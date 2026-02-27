Jane Street und die Vorwürfe des „10 AM Dump“

Das Wichtigste in Kürze

Die Jane Street Group LLC steht im Zentrum erweiterter rechtlicher Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems 2022. Neue Gerichtsunterlagen werfen der Eigenhandelsfirma vor, eine räuberische „10 AM Dump“-Strategie angewandt zu haben, um von der Instabilität des Protokolls zu profitieren. Die Anschuldigungen, die aus einem laufenden Rechtsstreit stammen, legen nahe, dass der Quantitative-Trading-Riese aggressive Short-Selling-Muster während kritischer Liquiditätsfenster ausführte und damit effektiv gegen die Stabilisierungsversuche des Netzwerks für den UST-Stablecoin wettete.

In der Klage wird behauptet, dass diese Hochfrequenz-Handelsmanöver die Entkoppelung von TerraUSD (UST) beschleunigten und zu einer Todesspirale beitrugen, die Anlegerwerte in Höhe von fast 40 Milliarden USD vernichtete. Während die Anschuldigungen das Bild einer vorsätzlichen HFT-Manipulation zeichnen, deuten aktuelle Marktdaten darauf hin, dass institutionelle Anleger das retrospektive Rechtsdrama weitgehend ignorieren, da der Bitcoin-Preis nach einem jüngsten Support-Test wieder die Marke von 66.000 USD erreicht hat.

Diese Entwicklung fügt der Aufarbeitung des Krypto-Winters von 2022 eine neue Komplexitätsebene hinzu und erfolgt Monate, nachdem Terraform Labs Jane Street wegen ähnlicher Handelsanomalien verklagt hat. Der Fokus hat sich nun auf spezifische Intraday-Timing-Muster verlagert, von denen die Kläger behaupten, dass sie über die standardmäßigen Market-Making-Pflichten hinausgingen.

Erklärung des Mechanismus: Das „10 AM Dump“-Muster

Der Kern des Vorwurfs liegt im Timing der Verkaufsaufträge von Jane Street. Die Kläger machen geltend, dass das Unternehmen systematisch große Tranchen von UST gegen 10:00 Uhr ET veräußerte, was mit der Eröffnung der US-Aktienmärkte zusammenfiel. Dieser Zeitraum ist in der Regel durch erhöhte Volatilität und geringe Liquidität gekennzeichnet, was den Fußabdruck direktionaler Wetten unter dem Deckmantel einer Standard-Portfolio-Umschichtung maskieren könnte.

Laut der Einreichung war dieser Zeitpunkt kein Zufall. Der „10 AM Dump“ ereignete sich angeblich genau in dem Moment, als Terraform Labs Kapital einsetzte, um die UST-Bindung zu verteidigen, wodurch die Liquidität auf der Käuferseite effektiv überwältigt wurde. Durch den Verkauf gegen die Verteidigungswallmauer, so argumentieren die Kläger, neutralisierte Jane Street die Stabilisierungsbemühungen und profitierte von der daraus resultierenden Ausweitung der Spreads und den anschließenden Panikverkäufen.

Dieses Muster spiegelt Warnungen aus demselben Zeitraum wider, etwa als Michael Burry einen großen Absturz vorhersagte und hervorhob, wie fragile Marktstrukturen unter anhaltendem Verkaufsdruck zerbrechen können. Die Klage legt nahe, dass versierte Akteure ihren Geschwindigkeitsvorteil nutzten, um diese strukturellen Schwächen zum eigenen Vorteil zu verschärfen, anstatt lediglich neutrale Liquidität bereitzustellen.

Jane Street bestreitet die Vorwürfe des „10 AM Dump“

Jane Street hat die spezifischen Darstellungen der „10 AM Dump“-Strategie nicht öffentlich eingeräumt. Historisch gesehen vertritt das Unternehmen den Standpunkt, dass seine Handelsaktivitäten essentielle Liquidität für fragmentierte Märkte bereitstellen und innerhalb regulatorischer Grenzen agieren, um Risiken zu managen. Die Verteidigung der Firma stützt sich oft auf die Prämisse, dass Market Maker ihre Bestände bei Black-Swan-Ereignissen aggressiv anpassen müssen, um zahlungsfähig zu bleiben – eine Praxis, die sich von einer Manipulation unterscheidet.

Trotz der Vorwürfe, die auf den Zusammenbruch von Terra LUNA 2022 zurückgehen, bleibt Jane Street eine dominante Kraft in der aktuellen Kryptolandschaft. Berichte deuten darauf hin, dass das Unternehmen seine Integration in institutionelle Kryptoprodukte weiter vertieft hat. Jüngste Unterlagen zeigen beispielsweise, dass Jane Street sein Bitcoin-Engagement erhöht hat, indem es Rollen als autorisierter Teilnehmer bei Spot-ETFs übernahm. Dies signalisiert, dass große Vermögensverwalter das Unternehmen trotz laufender Rechtsstreitigkeiten weiterhin als kritischen Infrastrukturpartner betrachten.

Kontext des Terra-Zusammenbruchs: Die 40-Milliarden-Dollar-Todesspirale

Die 40-Milliarden-Dollar-Implosion des Terra-Ökosystems bleibt eines der zerstörerischsten Ereignisse in der Geschichte digitaler Vermögenswerte. Im Mai 2022 verlor der algorithmische Stablecoin UST seine 1:1-Parität zum US-Dollar, was eine hyperinflationäre Schleife bei seinem Schwester-Token LUNA auslöste. Der Zusammenbruch vernichtete die Ersparnisse von Privatanlegern und zwang mehrere Kreditunternehmen in den Konkurs, was einen Ansteckungseffekt auslöste, der die Preise über ein Jahr lang unter Druck setzte.

Während sich die frühen Narrative auf den fehlerhaften Mechanismus der algorithmischen Bindung konzentrierten, versuchen jüngste Rechtsstreitigkeiten, die Schuld externen Akteuren zuzuweisen. Das Argument ist, dass das Design zwar fragil war, jedoch einen gezielten Stoß benötigte – potenziell durch HFT-Manipulationsstrategien wie die gegen Jane Street erhobenen –, um in die terminale Todesspirale zu geraten.

Der Ausgang dieser Klage könnte einen bedeutenden Präzedenzfall dafür schaffen, wie Hochfrequenzhändler mit dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) interagieren. Sollte ein Gericht feststellen, dass normalerweise akzeptierte Market-Making-Strategien eine Manipulation darstellen, wenn sie auf verwundbare algorithmische Pegs angewendet werden, könnte dies eine Neuschreibung der Compliance-Standards für die institutionelle Teilnahme an DeFi erzwingen.

Investoren und Compliance-Beauftragte werden nun auf die Beweisaufnahme des Prozesses blicken, die proprietäre Handelsprotokolle offenlegen könnte. Diese Dokumente könnten die feine Linie zwischen aggressivem Risikomanagement und räuberischem Marktverhalten an unregulierten Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte klären.