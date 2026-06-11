Hoskinson schlägt Ripple-Integration von Midnight vor

Das Wichtigste in Kürze

Der XRP Ledger nutzt ein Byzantine Fault Tolerant Konsensprotokoll und kann etwa 1.500 Transaktionen pro Sekunde mit einer Finalität von drei bis fünf Sekunden verarbeiten.

Dies macht ihn zu einer schnellen und kosteneffizienten Zahlungslösung.

Allerdings unterstützt er keine programmierbaren Smart Contracts für komplexe DeFi-Aktivitäten.

Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson hat kürzlich vorgeschlagen, dass Ripple Midnight integrieren sollte – eine auf Privatsphäre spezialisierte Sidechain von Input Output Global (IOG). Ziel ist es, die Rolle von XRP in den Bereichen DeFi, Tokenisierung und institutionelle Finanzen massiv zu stärken.

Hoskinson wies darauf hin, dass der XRP Ledger primär für Zahlungen konzipiert wurde, was seine Funktionalität für Yield Generation und On-Chain-Lending einschränkt. Midnight könnte diese Lücke schließen, indem es eine auf Zero-Knowledge-Proofs (ZK-Proofs) basierende Umgebung bereitstellt, ohne dass Ripple seine Kerninfrastruktur grundlegend überarbeiten muss.

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Nach Einschätzung von Hoskinson könnte diese Integration über 100 Milliarden US-Dollar an brachliegender XRP-Liquidität freisetzen – eine Zahl, die jedoch einer kritischen Prüfung bedarf.

Hoskinson Says XRP Needs Midnight For its Next Chapter



Charles Hoskinson says Ripple may need Midnight to unlock the next phase of $XRP ecosystem growth, per Coinpedia.



Speaking in a recent conversation with Wendy O, he argued that XRP has strong payment infrastructure but… pic.twitter.com/ibwk5ubZhK — BSCN (@BSCNews) June 10, 2026

Die zentrale Frage ist dabei nicht nur der technische Nutzen des Vorschlags, sondern ob er eine tatsächliche architektonische Lücke im XRP-Ökosystem schließt, ob die Liquiditätsbehauptung valide ist und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit diese Idee über einen interessengeleiteten Pitch hinausgeht.

Midnight und Ripple XRPL: Wo die strukturelle Lücke wirklich liegt

Der XRP Ledger nutzt ein Byzantine Fault Tolerant Konsensprotokoll und kann etwa 1.500 Transaktionen pro Sekunde mit einer Finalität von drei bis fünf Sekunden verarbeiten. Dies macht ihn zu einer schnellen und kosteneffizienten Zahlungslösung. Allerdings unterstützt er keine programmierbaren Smart Contracts für komplexe DeFi-Aktivitäten.

Midnight, das Ende 2022 von Input Output Global vorgestellt und in einem Whitepaper im September 2023 detailliert wurde, setzt genau hier an: Es nutzt eine Zero-Knowledge-Architektur, um vertrauliche Smart Contracts zu ermöglichen.

Das System ist darauf ausgelegt, über mehrere Blockchains hinweg zu funktionieren, einschließlich des XRP Ledger. Eine Integration würde es ermöglichen, XRP über eine Cross-Chain-Bridge auf Midnight zu „wrappen“. So erhielte XRP Zugang zu DeFi-Protokollen, während die Privatsphäre der Transaktionen gewahrt bleibt.

Cardano Whale Play: Exit Liquidity Setup?



Cardano’s ecosystem is collapsing TVL sitting at just $94M, down 87% from its peak. Yet on June 7, the biggest whales started quietly accumulating $ADA right at five year lows.



Derivatives paint the clearer picture: top traders are net… pic.twitter.com/CTf37LJdZY — Robert 🍌 (@iR0bertt) June 10, 2026

Bisher gibt es keine formelle Integrationsvereinbarung zwischen Ripple und Midnight. Obwohl Gespräche zwischen Führungskräften von Ripple und IOG stattgefunden haben, wurde bisher weder eine technische Roadmap noch eine Partnerschaft offiziell angekündigt.

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Das Web 2.5-Framing: Hoskinsons strategische Positionierung

Bei diesem Vorschlag handelt es sich um mehr als nur einen kooperativen Pitch zwischen zwei Ökosystemen; es ist ein strategischer Schachzug von Hoskinson, um Midnight als entscheidende Infrastruktur für institutionelle Krypto-Anwendungen zu positionieren.

