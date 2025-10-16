[LIVE] Ethereum: News, Kursupdates, ETF-Kapitalflüsse und Supply-Analyse!
Ethereum steht laut führenden Marktanalysten vor einer massiven Angebotsverknappung, die den Kurs mittel- bis langfristig erheblich beeinflussen könnte. Fast die Hälfte aller Ether sind inzwischen im Staking, in ETFs oder in langfristigen Wallets gebunden – eine Phase, die Experten als „Liquiditäts-Blackout“ bezeichnen. Auch Daten von CryptoQuant und Ark Invest untermauern diesen Trend: Sinkende Exchange-Bestände und zunehmende institutionelle Akkumulation deuten auf eine historische Knappheit hin. Erfahre hier mehr!
Ethereum erlebt laut Analysten derzeit eine drastische Angebotsverknappung, getrieben durch das Staking, ETF-Käufe und institutionelle Treasury-Strategien.
Fast 50 Prozent aller Ether befinden sich außerhalb des liquiden Angebots, während auch Börsenreserven weiter schrumpfen.
Charttechnisch kämpft Ethereum aktuell mit Widerständen um 4.050 US-Dollar, wobei ein Bruch darüber neue Aufwärtsdynamik freisetzen könnte.
Steht Ethereum vor einem bedeutenden Liquiditätsengpass?
Laut zahlreichen Analysten steht Ethereum vor einer historischen Angebotsverknappung. Fast die Hälfte aller ETH sind aus dem liquiden Supply und stecken entweder in Staking-Verträgen, ETFs oder DCA-Wallets, deren Besitzer ihre Assets kaum bewegen.
Auch Daten der Research-Plattform CryptoQuant unterstreichen diese Annahme und zeigen, dass die Ether-Reserven von Binance auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen sind.
Der X-Enthusiast Taylor.eth spricht von einem „Liquiditäts-Blackout“, der das Netzwerk bis 2026 an einen Wendepunkt führen könnte.
Krypto-Stratege Crypto Gucci hingegen bezeichnet die Situation als „dreifachen Engpass“ aus Staking, ETF-Käufen und institutioneller Akkumulation – eine Kombination, die das Angebot weiter verknappt.
Gleichzeitig zeigen Daten von Ark Invest, dass die in den USA gelisteten ETH-ETFs inzwischen 6,8 Millionen ETH im Wert von etwa 28 Milliarden USD halten.
Aber auch Unternehmen wie BitMine bauen ihre Treasuries aggressiv auf und kontrollieren bereits über 12 Milliarden USD in Ethereum. Aus dieser „Liquiditäts-Perspektive“ könnte Ethereum also erst am Anfang einer massiven Kursbewegung stehen.
Ein Blick auf die Kapitalflüsse in Ethereum-ETFs offenbart eine durchwachsene Anlegerstimmung. Wie erwartet verzeichneten die Finanzprodukte am Montag, dem ersten Handelstag nach dem historischen Krypto-Crash, massive Kapitalabflüsse.
Insgesamt 428 Millionen US-Dollar wanderten aus den Ethereum-Fonds, angeführt vom Branchenmonopol BlackRock, das alleine für 310 Millionen USD oder 75 Prozent aller Abflüsse verantwortlich war.
Demgegenüber verzeichneten Ethereum-ETFs am Folgetag einen kräftigen Kapitalzufluss von 236 Millionen US-Dollar, diesmal angeführt von Fidelity, das 154 Millionen US-Dollar in die Fonds steuerte.
Bemerkenswert ist, dass der ETHA-ETF von BlackRock an diesem Tag weder Zu- noch Abflüsse verzeichnete – ein äußerst untypisches Verhalten für dieses Finanzprodukt.
Der Ethereum-Kurs im Überblick
Während Ethereum mit Momentum in die neue Handelswoche startete und über den horizontalen Widerstand bei 4.150 USD (blau) steigen konnte, folgte am Dienstag eine Korrektur auf den Support bei 4.000 USD (grün).
Nach einer kurzen Konsolidierung startete Ethereum dann am Mittwoch eine weitere Aufwärtsbewegung – diese wurde am blauen Widerstand jedoch schnell wieder abverkauft.
Seitdem bildet der Kurs tiefere Hochs und tiefere Tiefs, wobei der dynamische Widerstand bei 4.050 USD (gelb) als wichtigste zu durchbrechende Zielzone gilt.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels kämpft ETH mit der 4.000-USD-Marke. Sollte der Ethereum-Kurs den gelben Widerstand nicht schleunigst durchbrechen, drohen weitere Abverkäufe auf bis zu 3.700 US-Dollar (orange).
Im Zuge einer Erholung hingegen liegt der wichtigste Widerstand nach 4.050 USD bei 4.150 USD und anschließend beim 21-Tage-EMA (türkis) sowie dem weißen Widerstand bei 4.375 US-Dollar. Hier erfährst du, wie du Ethereum mit Paypal kaufen kannst!
Dennis Geisler, 25, stammt aus Kiel und lebt seit August in Thailand. Im Jahr 2020 kam er erstmals mit Kryptowährungen in Berührung, als er über Binance XRP im Wert von 100 Euro kaufte. Die starken Kursschwankungen und das Potenzial schneller Gewinne zogen ihn in den Bann und weckten sein Interesse an den Mechanismen hinter den Preisbewegungen – von rationalen Marktkräften bis hin zu psychologischen Mustern.
Heute verbindet er seine journalistische Leidenschaft mit der Krypto-Welt: Für verschiedene Formate verfasst er Nachrichten, Grundlagenartikel und tiefgehende Blockchain-Analysen. Mit BitBlog engagiert er sich zudem in Norddeutschland für die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen rund um digitale Währungen.
