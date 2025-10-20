Makroumfeld: Das ist diese Woche wichtig für den Kryptomarkt

Das Wichtigste in Kürze

US-Inflationsdaten (CPI) kommen am Freitag, 24 Oktober – potenzieller Zins-Katalysator.

FOMC-Meeting am 28.–29 Oktober; Märkte preisen eine hohe Senkungs-Wahrscheinlichkeit ein.

Big Tech-Taktgeber für Risk-On.

USA-China: neue Gesprächskanäle, Trump mit versöhnlicherem Ton – Handelsrisiken bleiben.

Kurse heute (20.10.): Bitcoin um 111.000 US-Dollar, Ethereum rund 4.000 US-Dollar.

Eine Woche, die es in sich hat, denn diese Woche ist durchaus wichtig ist für den Kryptomarkt: US-Inflation am Freitag, das FOMC-Treffen in Sichtweite und dazwischen Big-Tech-Earnings als Stimmungstaktgeber. Parallel entspannt sich der Ton zwischen Washington und Peking leicht – ein Gemisch, das die Risikoneigung an den Märkten im Tagesrhythmus drehen kann. Bitcoin hält sich zum Wochenstart über 111.000 US-Dollar, Ethereum über 4.000 US-Dollar – doch die Makrodaten werden zeigen, wie belastbar diese Niveaus wirklich sind.

Makrodaten: Freitag wird wichtig diese Woche am Kryptomarkt

Die US-Verbraucherpreise für September (CPI) werden diesen Freitag, 24. Oktober veröffentlicht. In der Regel fällt der CPI auf die Wochenmitte; aufgrund der Behörden-Planung in diesem Monat landet die Publikation jedoch ausnahmsweise auf einem Freitag – und zwar nur fünf Handelstage vor der Fed-Sitzung. Für Bitcoin & Co. ist das brisant, denn ein kühler Inflationswert würde die Erwartung weiterer Zinssenkungen schüren, während ein heißer Ausreißer Liquidität aus Risk-Assets ziehen könnte.

Direkt danach folgen Flash-PMIs für Oktober von S&P Global am Donnerstag (24.10.), die einen frischen Blick auf die US-Dienstleistungswirtschaft liefern, und am Freitag (25.10.) das finale Uni-Michigan-Verbraucher­vertrauen – zwei Datenpunkte, die die Einschätzung der Fed zur Konjunktur abrunden.

Zusätzliche Makro-Katalysatoren diese Woche: EIA-Öllagerdaten am Mittwoch (für den Inflationsausblick über Energiepreise) und die September-Bestands­hausverkäufe am Donnerstag, die die Zins-Sensitivität des Immobilienmarkts spiegeln.

Die Fed und ihr Balance-Sheet

Das FOMC-Meeting (28.–29. Oktober) ist gesetzt. Terminsignale deuten derzeit auf eine fast 99%-hohe Wahrscheinlichkeit für einen Schritt in Richtung weiterer Lockerung – was im Krypto-Narrativ sofort mit „mehr Liquidität“ übersetzt wird.

Parallel dazu mehren sich Hinweise, dass die Fed ihr Quantitative Tightening-Tempo (QT) in den kommenden Monaten weiter drosseln könnte, weil Bankreserven und die Reverse-Repo-Bestände an Grenzen stoßen. Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt Signale gesendet, die Märkte als Auftakt zum QT-Exit lesen.

🚨 BIG BREAKING POWELL WILL ANNOUNCE BIG NEWS FOR US ECONOMY NEXT WEEK. BE READY FOR VOLATILITY pic.twitter.com/AOekgRRv9M — Borg (@Borg_Cryptos) October 18, 2025

USA–China-Gespräche

Nach Tagen erhöhter Nervosität am Markt wegen neuer Handelsbarrieren klingen die Töne aus Washington nuancierter, nachdem Trump bei seinen 100% Zöllen zurückruderte. Bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins betonte Trump, man wolle „sehr sehr nett“ zu China sei und einen „fairen Deal“ – Zeichen für einen Kurs, der Deeskalation nicht ausschließt, auch wenn die Zoll-Rhetorik weiter präsent bleibt.

