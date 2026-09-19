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Ein Hongkonger District Court hat einen ehemaligen Bankmanager zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er gegen Kryptowährungszahlungen gefälschte Kreditinstrumente bestätigte. Der 32-jährige Lam Chun-yin, früher Customer Relationship Manager bei China Construction Bank (Asia), muss zudem rund HK$3,7 Mio. an die Bank zurückzahlen.

Nach den Angaben zum Verfahren nahm Lam mehr als US$470.000 in Tether (USDT) als Bestechung an. Die bestätigten, gefälschten Instrumente betrafen aggregierte Beträge von über US$1,6 Mrd..

Inhalt der Maßnahme: Strafurteil und Betrugsschema

Lam bekannte sich vor dem District Court einer Verschwörung zur Annahme von Vorteilen als Agent schuldig. Die Independent Commission Against Corruption (ICAC) verfolgte den Fall. Eine zusätzliche Anklage wegen Verschwörung zur Verwendung falscher Instrumente wurde zu den Akten genommen und nicht weiterverfolgt.

Zur Tatzeit war Lam im Privatkundengeschäft für einzelne Kunden eingesetzt. Er war nicht befugt, kommerzielle Kreditfazilitäten zu bearbeiten oder Letters of Credit auszustellen. Nach der Gerichtsdarstellung gab er sich dennoch als zuständiger Ansprechpartner der CCB für die Ausgabe solcher Garantien aus.

Vesttoo Limited betrieb damals eine digitale Plattform für versicherungsgebundene Anlagegeschäfte. Teilnehmende Investoren sollten bankseitig ausgestellte Standby Letters of Credit als Sicherheit bereitstellen. Nachdem Yu Po Holdings Limited Anfang 2022 Investor auf der Plattform geworden war, arrangierte ein Netzwerk laut den vorliegenden Angaben, dass Lam als CCB-Ansprechpartner für die Garantien auftrat.

Im Gegenzug für die USDT-Zahlung bestätigte Lam mehrere gefälschte Standby Letters of Credit sowie zwei gefälschte Pledge Letters. Die Dokumente sollten von Yu Po stammen und von CCB bestätigt worden sein. Eine interne Untersuchung von CCB (Asia) deckte den Vorgang auf. Die Bank bestätigte, dass weder sie noch verbundene Unternehmen die betreffenden Instrumente autorisiert oder ausgestellt hatten.

Warum der Fall für Banken und Krypto-Ermittlungen relevant ist

Richter Ernest Lin Kam-hung verwies bei der Strafzumessung darauf, dass auch bei Ersttätern abschreckende Strafen erforderlich bleiben können. Dabei seien nicht nur tatsächliche finanzielle Verluste, sondern auch weitergehende gesellschaftliche Folgen zu berücksichtigen. Der Richter betonte zudem die Bedeutung des Banken- und Versicherungssektors für Hongkong und sah durch die internationale Dimension des Falls den Ruf des Finanzplatzes sowie das Vertrauen von Investoren beeinträchtigt.

Ein ICAC-Sprecher erklärte, korrupte Netzwerke versuchten zunehmend, unrechtmäßige Zahlungen über Kryptowährungskanäle zu verschleiern, um einer Entdeckung zu entgehen. Die Behörde teilte außerdem mit, dass sie gerichtliche Haftbefehle gegen weitere Beteiligte erwirkt habe.

Fazit und Einordnung

Das Urteil verbindet den Missbrauch von Bankbestätigungen und gefälschten Dokumenten mit einer Bestechungszahlung in einem Stablecoin. Der Fall zeigt, dass digitale Zahlungswege in Ermittlungen zu Korruption und Finanzdelikten eine Rolle spielen können. Die Summe von mehr als US$1,6 Mrd. bezieht sich dabei auf die aggregierten Beträge der gefälschten Instrumente.

Als weiterer Verfahrensschritt sind nach Angaben der ICAC Haftbefehle gegen andere mutmaßlich Beteiligte erwirkt worden. Eine neue Gesetzesinitiative ist in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Risikohinweis und Call-to-Action

Risikohinweis: Krypto-Transaktionen und digitale Vermögenswerte können im Zusammenhang mit Betrugs- und Korruptionsfällen genutzt werden. Wer mit Krypto-Zahlungen oder vermeintlichen Finanzgarantien konfrontiert wird, sollte Angaben zu beteiligten Parteien, Zuständigkeiten und zur Echtheit von Dokumenten sorgfältig prüfen. Bei Verdacht auf gefälschte Bankinstrumente oder unrechtmäßige Zahlungen sollten Betroffene die zuständigen Banken und Behörden informieren.