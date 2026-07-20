Krypto-Trader empfiehlt Memecoin: Experte warnt umgehend

Das Wichtigste in Kürze

Pump.fun profitiert stark von Solanas spekulativer Memecoin-Aktivität und Handelsvolumen direkt.

Ansem erwartet steigende Nachfrage, starke Umsätze und mögliche Airdrop-Impulse langfristig.

Ali Martinez warnt vor Widerständen, Token-Unlocks und überzogenen Erwartungen aktuell.

Kritiker vermuten koordinierte Aufmerksamkeit, doch belastbare Beweise fehlen bislang vollständig.

Pump.fun zählt zu den bekanntesten Memecoin-Plattformen auf Solana. Nutzer können dort ohne Programmierkenntnisse neue Token erstellen und über eine automatisierte Bonding Curve handeln, bevor ausreichend erfolgreiche Projekte in externe Liquiditätspools wechseln. Der zugehörige PUMP-Token soll Anleger am wirtschaftlichen Erfolg der Plattform beteiligen.

Pump.fun verwendet derzeit nach eigenen Angaben rund 50 Prozent seiner täglichen Einnahmen für Rückkäufe und Verbrennungen; kumuliert wurden dafür bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar eingesetzt. Dennoch notiert PUMP weiterhin deutlich unter seinen früheren Höchstständen. Nach dem jüngsten Kursanstieg wird deshalb intensiv diskutiert, ob eine fundamentale Neubewertung beginnt oder lediglich neuer Social-Media-Hype entsteht.

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Ansem setzt auf eine Rückkehr der Solana-Spekulation

Der bekannte Krypto-Trader Ansem veröffentlichte zuletzt eine bullische Investmentthese und erklärte, PUMP im Bereich einer zurückeroberten Unterstützung bei rund 0,001675 US-Dollar gekauft zu haben. Sein zentrales Argument ist weniger eine kurzfristige Chartformation als die wirtschaftliche Stellung von Pump.fun. Selbst unter schwachen Marktbedingungen erziele die Plattform nach seinen Angaben monatlich etwa 30 bis 40 Millionen US-Dollar. Daten von Pump.fun zeigen zuletzt tatsächlich ein annualisiertes Umsatztempo im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

PumpFun Token Rallies After Ansem Buy Pumpfun's $PUMP token climbed to a two month high after crypto trader Ansem disclosed a new position in the asset. PUMP gained 21% on the day and 31% over the past week. Ansem said Solana could lead the next wave of retail activity,… pic.twitter.com/mvbrnTgV8W — BSCN (@BSCNews) July 20, 2026

Ansem erwartet zugleich, dass Solana bei einer neuen Welle spekulativer Privatanlegeraktivität erneut eine führende Rolle spielen könnte. Als dominierende Infrastruktur für die schnelle Erstellung und den Handel neuer Memecoins wäre Pump.fun einer der offensichtlichsten Profiteure. Hinzu kommen regelmäßige PUMP-Rückkäufe, die einen Teil der laufenden Nachfrage erzeugen.

Weiteres Potenzial sieht Ansem in einem großen Community-Airdrop. Bereits Anfang Juli hatte er eine Verteilung von PUMP im Gegenwert von bis zu 300 Millionen US-Dollar an frühere Nutzer gefordert. Eine solche Maßnahme könne verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, Nutzer reaktivieren und die Bewertungslücke zu wirtschaftlich erfolgreichen Kryptoprojekten wie Hyperliquid verkleinern. Entscheidend ist jedoch: Ein derartiger Airdrop wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Die These beruht somit teilweise auf einer zukünftigen Maßnahme, deren Ausgestaltung und tatsächlicher Effekt noch offen sind.

Krypto-Experte warnt vor übertriebener Hoffnung bei PUMP

Der Marktanalyst Ali Martinez hält die langfristige Argumentation grundsätzlich für nachvollziehbar, betrachtet den aktuellen Einstieg aber deutlich skeptischer. Sein wichtigster Einwand: Der Markt könnte bereits positive Entwicklungen einpreisen, die bislang überhaupt nicht eingetreten sind. Weder existiert ein bestätigter Airdrop über 300 Millionen US-Dollar noch ein konkreter Verteilungsplan. Ebenso ist unklar, ob eine Ausschüttung dauerhaft neue Nutzer bindet oder lediglich einen kurzfristigen Anstieg von Volumen und Spekulation auslöst.

