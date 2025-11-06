[LIVE] Ethereum News: On-Chain-Daten zeigen, dass Whales die Panik der Kleinanleger ausnutzen!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-Whales haben in den letzten 48 Stunden über 320.000 ETH erworben und damit ihre Bestände deutlich ausgebaut.

Unterdessen verzeichnen Ethereum-ETFs Abflüsse von über 800 Millionen US-Dollar in 6 Tagen, was bei Experten Bedenken schürt.

BitMine lässt sich vom Kursrückgang nicht abschrecken und erhöhte seine Treasury zuletzt auf 3,4 Millionen Ether, also fast 3 Prozent aller Coins!.

Hohes Whale-Engagement bei Ethereum trotz Kursrückgang

Wale bestätigen das anhaltende Interesse an Ethereum – trotz des Preisrückgangs und der schwinden Nachfrage durch Ethereum-ETFs.

On-Chain-Daten zeigen, dass große Käufer in den letzten 48 Stunden rund 323.523 Ethereum im Wert von 1,12 Milliarden US-Dollar akkumuliert haben. Dabei lagen ihre Einstiegskurse zwischen 3.247 und 3.515 US-Dollar pro Coin.

Eine einzige große Adresse – eine Entität, die zuvor 66.000 ETH über Aave geliehen hatte – kaufte etwa 257.000 ETH oder 890 Millionen US-Dollar.

Ein weiteres Netzwerk von Wallets, wahrscheinlich aus sieben verbundenen Personen bestehend, verzeichnete einen Zuwachs von 37.971 Ether, während neue Entitäten gemeinsam weitere 14.000 ETH akquirierten.

Damit zeigt sich, dass Ethereum aktuell nicht nur in kleineren Beträgt gekauft, sondern von großen Entitäten insgesamt sehr dynamisch angehäuft wird.

Große Investoren scheinen zu glauben, dass ETH seinen lokalen Tiefpunkt langsam erreicht hat und setzen auf eine Erholung, statt auf einen tieferen Kursabfall. Lese hier, wie du Ethereum kaufen kannst!

ETF-Nachfrage sinkt: 840 Millionen USD Outflows in 6 Tagen

Während die Whale-Aktivität im Zuge der jüngsten Korrektur offenbar gestiegen ist, bleibt die Nachfrage durch Ethereum-ETFs, die in den letzten Monat sehr stark war, gänzlich aus.

Doch nicht nur das: Die Finanzprodukte sorgen für massiven Verkaufsdruck, schließlich sind allein in den letzten 6 Tagen rund 837 Millionen USD auf den ETFs geflossen.

Hauptverantwortlicher Akteur war natürlich BlackRock, das nach einem geringen Zufluss am ersten Handelstag Outflows von rund 495 Millionen USD in den fünf Folgetagen verzeichnete.

Diese Entwicklung zeigt, dass selbst vermeintlich illiquide ETH-Bestände in Phasen zunehmender Unsicherheit schnell und dynamisch abverkauft werden.

Nichtsdestotrotz bleibt der langfristige Trend der Spot-ETFs positiv. Seit ihrer Einführung Mitte 2024 konnten die Finanzprodukte rund 13,9 Milliarden USD einsammeln.

Der Ethereum-Preis verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 2.900 auf aktuell 3.350 USD, was trotz der harten Korrektur im Oktober einer Rendite von 17 Prozent entspricht!

Auch die neu eingeführten Solana-ETFs konnten trotz der angespannten Marktlage deutliche Kapitalzuflüsse verzeichnen. Hier kam es im 7 Tagen zu Inflows in Höhe von knapp 300 Millionen USD.

Die neuen HBAR- und LTC-ETFs hingegen schnitten im selben Zeitraum deutlich schlechter ab. Erfahre hier, welche die beste Börse ohne KYC ist!

Bitmine hält fast 3 Prozent des ETH-Gesamtangebots und ist damit größter Ethereum-Halter der Welt

Unterdessen hat der Bitcoin-Mining- und Investmentkonzern Bitmine Immersion Technologies seine Ethereum-Bestände auf 3,4 Millionen ETH erhöht, was einem Gegenwert von rund 13,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Damit kontrolliert das Unternehmen 2,8 Prozent des gesamten ETH-Angebots und nähert sich seinem langfristigen Ziel, 5 Prozent aller im Umlauf befindlichen Ether zu halten.

Neben Ether besitzt Bitmine 192 Bitcoin, eine Beteiligung von 62 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings sowie 389 Millionen US-Dollar in Bargeld.

Somit belaufen sich die Krypto- und Barmittel auf 13,7 Milliarden US-Dollar, was Bitmine zur größten Ethereum-Treasury und zum zweitgrößten Krypto-Unternehmen weltweit macht – hinter Strategy, das rund 640.808 BTC im Wert von über 70 Milliarden USD hält.

Bitmine-Vorsitzender Tom Lee bezeichnete den jüngsten Markt-Rücksetzer nach den Oktober-Liquidationen als „gesunde Basis für die nächste Wachstumsphase von Ethereum.“

Darüber hinaus hätten sich fundamentale Kennzahlen, zum Beispiel ein um 15 Prozent gestiegenes Stablecoin-Angebot und Rekordeinnahmen aus dApps, zuletzt deutlich verbessert.

Mit einem Handelsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar in fünf Tagen bleibt Bitmine eine der umsatzstärksten US-Aktien, gestützt durch institutionelle Investoren wie ARK Invest, Founders Fund, Galaxy Digital und Pantera Capital.

Lese in unserem Live-Blog mehr über Ethereum: