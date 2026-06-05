Bitcoin-Kapitulation: Langzeit-Halter verkaufen BTC für 2,4 Mrd. $

Das Wichtigste in Kürze

Das primäre On-Chain-Signal, das der Analyst Ed Engel von Compass Point hervorhebt, ist verhaltensorientiert: Während sich langfristige Halter von Februar bis April weitgehend passiv verhielten, wurden sie in den letzten Wochen zu Netto-Verkäufern, als Bitcoin sich neuen Zyklustiefs näherte.

Engel betonte, dass dieser Wandel „erhebliche Auswirkungen auf das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht von BTC“ hat.

Dieser Übertragungsmechanismus ist strukturell einfach, aber im Timing signifikant, da diese Kohorte zuvor jeden Kursrückgang ohne Kapitulation absorbiert hatte.

Auf dem Bitcoin-Markt braut sich heute etwas zusammen: Berichten zufolge haben die überzeugtesten Halter von Bitcoin (BTC) allein in den letzten zwei Tagen Bestände im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar veräußert. On-Chain-Analysen definieren diese Gruppe als Investoren, die ihre Coins seit mindestens 155 Tagen halten. Bemerkenswert ist, dass 26 % aller in den letzten 30 Tagen verkauften Bitcoins von Anlegern stammen, die ihre Positionen zu Preisen über 90.000 US-Dollar erworben hatten.

Diese Verkäufe fallen mit einem Kursrückgang von 12 % seit Wochenbeginn zusammen, ausgehend von einem Allzeithoch im Oktober bei über 126.000 US-Dollar. Gleichzeitig ist das Nettovermögen der Spot-ETFs massiv eingebrochen – von 107,8 Milliarden US-Dollar auf aktuell 82,83 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlicher Druck entstand durch schwache US-Arbeitsmarktdaten, einschließlich einer Revision für Februar, die einen Verlust von etwa 92.000 Stellen auswies. Dies löste institutionelle Risikomanagement-Programme aus, die den Ausverkauf bei High-Beta-Assets beschleunigten, wobei Bitcoin im Vergleich zu Aktien überproportional hohe Abflüsse hinnehmen musste.

Die entscheidende analytische Frage lautet nicht mehr, ob die langfristigen Halter kapitulieren, sondern ob dieses Verhalten an den lokalen Tiefstständen eine finale Marktbereinigung („Cycle Flush“) darstellt, die historisch mit einer Bodenbildung einhergeht – oder ob es eine strukturelle Verschlechterung der Überzeugung widerspiegelt, die die Bärenphase deutlich über frühere Zyklen hinaus verlängern könnte.

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Bitcoin News heute: LTH-SOPR und Supply-in-Loss – Was die On-Chain-Daten verraten

Das primäre On-Chain-Signal, das der Analyst Ed Engel von Compass Point hervorhebt, ist verhaltensorientiert: Während sich langfristige Halter von Februar bis April weitgehend passiv verhielten, wurden sie in den letzten Wochen zu Netto-Verkäufern, als Bitcoin sich neuen Zyklustiefs näherte.

Engel betonte, dass dieser Wandel „erhebliche Auswirkungen auf das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht von BTC“ hat. Dieser Übertragungsmechanismus ist strukturell einfach, aber im Timing signifikant, da diese Kohorte zuvor jeden Kursrückgang ohne Kapitulation absorbiert hatte.

Die LTH Spent Output Profit Ratio (LTH-SOPR), die misst, ob Langzeit-Halter Gewinne oder Verluste realisieren, ist in den Bereich unter 1,0 gefallen. Dies bestätigt, dass ein bedeutender Teil dieser Gruppe nun Coins mit Verlust verkauft.

Untersuchungen, die Glassnode-Daten synthetisieren, schätzen, dass derzeit etwa 39–43 % des gesamten Bitcoin-Angebots „unter Wasser“ stehen (also im Verlust gehalten werden). Damit nähert sich der Markt der Zone von 50–55 %, die historisch die finalen Tiefststände der Zyklen im Januar 2015, Dezember 2018 und November 2022 markierte.

Aktuelle Schätzungen beziffern die Bestände mit 11,1 Millionen BTC im Gewinn gegenüber 8,9 Millionen BTC im Verlust. In früheren Zyklen schloss sich diese Lücke am strukturellen Tiefpunkt vollständig, bevor eine neue Akkumulationsphase begann.

Die Zyklusanalyse von Fidelity stellt fest, dass der aktuelle Rückgang vom Oktober-Hoch etwa 52 % beträgt. Dies ist wesentlich moderater als die Einbrüche von 77–85 % in früheren Bärenmärkten. Dennoch zeigen mehrere Deep-Value-On-Chain-Metriken, darunter der MVRV Z-Score und der Long-Term Holder Supply in Loss, gleichzeitig Werte an, die historisch nur an bedeutenden Marktböden auftraten.

Eine zusammengesetzte Kennzahl, die in einer Analyse von BeInCrypto identifiziert wurde, bewegt sich derzeit bei etwa minus 1,5 Standardabweichungen vom Mittelwert nahe der 62.000-Dollar-Marke – eine Zone, die mit Erschöpfungspunkten früherer Zyklen assoziiert wird. Engel fasste das Muster direkt zusammen: „Die Kapitulation der Top-Käufer ist ein sehr verbreitetes Thema in späten Bärenmärkten. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass sich der Bitcoin-Bärenmarkt in seiner Endphase befindet.“

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