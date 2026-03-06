Spektakulärer Krypto-Raub: Wie der Sohn eines Regierungsdienstleisters Millionen an beschlagnahmten US-Staatsgeldern stahl

Das Wichtigste in Kürze

John Daghita wurde in der Karibik verhaftet, nachdem er Krypto-Millionen aus Beständen des United States Marshals Service entwendet hatte.

Der Zugriff gelang ihm über das IT-Unternehmen seines Vaters, das offiziell beschlagnahmte Regierungsvermögen verwaltete.

Überführt wurde der Täter durch Blockchain-Analysten, weil er auf Telegram mit seinem gestohlenen Reichtum prahlte.

Der Feind im Inneren: Vetternwirtschaft und fatale Sicherheitslücken

Die Festnahme von John Daghita auf der Karibikinsel Saint Martin markiert den vorläufigen Höhepunkt eines beispiellosen finanziellen Skandals.

In einer konzertierten Aktion der US-Bundespolizei FBI und einer taktischen Eliteeinheit der französischen Gendarmerie wurde der flüchtige Hacker Anfang März 2026 erfolgreich gefasst.

Bei dem überraschenden Zugriff stellten die Beamten einen massiven Metallkoffer sicher, der prall gefüllt mit Bündeln von Hundert-Dollar-Noten, diversen modernen Hardware-Wallets und zahlreichen USB-Sticks war.

FBI-Direktor Kash Patel betonte in einer offiziellen Stellungnahme umgehend, dass die Behörde weltweit operiere, um Betrüger des amerikanischen Steuerzahlers unnachgiebig zur Strecke zu bringen.

Last night, John Daghita – a U.S. government contractor who allegedly stole more than $46 million in cryptocurrency from the U.S Marshals Service – was arrested on the island of Saint Martin by the French Gendarmerie’s premier elite tactical unit in a joint operation with the… pic.twitter.com/3ttochgbjk — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 5, 2026

Der wahre Skandal liegt jedoch in der strukturellen Ermöglichung des Verbrechens. Die Spur führt direkt zur Firma Command Services & Support aus Virginia.

Das IT-Unternehmen, das paradoxerweise dem Vater des Verdächtigen gehört, besaß einen aktiven Vertrag mit dem United States Marshals Service.

Die überaus brisante Aufgabe der Firma war es, die Regierung bei der sicheren Verwaltung und Verwertung beschlagnahmter Krypto-Assets zu unterstützen.

Durch diese privilegierte Position gab es direkten Zugang zu digitalen Geldbörsen, in denen Milliardenwerte aus hochkarätigen Kriminalfällen lagerten, darunter auch Gelder aus dem historischen Bitfinex-Hack von 2016.

John Daghita nutzte diese sensiblen Zugänge, um systematisch Gelder auf eigene Konten umzuleiten. Allein im März 2024 flossen knapp 25 Millionen US-Dollar ab, gefolgt von weiteren 63 Millionen Dollar im letzten Quartal 2025.

Fatale Geltungssucht und die Ermittlungen auf der Blockchain

Dass dieser gigantische Diebstahl überhaupt ans Licht kam, ist erschreckenderweise nicht den internen Kontrollmechanismen der US-Behörden zu verdanken.

Unter dem Pseudonym „Lick“ bewegte sich Daghita monatelang sicher in diversen Telegram-Gruppen und pflegte einen äußerst extravaganten Online-Lebensstil.

Er machte sich in der Community regelmäßig über weniger wohlhabende Nutzer lustig. Genau dieses toxische Verhalten wurde ihm letztlich zum Verhängnis.

Während einer hitzigen Diskussion mit einem anderen Akteur prahlte er offen mit Krypto-Beständen von 23 Millionen Dollar und verschob die Gelder live zwischen verschiedenen Adressen, um seine absolute Kontrolle zu beweisen.

Diese digitale Zurschaustellung rief den renommierten On-Chain-Analysten ZachXBT auf den Plan.

Der unabhängige Ermittler begann im Januar 2026, die verdächtigen Wallet-Adressen auf der transparenten Blockchain akribisch zurückzuverfolgen und die Puzzleteile zusammenzusetzen.

Als Daghita erkannte, dass sich die metaphorische Schlinge zuzog, versuchte er verzweifelt, seine Spuren zu verwischen.

Er löschte seine digitalen Identitäten und überwies sogar kleine Mengen der gestohlenen Ethereum-Bestände an die öffentliche Wallet von ZachXBT, um den Analysten fälschlicherweise in die Tat zu verstricken. Dieser plumpe Ablenkungsversuch scheiterte kläglich.

Daghita wartet nun in der Karibik auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo er sich zeitnah wegen Diebstahls von Regierungseigentum, schwerem Überweisungsbetrug und internationaler Geldwäsche vor einem Bundesgericht verantworten muss.

Der Fall Daghita ist ein lauter Weckruf für die Verwahrungspraxis staatlicher Institutionen.

Wenn die US-Regierung, die über 198.000 Bitcoin im Wert von zig Milliarden Dollar kontrolliert, die Sicherung dieser Assets an externe Dienstleister auslagert, bedarf es weitaus strengerer Compliance-Prüfungen.

Dass ein Familienangehöriger eines Auftragnehmers ungehindert Millionenbeträge abzweigen konnte, offenbart ein systemisches Versagen bei der Verwaltung spezialisierter digitaler Vermögenswerte.

Diese drastische Sicherheitslücke wird zweifellos umgehend zu strengen Audits bei allen regierungsnahen Krypto-Verwahrern führen, um das erschütterte Vertrauen in die digitale Kompetenz des Staates wiederherzustellen.

