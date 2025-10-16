[LIVE] Ethereum: News, Kursupdates, ETF-Kapitalflüsse und Supply-Analyse!

Laut zahlreichen Analysten steht Ethereum vor einer historischen Angebotsverknappung. Fast die Hälfte aller ETH sind aus dem liquiden Supply und stecken entweder in Staking-Verträgen, ETFs oder DCA-Wallets, deren Besitzer ihre Assets kaum bewegen.

Auch Daten der Research-Plattform CryptoQuant unterstreichen diese Annahme und zeigen, dass die Ether-Reserven von Binance auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen sind.

Der X-Enthusiast Taylor.eth spricht von einem „Liquiditäts-Blackout“, der das Netzwerk bis 2026 an einen Wendepunkt führen könnte.

Krypto-Stratege Crypto Gucci hingegen bezeichnet die Situation als „dreifachen Engpass“ aus Staking, ETF-Käufen und institutioneller Akkumulation – eine Kombination, die das Angebot weiter verknappt.

Gleichzeitig zeigen Daten von Ark Invest, dass die in den USA gelisteten ETH-ETFs inzwischen 6,8 Millionen ETH im Wert von etwa 28 Milliarden USD halten.

Aber auch Unternehmen wie BitMine bauen ihre Treasuries aggressiv auf und kontrollieren bereits über 12 Milliarden USD in Ethereum. Aus dieser „Liquiditäts-Perspektive“ könnte Ethereum also erst am Anfang einer massiven Kursbewegung stehen.