There is a viral thesis from Ansem about PUMP making the rounds, and I understand the argument.https://t.co/pFziIIqQrg is generating hundreds of millions of dollars in annualized revenue, yet PUMP trades at a fraction of Hyperliquid’s valuation. Ansem believes that this gap… https://t.co/wjYlIEZIKZ pic.twitter.com/C2tdpvhswz — Ali Charts (@alicharts) July 20, 2026

Martinez warnt außerdem davor, Pump.fun allein anhand seines Umsatzes mit Hyperliquid zu vergleichen. Für die Bewertung eines Tokens seien auch die Haltbarkeit der Einnahmen, der konkrete Nutzen des Tokens, die Wertabschöpfung, Nutzerbindung, Wettbewerbsposition und das Vertrauen in das Team entscheidend. Hohe Plattformumsätze führen schließlich nicht automatisch zu einer proportional hohen Tokenbewertung.

Besonders kritisch ist aus seiner Sicht das wachsende Angebot. Am 12. Juli wurden rund 82,5 Milliarden PUMP aus Team- und Investorenallokationen erstmals verfügbar; weitere monatliche Freigaben sollen folgen. Rückkäufe müssten deshalb mit der neu in Umlauf gelangenden Tokenmenge verglichen werden. Technisch nähert sich PUMP laut Martinez zudem einer Widerstandszone um 0,0022 bis 0,0023 US-Dollar, während der TD Sequential eine mögliche Erschöpfung der Rally signalisiert. Erst ein nachhaltiger Ausbruch mit erfolgreichem Retest würde dieses vorsichtige Szenario entkräften.

Kritik an Ansem: Organische Nachfrage oder inszenierte Aufmerksamkeit?

Die Rally löste zugleich eine grundsätzlichere Debatte über den Einfluss großer Krypto-Accounts aus. Kritiker verweisen darauf, dass Ansem seine Position unmittelbar nach dem ersten bedeutenden Insider-Unlock öffentlich machte und anschließend weitere reichweitenstarke Marktteilnehmer bullische Beiträge zu PUMP veröffentlichten. Daraus entstand der Verdacht, Pump.fun oder beteiligte Akteure könnten gezielt Aufmerksamkeit erzeugen, um Liquidität und Nachfrage während einer Phase steigenden Tokenangebots zu stärken.

Für eine abgestimmte Kampagne oder eine direkte Bezahlung durch Pump.fun liegen bislang jedoch keine belastbaren Wallet-Daten, Verträge oder sonstigen Beweise vor. Deshalb wäre es unseriös, den Kursanstieg als nachgewiesenen künstlichen Pump zu bezeichnen. Auffällig bleibt lediglich die zeitliche Überschneidung zwischen Insider-Freigaben, Influencer-Kommentaren und der starken Kursreaktion.

It looks like @Pumpfun was indeed behind the $ANSEM pump. And now @blknoiz06 is promoting $PUMP. If that’s the case, it turned out to be a pretty clever and highly effective marketing strategy. https://t.co/UWxpu84P3b — Bogdan.manta (@BogdanMuliar) July 20, 2026

Hinzu kommt, dass Ansem wirtschaftlich eng mit dem Pump.fun-Ökosystem verbunden ist. Er erzielte zeitweise erhebliche Creator-Gebühren über die Plattform und kündigte an, Teile dieser Einnahmen an seine Community auszuschütten. Seine bullische Einschätzung muss deshalb nicht falsch sein, sie ist aber nicht vollständig interessenfrei.

Auch strukturell gilt Pump.fun als hochspekulatives Umfeld. Wissenschaftliche Untersuchungen dokumentieren extrem niedrige Erfolgsquoten neu gestarteter Token sowie wiederkehrende, koordinierte Käufergruppen bei frühen Transaktionen. Daraus folgt kein Beweis gegen PUMP selbst, wohl aber ein erhöhtes Manipulations- und Interessenkonfliktrisiko im umgebenden Markt.

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