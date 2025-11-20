Kann SOL aus seiner hartnäckigen Range ausbrechen?

Das Wichtigste in Kürze

Solana bewegt sich in einer engen Spanne um 138 und ein Ausbruch über 150 könnte starken Aufwärtsdruck erzeugen.

Ein Bruch unter 130 würde die Wahrscheinlichkeit eines Tests der Zone 120 bis 125 erhöhen.

Die Seitwärtsphase läuft seit Februar 2024 und zeigt kontrollierte Konsolidierung.

Fundamentaldaten wie Durchsatz und Nutzung bleiben stark.

Der BEST Token Claim könnte Marktvolatilität verstärken.

Insgesamt zeigt SOL trotz Risiken robuste Aktivität.

Solana handelt um 138 in einer Zone, die von Fundamentaldaten beherrscht wird, nicht von hypegetriebener Stimmung. Die Erzählung verändert sich erneut. Die Menschen achten wieder auf Durchsatz, Ausführungsgeschwindigkeit und echte Nutzung statt auf Memes, und das verschafft SOL gegenüber den meisten Chains immer einen Vorteil.

$SOL (Solana) live price: ~$138.42 USD. Solana trades around $138 a zone dominated by fundamentals, not sentiment. If $SOL clears $150 with strong volume, the next swing could target $180+. If support near $130 fails, risk may pull toward $120–$125.

High throughput is still… pic.twitter.com/1jYYVYg62n — sohdech (@Sohdech) November 20, 2025



Die Struktur ist brutal einfach. Ein überzeugender Ausbruch über 150 mit starkem Volumen öffnet die Startbahn Richtung 180+. Das ist natürlich nicht garantiert, aber der Chart flüstert schon seit einer Weile in diese Richtung. Das Verlieren der Unterstützung nahe 130 bringt jedoch eine andere Note, denn ein Rückgang in Richtung 120 bis 125 wird dann deutlich wahrscheinlicher.

Eine hartnäckige Range, aber keine schwache

Solana steckt seit dem 29. Februar 2024 in einer seitwärts gerichteten Range fest. Es ist nicht glamourös. Es ist nicht explosiv. Es ist einfach kontrollierte Konsolidierung. Das ist die Art von Umgebung, die ungeduldige Trader frustriert und diejenigen belohnt, die sich auf Akkumulation konzentrieren. Die entscheidende Unterstützung bei 125 ist die Grenzlinie. Wenn sie verloren geht, verwandelt sich der Chart von neutral bullisch zu spürbar unangenehmer. Dieses Gefühl kennst du sicher auch, denn sobald Unterstützung kippt, verdampft Momentum und der Kurs stürzt in Stunden statt Tagen.

$SOL Weekly Chart: Solana has been in a range since February 29th, 2024. It's pretty simple from here → If price fails to hold the crucial $125 support level, then this thing is going much much lower. Not sure about you, but I love when something goes on a major discount. pic.twitter.com/0MDu3FZkLY — Philip Wsol (@philipwsol) November 19, 2025



Hier kommt der interessante Teil, denn ich liebe es, wenn Assets große Rabatte erreichen. Solana ist keine Ghost Chain. Es ist kein Projekt, das nur aus Hype besteht. Es hat echten Durchsatz, echten Traffic und Entwickler, die Dinge bauen, die Menschen wirklich nutzen.

Rabattzonen werden zu Chancen, nicht zu roten Flaggen. Diese Range macht mir keine Angst. Sie erinnert mich an andere große Assets vor einer höheren Bewegung, ruhige kontrollierte Aufwickelphase vor einem kraftvollen Ausbruch. Für alle, die nach Einstiegsmöglichkeiten suchen, hier ist eine Möglichkeit, Krypto sicher zu kaufen.

BEST Token Claim und Marktaufmerksamkeit

Der BEST Token Claim wird offiziell am Freitag, dem 28. November um 12 Uhr UTC live geschaltet. Dieses Ereignis ist zwar nicht direkt mit Solanas Kernekosystem verbunden, aber das Timing überschneidet sich klar mit den Aufmerksamkeitzyklen der Trader und Aufmerksamkeit wirkt oft wie Treibstoff. Marktteilnehmer tendieren dazu, zwischen Narrativen zu rotieren.

