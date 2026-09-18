Ripple treibt den institutionellen Kredit auf dem XRP Ledger von der Ankündigung hin zu einer konkreten Protokoll-Erweiterung. Im Zentrum stehen die Änderungen XLS-65 und XLS-66, die ein Pooling per Single Asset Vault sowie fest befristete, unbesicherte Kredite ermöglichen sollen. Parallel läuft die Arbeit am LendingProtocolV1_1, das mit XRPL 3.4.0 in der kommenden Woche erwartet wird.

Vom Konzept zur Protokoll-Erweiterung

Ripple-Produktleiterin Jazzi Cooper ordnet die Entwicklung als potenziell großen Use Case ein und verweist dabei auf den bislang eher geringen Durchdringungsgrad von Onchain-Finanzprodukten. Der Ansatz zielt darauf, dass Unternehmen weniger eigene Infrastruktur bauen müssen und stattdessen auf standardisierte Ledger-Funktionen zurückgreifen können, um Kreditprozesse teilweise direkt auf die Blockchain zu verlagern. Mehr technischen Hintergrund zum Mechanismus liefert der Bericht zum Start der Testphase für das XRPL-Lending-Protocol.

XLS-65 und XLS-66 schaffen die Lending-Bausteine

XLS-65, auch als Single Asset Vault bekannt, schafft ein Rahmenwerk, in dem Vermögenswerte mehrerer Einleger in einem Vault gebündelt werden. Das Konzept ist als Schnittstelle für weitere Kreditmechanismen gedacht, statt dass Kreditlogik jedes Mal neu entwickelt werden muss.

XLS-66 ergänzt das Ganze um fest befristete, unbesicherte Kredite, deren Funding über diese Single Asset Vaults erfolgt. Zusammen bilden beide Änderungen laut Primärquelle ein Minimum Viable System für Onchain-Kreditprozesse mit konfigurierbarer Peer-to-Peer-Abwicklung auf dem XRP Ledger. Wie belastbar diese Kreditinfrastruktur in der Praxis funktioniert, zeigt der Fall Clearpool im institutionellen XRPL-Kreditgeschäft.

Kreditentscheidung bleibt außerhalb der Kette

Ein wesentlicher Teil des Kreditgeschäfts bleibt bewusst offchain: Underwriting und Risiko-Checks sollen außerhalb der Blockchain erfolgen, während das Protokoll die Abwicklung sowie die programmatische Durchsetzung von Zuständen übernimmt. Onchain werden dadurch etwa Kreditpositionen, geltende Parameter und die Transaktionshistorie nachvollziehbar.

Für die praktische Umsetzung müssen Unternehmen ihre bestehenden Systeme so koppeln, dass Ergebnisse aus dem Underwriting in die Lending-Transaktionen einfließen. Genau diese Integrationsaufgabe kann in der Praxis zur größten Kosten- und Zeitkomponente werden, wenn das Ledger-Protokoll zwar existiert, die Geschäftsprozesse aber nicht sauber angebunden sind.

LendingProtocolV1_1 als nächster Schritt

Mit XRPL 3.4.0 soll in der kommenden Woche das LendingProtocolV1_1 ausgerollt werden, das Verbesserungen und Fehlerbehebungen gegenüber der ursprünglichen Lending-Protocol-Änderung bringen soll. Dazu zählt eine neue MemoData-Feld-Komponente für die VaultDelete-Transaktion, die Abstimmung, Auditierbarkeit und Datenkorrelation mit Backoffice-Systemen erleichtern soll.

Ripple und die Entwickler signalisieren, dass sowohl Lending- als auch Vault-Funktionalität in künftigen Updates weiterentwickelt werden. Sollte die Adoption des Lending-Stacks tatsächlich zunehmen, könnte sich die Utility von XRP über reine Zahlungen und Liquidität hinaus erweitern – ein Effekt, der sich erst in messbarer Nutzung zeigen müsste, nicht bereits als eingetreten gilt.

Kryptowährungen bleiben trotz zunehmender Onchain-Transparenz nicht automatisch anonym, und institutionelle Lending-Angebote unterliegen in der Regel KYC-Pflichten. Wer sich näher mit institutionellem XRPL-Lending befassen will, findet weiterführende Einordnung im Beitrag zu Clearpools Rolle im XRP-Ledger-Kreditmarkt.