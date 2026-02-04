ISM-PMI über 50: Wird das die Bitcoin-Wende?

Das Wichtigste in Kürze

Der ISM Manufacturing PMI sprang im Januar auf 52,6 Punkte und signalisiert damit wieder Expansion.

Der Sprung kam überraschend deutlich: von 47,9 auf 52,6 Punkte. Bitcoin bleibt im Risiko-Modus: Am 04.02 notiert BTC laut CoinGecko bei rund 74.402 US-Dollar.

Ende Januar drückten Liquiditäts- und Fed-Sorgen spürbar auf Krypto – der Markt reagierte empfindlich auf Geldpolitik-Signale.Der kurze US-Shutdown sorgte zusätzlich für Unsicherheit und verzögerte Konjunkturdaten.

Der Satz „Makro interessiert Krypto nicht“ war schon immer eher Meme als Messwert. Spätestens seit ETF-Flow-Daten und Zentralbank-Headline-Risiko in Echtzeit durch den Markt knallen, hängt Bitcoin wieder enger am großen Taktgeber: US-Konjunktur, Dollar, Zinsen. Genau deshalb ist der ISM Manufacturing PMI vom Montag kein Nebengeräusch, sondern ein Signal, das viele Trader auf dem Zettel haben. Der Index sprang im Januar auf 52,6 Punkte – zurück in den Expansionsbereich.

Aktuell bleibt Bitcoin dabei trotzdem angeschlagen: CoinGecko zeigt für den 04.02. einen Kurs von rund 74.402 US-Dollar (mit 24-Stunden-Spanne grob zwischen 73.368 und 76.613 US-Dollar).

Warum der PMI plötzlich wieder „Krypto-relevant“ ist

Der ISM-PMI misst, vereinfacht gesagt, wie Einkaufsmanager die Lage in der US-Industrie einschätzen. Für Märkte zählt dabei nicht nur die Zahl, sondern der Richtungswechsel: Der Sprung von 47,9 auf 52,6 war deutlich und kam stärker als erwartet. Das ist der Stoff, aus dem Risk-on-Narrative gemacht sind: Wachstum statt Schrumpfung, Auftragslage statt Flaute.

Heißt das automatisch „Bitcoin rauf“? Nein. Aber: In einer Phase, in der Bitcoin wieder wie ein riskanter Makro-Trade gehandelt wird, können bessere US-Daten die Erwartung verschieben, dass Risikoassets insgesamt wieder mehr Rückenwind bekommen. Der PMI-Sprung könnte explizit als Rückkehr der Industrie in den Wachstumsmodus schalten.

Was der Markt daraus machen kann – und was nicht

Der PMI ist kein Kurs-Orakel. Er ist ein Stimmungs- und Aktivitätsindikator – und damit ein Puzzleteil. Gleichzeitig ist die Geldpolitik der Filter, durch den alle Makro-Signale müssen: Die Fed hat Ende Januar die Zinsen unverändertgelassen. Solange die Märkte fürchten, dass Liquidität knapper wird, bleibt selbst gutes Makro schnell nur ein kurzes Aufatmen.

Genau diese Liquiditätsdebatte hat Krypto Ende Januar spürbar getroffen: Bitcoin rutschte am 31.01. unter 80.000 US-Dollar, im Kontext von Sorgen über künftige Straffung und Bilanzpolitik. Der PMI hilft da eher indirekt: Er stärkt das Lager, das auf eine „weichere Landung“ hofft – aber er garantiert sie nicht. Lies hier weiter für die Coinspeaker Bitcoin Prognose 2026.

The US ISM Manufacturing PMI just printed at 52.6, breaking above the 50-mark for the first time since Jan 2025. A bullish indicator for the economy. The caveat: A strong ISM reduces the pressure on the Fed to cut rates. Historically, the Fed is more likely to pause or hike… pic.twitter.com/eJTZo6flrt — ₿rett (@brett_eth) February 2, 2026

Datenlage: Warum „diese Woche“ mehr ist als Kalender-Rauschen

Zusätzliche Unsicherheit kam zuletzt aus Washington: Ein kurzer Shutdown war Teil der Nachrichtenlage und verzögerte sogar zentrale Arbeitsmarktdaten. Für Krypto ist das nicht wegen Behördenklatsch relevant, sondern weil verzögerte Daten und politische Reibung Volatilität in Dollar, Renditen und Risikoassets erhöhen können.

Und dann ist da noch das Inflations-Narrativ aus der Krypto-Filterblase: Truflation postete Anfang Februar einen Wert von 0,95 % (methodisch nicht deckungsgleich mit offiziellen US-Inflationsdaten, aber als Stimmungsfaktor im Markt präsent).

Wer die Makro-Schiene weiter vertiefen will, findet bei Coinspeaker eine Einordnung zu Kevin Warsh & Fed-Richtung. Für den Klassiker „Dollar vs. Bitcoin“ gibt es dort ebenfalls einen eigenen Beitrag.

Was Branchenexperten dieses Jahr erwarten erfährst du in der Krypto Prognose 2026.