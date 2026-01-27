Krypto Prognose: RIVER unter Beschuss? Short Seller, Scam Vorwürfe und massiver Abverkauf

Das Wichtigste in Kürze

Nach erheblichen Kursbewegungen steht RIVER zunehmend unter Druck.

Ein kleines zirkulierendes Angebot führte anfänglich zu schnellen Pumps, aber der zunehmende Verkaufsdruck und Manipulationsvorwürfe setzen dem Token zu.

Während der Coin zu den größten Tagesverlierern der Top 100 gehört, rücken Short Seller RIVER verstärkt ins Visier.

Die Marktpsychologie verändert sich, das Vertrauen schwindet und entscheidende Unterstützungszonen sind bedroht.

Ohne eindeutige Fundamentaldaten bleibt die Situation angespannt.

Der Token hat es zuletzt sogar auf die Liste der größten Tagesverlierer innerhalb der Top 100 geschafft. Dies sehen zahlreiche Marktbeobachter als nicht zufällig, sondern als Folge eines fragilen Marktaufbaus, der jetzt unter Druck gerät.

Die Gründe für den jüngsten Anstieg von RIVER

Der RIVER-Kurs hat kürzlich einen Anstieg verzeichnet, der auf den ersten Blick überraschend erscheint. Obwohl das Marktumfeld insgesamt schwach war, konnte der Token sich zeitweise deutlich nach oben bewegen. Das geringe zirkulierende Angebot wird immer wieder als Hauptargument für diese Bewegung angeführt. RIVER ist mit etwa 19,6 Millionen im Umlauf befindlichen Token eines der Projekte mit einer geringen Umlaufmenge.

Why is $RIVER pumping? Reason : It only has 19.6 million circulating supply.

Probably all is held by the same market maker. Another Crime & Scam waiting to happen soon… pic.twitter.com/Fu9Y1cbdG9 — cryptuber (@cryptuber) January 26, 2026

Ein niedriges Circulating Supply kann, bei ausreichender Nachfrage, zu starken Preisbewegungen führen, weil schon kleine Kapitalzuflüsse den Preis erheblich beeinflussen können. Es scheint, dass sich dieses Muster bei RIVER bewahrheitet hat. Bereits kleinere Kaufwellen sorgten für schnelle Pumps, die kurzfristig Momentum-Trader anlockten. An dieser Stelle fängt die Kritik jedoch an.

Risiko der Angebotskonzentration als Hauptproblem

Zweifel an der Annahme, dass das geringe Angebot organisch ist, äußern mehrere Marktbeobachter. Es wird angenommen, dass ein erheblicher Teil der Token von wenigen Akteuren kontrolliert wird. In solchen Situationen ist es einfach, den Markt zu kontrollieren. Mit kurzen Pumps wird oft Liquidität angezogen, um dann größere Mengen zu verkaufen.

Solches Verhalten ist auf dem Kryptomarkt nicht neu. Projekte, die eine stark konzentrierte Tokenverteilung aufweisen, zeigen oft das gleiche Muster: schnelle Preisanstiege werden gefolgt von abrupten Abverkäufen. Dies führt für Privatanleger nicht selten zu erheblichen Verlusten.

RIVER zeigen die Marktbewegungen, dass jeder bedeutende Kursanstieg meist schnell durch Verkaufsdruck gebremst wird. Das lässt den Verdacht aufkommen, dass man gezielt in steigende Kurse verkauft, anstatt ein nachhaltiges Wachstum zu fördern.

RIVER steht im Fokus der Leerverkäufer.

Während die Vorwürfe der Manipulation zunehmen, wächst auch das Interesse der Short Seller. Tokens, die eine schwache Struktur, geringe Transparenz und hohe Volatilität aufweisen, sind in der aktuellen Marktphase die bevorzugten Ziele für Short-Strategien.

$RIVER – Time to short this shitcoin to zero Been watching it just be spot sold every pump. Shorting this can take 2-3 tries so im prepared if they scam it higher Flip 84 and we push 95-98 – This will be great short once caught pic.twitter.com/zSMd7cA3wy — Ro (@ro_heh) January 26, 2026

Die Meinung von mehreren Tradern ist, dass RIVER mehrfach getestet werden muss, bevor sich ein sauberer Abwärtstrend etablieren kann. In solchen Fällen werden kurzfristige Pumps berücksichtigt, die Short Positionen zunächst unter Druck setzen können. Ein oft beschleunigter Abverkauf erfolgt erst, wenn entscheidende Unterstützungszonen brechen.

