Krypto = Verbrechen? Ungarns Schockgesetz sorgt für Panik

Die ungarische Regierung hat den unerlaubten Kryptohandel offiziell zu einer Straftat gemacht, die mit bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden kann. Genau – gewöhnliche Nutzer, die sich an „nicht lizenzierten“ Krypto-Aktivitäten beteiligen, können nach ungarischem Recht nun wie Schwerverbrecher behandelt werden. Großvolumige Transaktionen? Noch schlimmer.

Das Gesetz skaliert die Strafe basierend auf der Transaktionsgröße. Und für Dienstleister, die diese „illegalen Geschäfte“ ermöglichen – wir sprechen von Plattformen, Börsen oder sogar dezentralen Protokollen – könnten die Strafen bis zu acht Jahre betragen. Das ist kein Tippfehler.

LATEST: Hungary Just Made Crypto Trading a Criminal Offense 🇭🇺

New laws threaten everyday users with jail time — up to 5 years for large trades — and force platforms into a strict validation regime

Some providers are already pulling out

