Kraken sammelt 500 Mio. USD bei einer Bewertung von 15 Mrd. USD ein

Das Wichtigste in Kürze

Kraken hat 500 Millionen USD bei einer Bewertung von 15 Milliarden USD eingesammelt und damit einen massiven Sprung in seiner Entwicklung gemacht.

Die Finanzierung wird als starkes Signal für einen möglichen Börsengang, wahrscheinlich 2026, gesehen.

Mit Übernahmen wie NinjaTrader und neuen Produkten wie tokenisierten Aktien positioniert sich Kraken als globale Finanzplattform.

Die größte Herausforderung bleibt die Regulierung, doch bisher meistert Kraken diese gut.

Alles deutet darauf hin, dass Kraken auf dem Weg ist, einer der wichtigsten Player im Kryptomarkt zu bleiben.

Ich habe Börsen seit Jahren verfolgt, und diese Kapitalaufnahme fühlt sich nach mehr an als nur Kapital – es fühlt sich an wie ein Schritt in Richtung eines zukünftigen Ereignisses, über das alle im Flüsterton sprechen: ein Börsengang.

Ein weiterer Krypto-Börsengang in Sicht

Das Gerede ist real: Könnte Kraken sich auf einen Blockbuster-Börsengang vorbereiten? Die Kapitalaufnahme von 500 Mio. USD deutet stark in diese Richtung. Historisch gesehen gilt: Wenn Krypto-Börsen anfangen, massive Bewertungen zu stapeln und ihre Finanzgeschichte zu straffen, ist ein Börsengang nicht weit. Wir haben es schon bei Coinbase gesehen, und Kraken könnte der nächste Name auf dem Wall-Street-Leuchtschild sein.

Kraken just raised $500M at a $15B valuation. That’s 18x more than they had raised in their entire history. With NinjaTrader bought for $1.5B, tokenized stocks live, and $411M in Q2 revenue Kraken looks like it’s gearing up for a 2026 IPO. pic.twitter.com/3u93IBsVqz — Milk Road (@MilkRoadDaily) September 26, 2025

Nun, ist es garantiert? Natürlich nicht. Der Markt könnte sich verschieben, Regulierungsbehörden könnten zögern oder die Stimmung könnte kippen. Aber eine halbe Milliarde auf einen Schlag einzusammeln, zeigt Zuversicht, nicht Zögern. Meiner Ansicht nach ist es weniger eine Frage des „ob“ als eine Frage des „wann“. Für alle, die aktuelle Krypto-Prognosen verfolgen, wäre ein Kraken-Börsengang einer der bullischsten Indikatoren für die breite Akzeptanz seit Jahren.

500 Mio. USD bei 15 Mrd. USD Bewertung eingesammelt

Lassen Sie uns die Zahlen aufschlüsseln. Kraken hat gerade 500 Mio. USD bei einer Bewertung von 15 Mrd. USD eingesammelt – und das ist atemberaubend, wenn man es gegen ihre gesamte Finanzierungsgeschichte stellt. Das ist das 18-fache dessen, was sie in ihrer gesamten Lebenszeit als Unternehmen eingesammelt haben.

🚨ANOTHER CRYPTO IPO LOOMING Kraken just raised $500M at a $15B valuation — setting the stage for another big Bitcoin & crypto exchange IPO. pic.twitter.com/qlYeI408LZ — Coin Bureau (@coinbureau) September 26, 2025

Das ist ein Sprung, den nur wenige Börsen erreichen können. Für mich zeigt es nicht nur Wachstum, sondern auch Reife. Kraken ist kein kleines Startup mehr – es ist ein Schwergewicht. Und die Investoren sehen das ganz klar. Man investiert keine halbe Milliarde in eine Börse, ohne daran zu glauben, dass sie eine Startbahn hat. Wenn man sich die besten Kryptobörsen ansieht, ist Kraken konstant auf der Liste. Diese Kapitalaufnahme festigt nur ihre Position unter den Spitzenakteuren.

