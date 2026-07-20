Bitcoin L2 im Aufwind: Warum der Bitcoin Hyper Presale kurz vor der 33-Millionen-Dollar-Marke explodiert

Das Wichtigste in Kürze

BTC konsolidiert bei 64200 $.

Während der Markt Stärke zeigt, verzeichnet das L2-Infrastrukturprojekt Bitcoin Hyper Zuflüsse von fast 33 Millionen Dollar.

Der Krypto-Markt sucht nach dem nächsten großen Katalysator. Während sich die etablierten Schwergewichte Bitcoin und Ethereum auf hohem Niveau konsolidieren, formiert sich im Hintergrund eine neue Investment-These: Die Skalierung des Bitcoin-Netzwerks. Genau hier setzt das Layer-2-Projekt Bitcoin Hyper (HYPER) an, dessen Presale mit aktuell 32,97 Millionen $ unmittelbar vor dem Meilenstein von 33 Millionen $ steht. Das massive Interesse zeigt, dass Investoren gezielt nach renditestarken Infrastruktur-Projekten suchen, die echten Nutzen auf die größte Blockchain der Welt bringen.

Die SVM-Technologie: Der technologische Hebel für Bitcoins Skalierung

Das Kernversprechen von Bitcoin Hyper (HYPER) ist die Schaffung des potenziell schnellsten echten Bitcoin-Layer-2-Netzwerks. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt das Entwicklerteam die hocheffiziente Solana Virtual Machine (SVM). Transaktionen werden dabei extrem schnell ausgeführt, gebündelt und komprimiert, bevor der finale Zustand mittels moderner Zero-Knowledge-Proofs sicher auf der Bitcoin-Layer-1 verankert wird.

Für Nutzer bedeutet das: Sie zahlen BTC über eine kanonische Bridge ein und erhalten ein entsprechendes Äquivalent auf der Layer-2. Damit sind blitzschnelle, kostengünstige Überweisungen, Staking und DeFi-Anwendungen möglich, ohne das bewährte Sicherheitsmodell von Bitcoin aufzugeben. Bei einer Auszahlung werden die ursprünglichen BTC nach Verifizierung der Proofs direkt wieder freigegeben.

Tokenomics & Staking: Das Fundament für nachhaltiges Wachstum

Aus Investorensicht ist die Token-Struktur von HYPER besonders durchdacht. Der native Token dient nicht nur zur Zahlung von Gas-Gebühren auf der L2, sondern ermöglicht auch die Teilnahme an der Governance sowie attraktives Staking. Aktuell winkt eine Staking-Rendite von satten 36 % APY, was einen starken Anreiz für langfristige Halter darstellt.

Die strategische Token-Allokation sichert die langfristige Entwicklung des Ökosystems:

30 % für die laufende Entwicklung

für die laufende Entwicklung 25 % für die Treasury und das Geschäftswachstum

für die Treasury und das Geschäftswachstum 20 % für gezieltes Marketing

für gezieltes Marketing 15 % für Community-Belohnungen

für Community-Belohnungen 10 % für zukünftige Börsennotierungen

Der aktuelle Token-Preis liegt in dieser Phase bei 0,0136834 $. Da bereits morgen die nächste geplante Preiserhöhung ansteht, nutzen viele Anleger den heutigen Tag für einen optimierten Einstieg vor dem vollständigen Mainnet-Launch in diesem Jahr.

Marktkontext & Risikoanalyse: Starke Fundamentaldaten trotz Konsolidierung

Während der Presale von HYPER an Fahrt gewinnt, präsentieren sich die beiden Krypto-Leitwährungen robust. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden zwar leicht um 0,63 % auf 64.200 $ nachgegeben (nach einem zwischenzeitlichen Tageshoch von 65.100 $), behauptet auf Wochensicht jedoch ein Plus von 1,96 %. Die Marktkapitalisierung von BTC beläuft sich auf rund 1,28 Billionen $ bei einem Handelsvolumen von 18,85 Milliarden $.

Ethereum zeigt ein ähnliches Muster und notiert stabil bei 1.860 $, was einem wöchentlichen Zuwachs von 4,26 % entspricht (Marktkapitalisierung: 224,5 Milliarden $, Tagesvolumen: 8,62 Milliarden $).

He's increased his position enormously over the past few weeks as he increased his cash reserves. By doing that, he's increased the chances of him to accumulate more #Bitcoin. I've stated this over the past few weeks, but I wouldn't be surprised if he's going to accumulate even… https://t.co/Uhi7G32kcN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 19, 2026

Trotz eines Fear-and-Greed-Indexes von 34 nutzen Großinvestoren die aktuelle Phase zur Akkumulation. Analyst Michaël van de Poppe wies kürzlich auf die wachsenden Cash-Reserven von MicroStrategy hin, die dem Unternehmen in den kommenden Monaten massiven Spielraum für weitere Bitcoin-Käufe bieten. Dieser fundamentale Rückenwind stützt auch innovative L2-Projekte wie Bitcoin Hyper.

Risiko-Hinweis: Trotz der starken technologischen Basis und des hohen Fundraising-Tempos bergen Krypto-Presales in einer frühen Phase naturgemäß Risiken. Investoren sollten die Chancen und Risiken genau abwägen und nur Risikokapital investieren.

Der strategische Einstieg: So partizipieren Investoren am Presale

Wer sich den aktuellen Vorverkaufspreis sichern möchte, kann dies unkompliziert über die offizielle Website von Bitcoin Hyper tun. Nach dem Verbinden einer kompatiblen Wallet lässt sich der Kauf mit SOL, ETH, BNB, Stablecoins oder per Kreditkarte abwickeln. Um direkt von den 36 % APY zu profitieren, kann beim Kauf die Option „Kaufen und Staken“ ausgewählt werden.

Alternativ ist der Kauf auch direkt über die Best Wallet App möglich, die im Apple App Store oder bei Google Play bereitsteht. Die Konditionen und der Token-Preis von 0,0136834 $ sind auf beiden Wegen identisch.

Bevor Sie investieren, lohnt sich ein Blick auf die langfristigen Aussichten. In unserer aktuellen Bitcoin Hyper Prognose analysieren wir das zukünftige Kurspotenzial des Tokens nach dem Börsenstart. Wer direkt einsteigen möchte, findet in unserer detaillierten Anleitung zum Thema Bitcoin Hyper kaufen eine Schritt-für-Schritt-Erklärung für alle gängigen Wallets.

Um keine Updates zu den Presale-Phasen, dem anstehenden L2-Mainnet-Launch oder zukünftigen Börsennotierungen zu verpassen, empfiehlt es sich, dem Projekt auf den offiziellen Kanälen zu folgen: Folgen Sie dem Bitcoin Hyper-Projekt auf X und treten Sie dem Telegram-Kanal bei.

Hier geht es direkt zur Projektseite: Besuchen Sie Bitcoin Hyper.