Wenn ein Token Claim live geht, steigt die Aktivität, Trader verschieben Kapital und Liquidität fließt in alles, was sich bewegt. Das kann Solana indirekt einen Schub geben oder zumindest das Handelsvolumen in SOL Paaren auf großen Börsen erhöhen.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥 Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️ We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet. Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025



Vorbereitungen vor dem Launch sind wichtig. Das Team hinter BEST Wallet wird einen vollständigen Thread mit sicheren Schritten zum Claim veröffentlichen, und ich schätze es, wenn Projekte Sicherheit von Anfang an betonen. Es gibt ein gutes Gefühl in einem Markt, in dem Sicherheitsfehler teuer werden können. Auf einer breiteren Ebene erzeugen solche Katalysatoren plötzliche Volatilitätsschübe, in denen Solana glänzt.

Jetzt zum besseren Wallet wechseln

Das Netzwerk bewältigt hohe Lasten gut und Trader lieben schnelle Abwicklung. Eine gute Kombination. Wenn du nach Börsenvergleichen suchst, findest du hier eine kuratierte Liste der besten Krypto Börsen.

Meine eigene Einschätzung zu SOL aktuell

Ich sage es direkt, Solanas Setup fühlt sich stärker an, als der Chart allein vermuten lässt. Es gibt eine stille Resilienz, die leicht zu übersehen ist, bis man herauszoomt. Volumen stirbt nicht ab, Entwickler verschwinden nicht und die On Chain Aktivität bleibt robust in DeFi, NFTs und Zahlungsflüssen. Viele Assets schweben in diesem Markt wegen Stimmung.

Solana schwebt wegen Nutzung. Aus reiner Trader Sicht hängt die nächste größere Richtungsbewegung vom Ausbruch über 150 oder vom Fall unter 125 ab. Aus Investor Sicht sehe ich SOL als einen der wenigen Large Caps, bei denen Rücksetzer immer noch sinnvoll zu kaufen sind, vorsichtig aber gezielt. Wenn du nach alternativen Chancen suchst, kannst du hier laufende Presales prüfen.

Kurzfristige Risiko und Volatilitäts Sicht

Solana ist nicht risikofrei. Kurzfristig bleibt die Volatilität im gesamten Markt erhöht. Die jüngsten Shakeouts zeigten, dass Wale aggressiv agieren und Liquidität während der US Session Rollovers schnell dünner wird. SOL ist nicht immun dagegen. Das größte kurzfristige Risiko bleibt das Verlieren von 130 und ein Abrutschen in die tiefere Unterstützungszone um 120 bis 125.

Dieser Bereich hat in der Vergangenheit hohes Volumen absorbiert, also ist er stark, aber man möchte nicht, dass er zu oft getestet wird. Momentum kippt in diesem Markt schnell. Käufer wirken tagelang stark, dann zerstört eine Makro Schlagzeile die Intraday Struktur und alles fällt zusammen.

Solana reagiert schnell auf solche Makro Schocks, weil es eines der bevorzugten High Beta Assets des Marktes ist. Trotzdem bleibe ich vorsichtig bullisch. Die Struktur, die Fundamentaldaten, der Durchsatzvorteil, all das unterstützt die Idee, dass SOL besser positioniert ist als die meisten Altcoins in diesem unsicheren Marktumfeld.

Abschließende Gedanken zum kurzfristigen Solana Weg

Die Solana Kursprognose kurzfristig läuft auf drei zentrale Beobachtungen hinaus. Ein Schub über 150 ist der Punkt, an dem es spannend wird. Dieses Level trägt psychologische Bedeutung und technische Signifikanz. Man spürt fast, wie viel Momentum am Seitenrand wartet, bis Bestätigung kommt. Ein Rückgang in den Bereich 120 bis 125 würde mich ebenfalls nicht überraschen.

Das ist die untere Grenze der Range und erneute Tests sind normal, nicht bärisch. So oder so, SOL wirkt lebendig. Nicht erschöpft. Nicht am Verblassen. Einfach in Vorbereitung. Meine ehrliche Meinung, Solana fühlt sich früh in seinem längerfristigen Zyklus an, selbst nach all der Volatilität. Stärke wie diese entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Nutzung, Geschwindigkeit und eine Community, die nicht verschwindet.

