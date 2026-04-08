BitMine kauft weiter Ethereum – Tom Lee setzt auf ETH im Krieg

Das Wichtigste in Kürze

BitMine hält laut SEC-Mitteilung inzwischen 4.803.334 ETH und 864 Millionen US-Dollar an Cash; CoinGecko führt das Unternehmen damit als größte börsennotierte Ethereum-Treasury.

Der ETH-Kurs liegt heute laut CoinGecko bei 2.244,42 US-Dollar, ein Plus von 7,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht.

Tom Lees Aussage: Ethereum gehöre im Krieg zu den Top-Anlagen.

BitMine baut seine Ethereum-Wette weiter aus und rückt an die Marke von fünf Prozent des Angebots heran. Gleichzeitig sorgt Tom Lee mit einer steilen Kriegs-These für neue Debatten am Markt.

BitMine rückt an die Fünf-Prozent-Marke heran

Der jüngste Zukauf hatte es in sich. BitMine selbst spricht von 71.252 ETH in der vergangenen Woche, dem höchsten Wochentempo seit Ende Dezember 2025. Gleichzeitig meldet das Unternehmen 3.334.637 gestakte ETH. Das ist wichtig, weil damit nicht nur Bilanzgröße aufgebaut wird, sondern axuch laufender Staking-Ertrag. BitMine beziffert die annualisierten Staking-Einnahmen auf 196 Millionen US-Dollar; auch diese Zahl ist zunächst eine Firmenangabe und keine extern geprüfte Hochrechnung. Wer die Treasury-Story einordnen will, findet bei Coinspeaker passend den Hintergrund in Ethereum News: Bitmine stakt 215 Mio. USD in ETH.

Strategisch ist das ein ziemlich klares Signal. In der SEC-Mitteilung nennt BitMine offen das Ziel, am Ende fünf Prozentdes gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren. Mit den jetzt gemeldeten Beständen ist das Unternehmen laut eigener Rechnung bereits über 79 Prozent des Weges dorthin. Parallel steht der nächste Sichtbarkeitsschub an der Börse bevor: Der Wechsel von der NYSE American an die NYSE soll laut Mitteilung am 9. April zum Handelsstart wirksam werden.

Tom Lees Kriegs-These ist zugespitzt – und genau deshalb relevant

Für die größere Debatte sorgt aber weniger der Kauf selbst als der Ton von Chairman Tom Lee. In der offiziellen Mitteilung erklärt er Ethereum sinngemäß zum zweitstärksten Asset seit Beginn des Iran-Kriegs, mit 6,8 Prozent Plus und einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 um 1.130 Basispunkte. Gegenüber Gold liege ETH sogar 1.840 Basispunkte vorn.

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“The Iran war enters its 6th week and this war remains the most important driver of global markets. ETH remains the second best performing asset since the start of the war, with a 6.8% gain and outperforming the S&P 500 by 1,130bp. And ETH beating gold by 1,840bp… pic.twitter.com/wCKD6x5Wxd — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) April 6, 2026

Ganz ungebrochen ist die Bullenerzählung trotzdem nicht. Zwar verzeichneten die US-Spot-Ethereum-ETFs am 6. Aprilstarke 120,2 Millionen US-Dollar an Nettomittelzuflüssen. Schon am 7. April drehte das Bild aber wieder auf 64,7 Millionen US-Dollar Abflüsse. Das spricht eher für einen nervösen Markt als für einen geradlinigen institutionellen Kaufrausch. Gleichzeitig hat sich das makroökonomische Umfeld heute zumindest kurzfristig aufgehellt: Es wird über eine befristete Waffenruhe zwischen den USA und Iran berichtet, fallende Energiekurse und eine deutliche Risikoerholung an den Märkten. Dazu passt auch der heutige ETH-Anstieg.

Unterm Strich bleibt deshalb beides wahr. BitMine baut seine Ethereum-Wette mit beeindruckender Konsequenz aus und verschiebt damit die Angebotsseite weiter Richtung Treasury- und Staking-Struktur.