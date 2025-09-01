Joe Lubin sagt, ETH wird sich von hier aus verhundertfachen

Das Wichtigste in Kürze

Joe Lubin prognostiziert, dass Ethereum sich verhundertfachen könnte.

Das entspräche 400.000 $ pro ETH.

Seine Argumente stützen sich auf Skalierung, institutionelle Adoption und Ethereums Rolle als Infrastruktur des Finanzsystems.

Institutionen wie BlackRock und Fidelity bereiten sich bereits vor.

Skalierungslösungen senken Gebühren und machen ETH massentauglich.

Lubin sieht ETH noch am Anfang, nicht am Ende.

Ob 10x, 20x oder langfristig 100x – das Wachstumspotenzial bleibt groß.

Ein 100x-ETH-Call ist mutig, aber nicht unbegründet

Wenn Joe Lubin sagt, Ethereum könnte sich verhundertfachen, redet er nicht ins Blaue hinein. Er hat die Roadmap, Skalierungs-Upgrades und die institutionelle Integration gesehen, die sich leise im Hintergrund entfalten. Ethereum ist nicht nur eine Münze; es ist die Infrastruktur, die DeFi, NFTs, Tokenisierung und möglicherweise die nächste Welle von Web3-Apps antreibt. Wenn Ethereum auch nur einen Bruchteil des globalen Finanzmarkts erfasst, wirkt ein 100x nicht unmöglich.

Mainstream-Adoption beschleunigt sich, und Krypto-Prognosen deuten bereits darauf hin, dass ETH ein führender Kandidat im nächsten Bullenmarkt ist.

Ethereums Billionen-Dollar-TAM

Total addressable market. Das ist hier die magische Phrase. Ethereum konkurriert nicht nur mit Bitcoin als „digitales Gold“. Es geht Zahlungen, Banken, Identität, Datenspeicherung und sogar Gaming an. Lubins 100x-Ansage ist in dieser Idee verankert: Das eigentliche Ziel von Ethereum ist das Multi-Billionen-Dollar-Finanzsystem. Von Stablecoins bis zu realen Vermögenswerten, die on-chain tokenisiert werden, könnte ETH zu den Schienen globaler Geldflüsse werden. Und wenn Sie fragen: „Welche Krypto sollte man für die lange Frist kaufen?“ ETH ist diejenige mit einem Anwendungsfall, der nahezu jeden Sektor berührt.

🚨JUST IN: Joe Lubin says ETH will 100x from here. That's over $400,000 per $ETH.🚀🚀 Do you agree? pic.twitter.com/PUi3XrjfyY — Coin Bureau (@coinbureau) August 31, 2025

Hier ist der Teil, den die meisten Privatanleger unterschätzen: Institutionen kaufen nicht nur Bitcoin-ETFs. Sie bereiten sich auf Ethereum-Exposure vor. BlackRock, Fidelity und andere Giganten haben ETH im Visier, weil es programmierbares Geld mit endlosen Anwendungen ist. Stellen Sie sich Pensionsfonds, Staatsfonds und Altersvorsorgeportfolios vor, die nur 1 % in Ethereum investieren. Die Zuflüsse wären massiv.

Joe Lubin dropping a 100x $ETH call isn’t just noise — it’s conviction coming straight from one of Ethereum’s architects. Let’s be clear: this isn’t some random influencer tossing moon math; this is a billionaire who’s been building $ETH since genesis, who understands the… — RYAN SKYY 🐳⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@skyy_andrew) August 31, 2025

Und seien wir ehrlich – Institutionen kümmern sich um Infrastruktur. Ethereum hat diese. Es ist getestet, liquide und tief in DeFi integriert. Für jeden, der gerade die besten Kryptobörsen vergleicht, steht ETH überall im Vordergrund.

Skalierung wird der Game-Changer

Ethereums größte Kritikpunkte? Hohe Gasgebühren und langsame Geschwindigkeit. Projekte wie Arbitrum, Optimism und zkSync beweisen bereits, dass Ethereum-Transaktionen schnell und günstig sein können. Sobald die breite Öffentlichkeit erkennt, dass sie ETH nutzen kann, ohne sich um 50-Dollar-Gebühren sorgen zu müssen, schießt die Adoption in die Höhe.

Privatanleger lieben es, Krypto-Presales und neue Tokens zu jagen, die 100x-Renditen versprechen.

Und sicher, einige frühe Projekte liefern tatsächlich lebensverändernde Gewinne. Aber Lubins Botschaft ist eine andere. Er sagt, dass Ethereum selbst – die zweitgrößte Kryptowährung – immer noch eine solche Chance bieten könnte. Das ist wie Apple-Aktien in den frühen 2000ern, nicht irgendeine spekulative Micro-Cap. Deshalb hallt sein Aufruf so stark wider. Er rahmt Ethereum neu – nicht als „schon zu groß“, sondern als „gerade erst am Anfang“.

Meine Einschätzung: Kann ETH wirklich 400.000 $ erreichen?

Seien wir brutal ehrlich. Ein 100x von hier aus ist möglich, aber es wird nicht schnell gehen. Persönlich sehe ich ETH in der nächsten Phase bequem in den fünfstelligen Bereich einbrechen. 20.000 $ pro ETH erscheint realistisch in einem bullischen Szenario, besonders mit ETFs und institutionellem Kapital, das hinein strömt. Aber 400.000 $? Das ist ein generationenübergreifender Call. Es könnte Jahrzehnte dauern, aber die Richtung stimmt.

Lubin verspricht keinen schnellen Reichtum. Er projiziert den logischen Endpunkt von Ethereums Wachstum. Der Unterschied ist, dass dies – im Gegensatz zu hypegetriebenen Prognosen – von jemandem kommt, der die Mechanik von ETH besser kennt als fast jeder andere.

Und wenn Sie früh investieren, sollten Sie die besten Krypto-Wallets prüfen, um ETH sicher zu halten.

Joe Lubins 100x-ETH-Ansage hat die Community gespalten, aber eines ist klar: Ethereum ist noch lange nicht am Ende. Ob es 10x, 20x oder eines Tages wirklich 100x erreicht – die Fundamentaldaten zeigen einen langen Weg nach vorn. Investoren, die überlegen, wo sie Kapital einsetzen, sollten Risiko vs. Überzeugung abwägen. Presales können schneller Gewinne bringen, aber Ethereums Tiefe und Widerstandsfähigkeit machen es zu einer der solidesten langfristigen Wetten im Krypto-Bereich.

Für mich ist Lubins Aussage kein wilder Moonshot – es ist eine Erinnerung daran, dass Ethereum immer noch früh dran ist. Und für jeden, der ernsthaft ein altersvorsorgefestes Portfolio aufbauen will, könnte es der größte Fehler sein, ETH zu ignorieren.