Die NinjaTrader-Übernahme

Ein weiteres Detail, das erwähnenswert ist: Krakens Kauf von NinjaTrader für 1,5 Mrd. USD. Das war kein reiner Prestige-Kauf. NinjaTrader erweitert Krakens Angebot auf Futures und fortgeschrittene Handelsprodukte, was ihre Attraktivität über reine Krypto-Enthusiasten hinaus steigert. Es ist eine Art zu sagen: „Wir sind nicht nur eine Börse – wir sind eine Plattform für ernsthafte Investoren.“

Aus meiner Sicht ist das eine clevere Absicherung. Börsen können sich nicht ewig auf Gebühren aus dem Einzelhandelshandel verlassen. Sie brauchen tiefere Märkte, institutionelle Produkte und vielfältige Einnahmequellen. NinjaTrader hilft, diese Kästchen abzuhaken. Und nebenbei bemerkt: Krakens Timing könnte nicht besser sein. Mit langsam entstehender regulatorischer Klarheit ist es klug, sich als umfassendes Finanzzentrum zu positionieren.

Vorbereitung auf Börsengang 2026

Worauf läuft das alles hinaus? Meiner Ansicht nach bereiten sie sich eindeutig auf einen möglichen Börsengang 2026 vor. Denken Sie nur daran: massive Finanzierungsrunden, Übernahmen, neue Produkte wie tokenisierte Aktien, starke Einnahmen und eine bessere globale Marke. So kleiden sich Unternehmen, bevor sie die Glocke an der Nasdaq läuten.

Könnte es früher passieren? Vielleicht. Könnte es sich verzögern? Definitiv. Aber die Richtung ist klar. Kraken rüstet sich, und ich würde einiges darauf wetten, dass wir innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Anmeldung sehen.

Für Investoren, die frühzeitig Exposition suchen, könnten Krypto-Vorverkäufe und ICOs ein anderer Weg sein, die Welle der Marktinnovation mitzunehmen – auch wenn Sie noch keine Kraken-Aktien anfassen.

Ich habe Kraken immer als den „stillen Riesen“ im Krypto-Bereich gesehen. Weniger auffällig als Binance, weniger Mainstream als Coinbase, aber irgendwie stabiler. Diese Kapitalaufnahme verstärkt nur dieses Bild. Denke ich, dass 15 Mrd. USD gerechtfertigt sind? Ehrlich gesagt ja. Für ein Unternehmen mit globaler Reichweite, regulatorischer Erfahrung und jetzt tokenisierten Assets im Spiel fühlen sich 15 Mrd. USD fair an. Könnte es bis zum Börsengang auf 30+ Mrd. wachsen? Leicht, besonders wenn der nächste Bullenmarkt alle Boote hebt.

Das Hauptrisiko ist die Regulierung. Kraken ist wie alle Börsen den wechselnden politischen Winden ausgeliefert. Aber bisher haben sie die Prüfung besser bestanden als die meisten. Das gibt mir Vertrauen.

Dass Kraken 500 Mio. USD bei einer Bewertung von 15 Mrd. USD einsammelt, ist mehr als nur eine Schlagzeile – es ist ein Signal. Ein Signal, dass große Akteure weiterhin an Kryptobörsen glauben, dass das Gerede über Börsengänge nicht tot ist und dass Innovation in diesem Bereich lebendig ist.

Für alle, die sich fragen, wo man Krypto kaufen oder welche Börsen in fünf Jahren wichtig sein werden, sage ich: Zählen Sie Kraken nicht aus. Sie überleben nicht nur – sie gedeihen.

Von der Übernahme von NinjaTrader über tokenisierte Aktien bis hin zu schnell wachsenden Einnahmen baut Kraken eindeutig auf etwas Größeres hin. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie das Unternehmen in einem Börsengang 2026 an die Börse bringen, der mit Coinbase mithalten oder es sogar übertreffen könnte.

Für den Moment werden Händler weiter spekulieren, Investoren weiter beobachten, und Kraken wird weiter aufbauen. Und in einem Markt voller Lärm ist dieses stetige Wachstum erfrischend.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.