Krypto-Crash: Bahnt sich jetzt die größte Chance des Jahres an? Diese Altcoins haben Potenzial!

Das Wichtigste in Kürze

Privacy-Coins wie Zcash und Dash erleben trotz Marktstress ein überraschendes Comeback, da das Thema Datenschutz wieder an Bedeutung gewinnt.

Bittensor kombiniert Künstliche Intelligenz mit Blockchain und belohnt Teilnehmer für das Bereitstellen nützlicher KI-Modelle – ein Konzept, das zunehmend institutionelles Interesse weckt.

Auch im Memecoin-Segment herrscht Aufbruchstimmung: Projekte wie Maxi Doge und pepenode verbinden Humor, Community-Power und starke Presale-Verkaufszahlen.

Die besten Kryptowährungen in der aktuellen Marktphase

Bitcoin sowie der breite Markt haben harte Wochen hinter sich, denn während BTC auf 7- und 30-Tage-Basis 9,8 bzw. 17,8 Prozent nachgab, fiel die Korrekturen bei führenden Altcoins noch viel stärker aus.

Ethereum, Solana, Ripple und Cardano verzeichneten im letzten Monat Rückgänge von jeweils 26.7 Prozent, 32.4 Prozent, 24.5 Prozent und 36.7 Prozent – ist die Hoffnung einer Altcoin-Season nun endgültig vom Tisch?

Fakt ist, dass Innerhalb eines einzigen Monats Handelspositionen im Wert von fast 45 Milliarden US-Dollar liquidiert wurden und über 800 Milliarden USD gänzlich aus dem Markt flossen.

Auch die US-Spot-ETFs, ein wesentlicher Bestandteil der Nachfrageseite, verzeichnen aktuell einen Nachfrageeinbruch. Insgesamt sieht es also nicht gut aus für Krypto.

Allerdings offenbaren genau in solchen Phasen langfristige Chancen:

Heute schauen wir auf fundamental starke Alt- und Memecoins sowie Presales, die zwar hohes Risiko, dafür aber auch massive Renditen versprechen.

Privacy-Coins: Eine Nische mit steigender Beliebtheit!

Während Kryptowährungen wie Bitcoin lediglich pseudonym sind und sämtliche Transaktionen, also Beträge, Absender- und Empfängeradressen, öffentlich auf der Blockchain sichtbar sind, widmen sich Projekte wie Zcash und Dash dem Thema Datenschutz.

Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die beiden eigentlich sehr alten Kryptowährungen zuletzt erstaunliche Kursentwicklungen hinlegten. Zcash startete seinen Lauf Ende September bei 52 US-Dollar und stieg innerhalb 5 Wochen auf aktuell 431 USD, trotz des Marktcrashs am 10.10.

Auch Dash startete seine Erholungsralle am Ende September. Seither konnte der Privacy-Coin um fast 200 Prozent zulegen! Hier kannst du über über besten Wallets ohne Verifzierung lesen!

Bittensor: Ein Altcoin, der an den KI-Hype anknüpft

Bittensor ist ein Netzwerk für Künstliche Intelligenz, das ähnlich wie Bitcoin funktioniert: Statt Rechenleistung für Coins zu liefern, stellen Teilnehmer hier KI-Modelle bereit. Wer nützliche Antworten oder Dienste liefert, bekommt TAO-Token als Belohnung.

Das Netzwerk besteht aus vielen Subnetzen, die jeweils auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, zum Beispiel Sprachverarbeitung, Bilderkennung oder Datenanalyse. Diese Subnetze können miteinander kommunizieren und voneinander lernen. Durch die Blockchain-Technologie bleibt alles transparent, fälschungssicher und offen für alle, ohne zentrale Kontrolle durch Konzerne – ein revolutionäres Konzept. Vor allem im Zusammenhang mit der überschaubaren Marktkapitalisierung besteht hier definitiv Kurspotenzial!

Neben den oben genannten Coins bietet noch eine weitere Kategorie einzigartiges Wachstumspotenzial: Memecoin Presales! Das liegt daran, dass Anleger bei diesen Projekten noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein und Token im Vorverkauf zu ergattern:

Maxi Doge: Neues Doge-Meme mit aggressivem Marketing

Maxi Doge zählt bereits jetzt zu den besten Memecoins am Markt. Das Projekt verbindet das klassische Meme-Feeling mit einer ordentlichen Portion Koffein und Trading-Action – und richtet sich damit klar an risikofreudige Anleger.

Mit Hebeln bis zu 100x, wöchentlichen Trading-Wettbewerben und einem unverwechselbaren Degen-Humor setzt Maxi Doge auf Dynamik und Community-Engagement. Der Presale zeigt bereits, wie groß das Interesse ist:

Knapp 3,9 Millionen US-Dollar wurden im MAXI Presale bislang eingesammelt. Damit positioniert sich Maxi Doge als ein sehr vielversprechender Next-Gen-Memecoin, der Unterhaltung, Spekulation und Social-Hype geschickt miteinander kombiniert.

pepenode: Der Memecoin eines Memecoins

Pepenode will mehr sein als nur ein weiterer Memecoin. Das Projekt setzt auf eine dezentrale Plattform, die die Stärke der Pepe-Community mit realen Anwendungen verbindet.

Geplant sind Tools für Memecoin-Launches, ein eigenes Launchpad sowie Governance-Funktionen, die Anlegern echte Mitbestimmung am Werdegang des Meme-Projekts ermöglichen.

Im Presale konnte pepenode bereits mehrere Millionen US-Dollar einsammeln – ein Hinweis auf das große Interesse innerhalb der Krypto-Szene. Der native PEPE-Token dient als Treibstoff für Gebühren, Staking und Governance.

Besonders spannend: Durch Staking-Rewards über 649 Prozent APY möchte pepenode frühe Investoren langfristig binden, während der reduzierte Supply für eine Angebotsverknappung sorgen könnte.