Für Krypto heißt das: Politische Volatilität bleibt ein Thema, aber ein völliger Bruch ist derzeit nicht das Basisszenario.

Quartalszahlen: Warum Netflix & Tesla auch für Bitcoin zählen

Dienstag legt Netflix vor, Mittwoch Tesla. Beide Ergebnisse wirken auch auf die Risk-On-Stimmung durch. Überraschungen bei Nutzerzahlen, Margen oder KI-/Autonomie-Storys können die US-Aktienindizes bewegen, und damit das allgemeine Liquiditätsumfeld, in dem Kryptos handeln.

Microsoft und Alphabet folgen in der Woche darauf – das bleibt ebenfalls auf dem Radar für die FOMC-Woche.

Der Marktstand heute: Erholung – aber ETF-Ströme schwanken

Nach dem Flashcrash-Abverkauf vergangene Woche laufen Erholungsversuche, die an den Makro-Terminen dieser Woche gemessen werden.

Begleitmusik der Erholung sind stark schwankende ETF-Zuflüsse. Nach einer kräftigen Netto-Abflussserie am Donnerstag verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag abermals deutliche Abflüsse. Ein Indikator dafür, dass das „große Geld“ kurzfristig vorsichtig ist.

On October 16 (ET), spot Bitcoin ETFs saw a total net outflow of $536 million, with none of the twelve ETFs recording net inflows. Spot Ethereum ETFs had a total net outflow of $56.88 million, with only BlackRock’s ETHA posting a net inflow.https://t.co/Hj2Gs48E6C pic.twitter.com/iTOhEBRS34 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2025

So ordnet Arthur Hayes die Lage ein

Am Montagvormittag, 20. Oktober, handelt Bitcoin laut CoinGecko um 111.000 US-Dollar; die BTC-Dominanzhat sich wieder in Richtung 59 Prozent vorgeschoben. Aus dem Influencer-Lager kursieren derweil äußerst optimistische Szenarien: Stimmen wie Arthur Hayes bringen für dieses Jahr Kursziele von 200.000 bis 250.000 US-Dollar pro Bitcoin auf den Plan; Ethereum – aktuell knapp oberhalb der 4.000-US-Dollar-Marke – soll im Hoch zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar stehen.

Welche Zielbereiche Coinspeaker selbst als realistisch einschätzt, findest du hier: zur Bitcoin-Prognose, zur Ethereum-Prognose sowie weitere Prognosen für andere Kryptowährungen.

$200–$250k BTC and $10–$12k ETH by year-end? Tom Lee ( @fundstrat ) and Arthur Hayes ( @CryptoHayes ) share their price predictions, and why they think ETH could do a 2.5x in just 2 months. 2 Legends. Same ballpark. Are we ready for these levels by Dec 31? 👀 pic.twitter.com/DaMuzO2LdE — Bankless (@BanklessHQ) October 14, 2025

Fazit: Das ist diese Woche wichtig am Kryptomarkt

Kurzfristig hängt viel daran, wie CPI und PMI ausfallen. Ein freundlicher Inflations-Print würde die Diskussion über mehr Zinssenkungen und ein früheres QT-Ende befeuern – Rückenwind für Bitcoin, Ethereum und ausgewählte Altcoins.

Ein überraschend heißer CPI plus schwache PMIs wäre dagegen die riskante Kombi: stagflationäre Signale, stärkere Dollar-Tendenz, Risikoaversion. Der Markt dürfte daraufhin wohl die jüngste Erholung prompt erneut testen.

Die ETF-Ströme zeigen: Institutionelle sind wachsam, aber nicht weg. Eine positive Datenfolge könnte rasch Kapital zurück in die großen Vehikel (IBIT & Co.) ziehen.

Diese Woche ist ein klarer Makro-Stresstest.