische Infrastruktur stammt dabei vom Schweizer Finanzmarktbetreiber SIX, der bereits seit Jahren an digitalen Wertpapierlösungen arbeitet. Die Token repräsentieren reale Unternehmensanteile und ermöglichen eine digitale Verwaltung sowie potenziell effizientere Handels- und Abwicklungsprozesse.

Der Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Pre-IPO-Investments stark an Bedeutung gewinnen. Viele Unternehmen bleiben deutlich länger privat, bevor sie den Schritt an die Börse wagen. Dadurch entstehen für vermögende Anleger attraktive Chancen, sich bereits vor einem Börsengang an wachstumsstarken Firmen zu beteiligen. Gleichzeitig gelten private Sekundärmärkte bislang als wenig transparent, teuer und stark von Intermediären abhängig.

Genau hier setzt Citi an. Durch die Tokenisierung sollen Eigentumsrechte digital dargestellt, Transaktionen vereinfacht und Prozesse automatisiert werden. Langfristig könnten dadurch Handelszeiten verkürzt, Kosten reduziert und der Zugang zu privaten Kapitalmärkten effizienter gestaltet werden.

Citi puts private company shares on the blockchain Citi just tokenized pre-IPO equity. Its new Digital Depositary Receipts wrap private company shares on-chain, with Citi as both issuer and custodian, a first for a global bank by its own count. The first deal is already done:… pic.twitter.com/yO5O1X485g — BSCN (@BSCNews) June 11, 2026

Besonders bemerkenswert ist, dass es sich nicht um ein Pilotprojekt eines Krypto-Start-ups handelt, sondern um eine Initiative einer der weltweit größten Banken. Dies unterstreicht, wie stark die Akzeptanz von Blockchain-Technologien im traditionellen Finanzwesen inzwischen voranschreitet. Citi hat zudem signalisiert, künftig weitere Blockchains und zusätzliche Vermögenswerte einzubinden.

Für den RWA-Sektor stellt dieser Schritt einen weiteren Beleg dar, dass die Tokenisierung zunehmend vom Experiment zur realen Anwendung wird. Während Stablecoins und tokenisierte Staatsanleihen bereits stark wachsen, könnten tokenisierte Pre-IPO-Anteile die nächste Entwicklungsstufe dieses milliardenschweren Zukunftsmarktes darstellen.

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Bitcoin und RWA: Können auch BTC-Lösungen profitieren?

Aktuell führt Ethereum den Markt für Real-World Assets (RWAs) klar an. Der Großteil aller tokenisierten Vermögenswerte – von Staatsanleihen über Fonds bis hin zu Unternehmensanteilen – wird derzeit auf der Ethereum-Blockchain abgewickelt. Das liegt vor allem an der hohen Akzeptanz bei institutionellen Investoren, der ausgereiften Infrastruktur und der starken Entwicklerbasis. Doch der Wettbewerb nimmt zu. Netzwerke wie Solana, XRP Ledger und Avalanche investieren zunehmend in den Aufbau eigener RWA-Ökosysteme und wollen sich Anteile an diesem Milliardenmarkt sichern.

Auch Bitcoin könnte künftig eine größere Rolle spielen. Lange galt das Netzwerk primär als Wertspeicher und weniger als Plattform für Finanzanwendungen. Mit dem Aufkommen neuer Layer-2-Lösungen verändert sich dieses Bild jedoch zunehmend. Diese sollen zusätzliche Funktionen ermöglichen, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben.

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Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang derzeit Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept verfolgt das Ziel, die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Netzwerke zu verbinden. Dabei setzt das Projekt auf eine Layer-2-Architektur und eine ZK-basierte Bridge zwischen der Bitcoin-Hauptkette und dem eigenen Netzwerk. Dadurch sollen Transaktionen schneller und kostengünstiger abgewickelt werden können.

Besonders auffällig ist die bisherige Nachfrage. Obwohl sich der Kryptomarkt weiterhin in einem Bärenmarkt befindet, hat Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet auf eine vergleichsweise hohe relative Stärke hin, während viele andere Projekte derzeit Schwierigkeiten haben, Kapital anzuziehen.

Zusätzlich bietet das Netzwerk Staking-Möglichkeiten mit Renditen von derzeit bis zu 36 Prozent APY. Für Anleger steht dabei vor allem die Wette im Vordergrund, dass Bitcoin-Layer-2-Lösungen in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen könnten. Sollte die Tokenisierung von Vermögenswerten weiter zulegen und sich Bitcoin stärker als Infrastruktur für Finanzanwendungen etablieren, könnten entsprechende Projekte zu den Profiteuren dieses Trends gehören.

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