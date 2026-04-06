Droht ein Bitcoin-Crash auf 10.000 US-Dollar? Was hinter dem Szenario steckt

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin notiert am 6 April laut CoinGecko bei rund 70.000 US-Dollar.

Das 10.000-US-Dollar-Szenario stammt aus einem Hintergrund-Report von XWIN Research Japan auf CryptoQuant.

Der Worst Case setzt laut übereinstimmenden Zusammenfassungen des Reports eine längere Hormus-Störung, Ölpreise bei 150 bis 200 US-Dollar und einen Einbruch der Aktienmärkte um mehr als 30 Prozent voraus.

Bitcoin steht trotz Iran-Eskalation noch erstaunlich stabil da. Ein Bericht aus Japan zeigt aber, unter welchen Bedingungen der Markt richtig kippen könnte und einen Bitcoin-Crash auf 10.000 US-Dollar verursachen könnte.

Der 10.000-Dollar-Case lebt vom Makro-Schock, nicht vom Tageschart

Trump hat dem Iran zuletzt ein neues Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt . Die Meerenge ist für den Energiemarkt zentral, weil dort rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels durchläuft. Entsprechend schossen die Ölpreise in der Vorwoche kräftig nach oben.

Aus genau diesem Makro-Kanal leitet sich das düstere Bitcoin-Szenario ab. Laut mehreren aktuellen Zusammenfassungen des Papiers sieht XWIN ein moderates Rückschlagpotenzial bis 50.000 US-Dollar, bei anhaltend schwacher Spot-Nachfrage und ETF-Abflüssen 20.000 bis 30.000 US-Dollar; und erst im Extremfall könnte Bitcoin auch 10.000 US-Dollar erreichen. Und zwar bei einer länger blockierten Straße von Hormus, Öl bei 150 bis 200 US-Dollar und einem gleichzeitigen Absturz der Aktienmärkte.

Potential $10,000 Bitcoin in 2026 Prove me wrong – stay above $75,000.

Before the biggest money pump in history in 2020-21, Bitcoin hovered around $10,000, and it may be reverting. Roughly $10,000 is also the first-born crypto’s most traded price since 2017, when futures were… pic.twitter.com/1PJvYiAFWa — Mike McGlone (@mikemcglone11) April 5, 2026

Warum der unmittelbare Bitcoin-Crash trotzdem nicht belegt ist

Die Echtzeitdaten liefern bislang kein Bild einer bereits laufenden Kapitulation, aber die Lage scheint fragil zu sein: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zuletzt zwar deutliche Abflüsse, dazwischen kommen aber auch immer wieder positive Tage. Dazu kommt aktuell no h dünne Feiertagsliquidität in Teilen Asiens und Europas.