Indem er Ripple zusammen mit Tether, Circle und Binance als Teil von „Web 2.5“ kategorisiert – einem Hybrid aus traditioneller Finanzwelt und Krypto –, suggeriert Hoskinson, dass der XRPL als Brücke dient. Er bietet Zuverlässigkeit, aber eben keine volle DeFi-Programmierbarkeit.

Ripple hat ein respektiertes, reguliertes Zahlungsnetzwerk aufgebaut, in dem der Stablecoin RLUSD die Liquidität dominiert. Dennoch fehlt XRPL ein signifikantes DeFi-Ökosystem, was Hoskinson als Chance begreift.

Kurzfristig profitiert Midnight von diesem Framing stärker als Ripple, da Midnight Zugang zu Märkten benötigt und XRP einen gewaltigen Pool an ungenutztem On-Chain-Kapital darstellt. Diese Anreizstruktur sollte bei der Bewertung seines Pitches neben den technischen Aspekten berücksichtigt werden.

Die 100-Milliarden-Dollar-Frage: XRP-Liquidität wirklich nutzen

(QUELLE: DefiLlama)

Es ist wichtig, den Status der von Hoskinson genannten 100-Milliarden-Dollar-Marke kritisch einzuordnen. Weder dieser Betrag noch die Schätzung von 136 Milliarden US-Dollar stammen aus einer unabhängig geprüften Methodik.

Die Zahl scheint primär die Marktkapitalisierung von XRP widerzuspiegeln, die hier als „ruhendes Kapital“ umgedeutet wird. Dabei wird jedoch die gesamte Marktkapitalisierung mit tatsächlich nutzbarer DeFi-Liquidität gleichgesetzt, was faktisch ein großer Unterschied ist.

Das „ruhende“ XRP bezieht sich auf Token in Wallets, die aufgrund der strukturellen Einschränkungen des XRPL bei Smart Contracts keine Renditen erzielen. Eine Midnight-Integration könnte es ermöglichen, Wrapped XRP als Sicherheit (Collateral) in DeFi zu nutzen und so diese Dynamik verändern.

Ein deutlicherer Indikator für das Potenzial des XRPL ist das wachsende institutionelle Interesse. Dies zeigte sich etwa im Mai 2026 bei einem Pilotprojekt zur Einlösung tokenisierter Staatsanleihen, das von JPMorgan, Mastercard und Ondo Finance auf dem XRPL durchgeführt wurde.

Dieses Engagement verdeutlicht, dass die 100-Milliarden-Dollar-Zahl zwar aspirativ ist, aber den realen Bedarf an einer Privatsphäre-Ebene unterstreicht, um die bestehende institutionelle Dynamik weiter zu verstärken.

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Anforderungen an institutionelles DeFi auf dem XRP Ledger

Der Pilot von JPMorgan, Mastercard und Ondo zeigt, dass der XRPL auch ohne Midnight-Integration institutionelle Traktion für Tokenisierung gewonnen hat. Er löst jedoch nicht das Problem der Datentransparenz, das eine Barriere für eine breitere DeFi-Nutzung durch Institutionen darstellt, da diese auf Vertraulichkeit in Geschäftsbeziehungen angewiesen sind.

Die Zero-Knowledge-Architektur von Midnight bietet hier eine Lösung durch „Selective Disclosure“: Institutionen können die Einhaltung regulatorischer Vorschriften nachweisen, ohne vertrauliche Transaktionsdetails offenzulegen.

Charles Hoskinson verknüpft den Wert von Midnight mit dem 10 Billionen US-Dollar schweren Markt für Real-World Assets (RWA). Er argumentiert, dass Institutionen Vermögenswerte nur auf Ketten tokenisieren werden, die Privatsphäre, Compliance und Interoperabilität garantieren.

Es bleibt anzumerken, dass die „Permissioned Validator“-Konfigurationen des XRPL bereits gewisse Compliance-Kontrollen bieten. Ob das ZK-Proof-Modell von Midnight diesen bestehenden Kontrollen überlegen ist, wurde noch nicht unabhängig getestet. Daher sollte die Annahme, dass Midnight die optimale Lösung für die DeFi-Bedürfnisse von Ripple ist, bis zu weiteren Prüfungen mit Vorsicht betrachtet werden.