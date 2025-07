GENIUS Act verändert Ripple – Doch was bedeutet das für XRP?

Die USA setzen ein klares Zeichen in der Krypto-Regulierung – mit dem GENIUS Act. Während Ripple jubelt und mit dem neuen Stablecoin RLUSD durchstartet, fragen sich viele Anleger: Was bedeutet das für XRP? Der Artikel beleuchtet die Chancen, Grenzen und das regulatorische Spannungsfeld rund um Ripple und seine Kryptowährung.

Am vergangenen Freitag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump den sogenannten GENIUS Act. Dieses neue Gesetz bietet erstmals einen klaren regulatorischen Rahmen für Stablecoins wie RLUSD. Ripple, das Unternehmen hinter dem bekannten XRP-Token, kann dadurch seinen neuen Stablecoin in den USA offiziell und rechtskonform einsetzen. Branchenexperten sehen darin einen bedeutenden Vorteil für Ripple, insbesondere im Vergleich zu Konkurrenten wie USDC von Circle oder PayPal USD.

RLUSD soll Ripple zur zentralen Liquiditätsquelle im US-Markt machen. Laut Experten wie Yuri Brisov könne sich Ripple durch die neue Rechtslage strategisch neu aufstellen – als direkter Konkurrent zu bisherigen Stablecoin-Giganten. Der Markt wird dadurch nicht nur spannender, sondern auch dynamischer.

That is true. I still don't think burned XRP will significantly reduce the supply any time soon but it is possible to imagine scenarios where the rate of burn increases. (For example, if demand for txn throughput increases much faster than the supply does.)