Preisbereiche werden zurzeit aus technischer Perspektive intensiv beobachtet. Falls RIVER unter die wichtigen Unterstützungen fällt, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen. Stop Loss Orders, Liquidationen von gehebelten Long Positionen und ein sinkendes Vertrauen könnten den Kurs weiter belasten.

Top 100 Verlierer: Ein Alarmsignal

Ein besonders besorgniserregendes Zeichen ist der recent Platz von RIVER unter den größten Verlierern der Top 100 der Kryptowährungen. Auf dieser Liste stehen Projekte, die eine hohe Marktkapitalisierung und Marktpräsenz aufweisen. Ein erheblicher Tagesverlust in diesem Umfeld signalisiert, dass neben den kurzfristigen Tradern auch größere Marktakteure ihre Positionen reduzieren.

Es wird immer häufiger die Frage aufgeworfen, ob der Kurs die Marke von 66 US-Dollar unterschreiten kann. Im Kryptomarkt sind Preiszonen, die auf runden Zahlen basieren, häufig psychologisch wichtig. Ein Bruch darunter könnte das Vertrauen weiter beschädigen und neue Verkaufswellen auslösen.

Die Marktpsychologie ändert sich.

Die Marktpsychologie spielt in dieser Phase eine entscheidende Rolle. Während die frühen Käufer von den Pumps profitierten, haben viele späte Einsteiger bereits Verluste zu verzeichnen. Diese Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu panikartigen Verkäufen kommt, sobald der Kurs weiter fällt.

Die öffentlichen Scam-Vorwürfe schrecken gleichzeitig neue Investoren ab. Allein der Verlust des Vertrauens kann die Nachfrage spürbar reduzieren, selbst wenn diese Anschuldigungen nicht eindeutig bewiesen sind. In Märkten, die stark von Sentiment beeinflusst werden, kann dies schlimme Auswirkungen haben.

Wichtige Fragen bleiben unbeantwortet.

Jenseits der Preisbewegungen kommen immer mehr grundlegende Fragen auf. Wie wird RIVER tatsächlich eingesetzt? Wie hoch ist die Transparenz der Tokenverteilung? Existieren langfristige Anwendungsfälle oder Partnerschaften, die den aktuellen Kurs rechtfertigen?

Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, herrscht die Spekulation. In solchen Momenten sind Projekte oft extremen Schwankungen ausgesetzt. Ohne eindeutige Fundamentaldaten fehlt es den Anlegern an einem stabilen Bewertungsanker.

In der Vergangenheit wird immer wieder betont, wie entscheidend Transparenz, Tokenomics und eine reale Nutzung für das langfristige Wachstum von Krypto-Projekten sind. Marktmanipulation und typische Pump-Musteranalysen sind ebenfalls regelmäßig in den weiterführenden Marktberichten auf coinspeaker.de zu finden.

Kann es zu einem kompletten Absturz kommen?

Es ist unklar, ob RIVER tatsächlich weiterhin stark fallen kann. Es ist allgemein bekannt, dass der Kryptomarkt plötzlich die Richtung wechseln kann. Erholungen auf kurze Sicht sind jederzeit möglich, besonders wenn es Überfüllungen bei Shorts gibt oder gezielte Gegenbewegungen stattfinden.

Alles wird langfristig davon abhängen, ob es gelingt, das Vertrauen zurückzugewinnen. Ohne eine klare Kommunikation, transparente Informationen und eine nachhaltige Nachfrage bleibt das Risiko hoch. Projekte, die hauptsächlich durch Angebotseffekte und Spekulation unterstützt werden, verlieren oft schnell ihre Anziehungskraft, sobald das Momentum nachlässt. Für Trader kann RIVER somit Chancen und erhebliche Risiken zugleich bieten. Langfristige Investoren sollten jedoch vorsichtig sein, solange zentrale Fragen unbeantwortet sind.