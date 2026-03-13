Marktbericht: Bitcoins „Erzählungsvakuum“ und das Warten auf den CLARITY Act

Während Bitcoin sich in einer Seitwärtsphase um die 70.500-Dollar-Marke stabilisiert, warnen Experten vor einem fehlenden krypto-spezifischen Impuls. Kevin Lee, Chief Business Officer von Gate.io, beschreibt die aktuelle Situation als ein „Erzählungsvakuum“. Ohne technologische Durchbrüche oder unmittelbare regulatorische Meilensteine wird der Kryptomarkt derzeit primär von makroökonomischen Faktoren wie der US-Geldpolitik und globalen geopolitischen Spannungen getrieben.

On-Chain-Warnsignale: Wale verkaufen, Kleinanleger kaufen

Trotz eines leichten Kursanstiegs von 2,65 % im letzten Monat blinken einige On-Chain-Indikatoren rot. Besonders besorgniserregend ist die Situation der Kurzzeit-Halter (Anleger, die weniger als 155 Tage halten). Deren durchschnittlicher Kaufpreis liegt bei etwa 86.085 US-Dollar – also rund 19 % über dem aktuellen Kurs. Dies bedeutet, dass der durchschnittliche neue Käufer derzeit auf Verlusten sitzt, was das Risiko von Panikverkäufen bei weiteren Rücksetzern erhöht.

Zusätzlich zeigen Daten von Santiment ein klassisches Warnsignal: Während Bitcoin-Wale (Bestände zwischen 10 und 10.000 BTC) in den letzten Wochen aggressiv verkauft haben, stocken Kleinstanleger ihre Bestände auf. Der Analyst Willy Woo warnt in diesem Zusammenhang vor einer potenziellen „Bärenfalle“ und sieht den Markt aus Sicht der langfristigen Liquidität noch mitten in einer schwierigen Phase.

Ethereum: Institutionelle Stärke trotz Kursschwäche

Im Gegensatz zu Bitcoin zeigt sich bei Ethereum ein Bild der institutionellen Akkumulation, auch wenn der Kurs im letzten Monat um knapp 3 % auf 2.087 US-Dollar nachgegeben hat.

BlackRock: Der weltgrößte Vermögensverwalter hat diese Woche seinen lang erwarteten Staked-Ether-ETF gestartet, der es Anlegern ermöglicht, neben der Kursentwicklung auch Staking-Erträge zu erzielen.

Unternehmenskäufe: Bitmine Immersion Technologies, die größte Ether-Treasury-Gesellschaft, hat ihre Bestände im Februar massiv auf über 4,3 Millionen ETH aufgestockt.

Analysten-Einschätzung: Pav Hundal von Swyftx betont, dass langfristige Halter unbeeindruckt bleiben. Die Dynamik durch KI-Anwendungen auf der Blockchain und die Hoffnung auf den US-CLARITY Act machten die Entwicklung von Ethereum „praktisch unumkehrbar“.

Altcoin-Saison: Soziale Euphorie auf Mehrjahrestief

Das Interesse an einer „Altcoin-Saison“ ist in den sozialen Medien auf den tiefsten Stand seit Jahren gefallen. Der Altcoin Season Index steht aktuell bei 41 von 100 Punkten, was bedeutet, dass der Markt derzeit klar Bitcoin bevorzugt.

„Historisch gesehen entstehen Chancen genau dann, wenn der Hype verschwindet.“ – Santiment-Bericht

Experten wie Matt Hougan von Bitwise geben zu bedenken, dass die euphorischen Altcoin-Zyklen der Vergangenheit, in denen fast jedes Projekt gleichzeitig stieg, möglicherweise nicht mehr zurückkehren. Der Markt wird selektiver und konzentriert sich auf Projekte mit realem Nutzen.

Prognosemärkte: Skepsis gegenüber neuen Rekordhochs

Teilnehmer auf Prognoseplattformen wie Polymarket sind für den restlichen März gespalten:

Die Chance, dass Bitcoin den Monat über 75.000 US-Dollar schließt, liegt bei 70 % .

Gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall unter 65.000 US-Dollar mit 47 % beziffert.

Ein neues Rekordhoch von über 120.000 US-Dollar noch in diesem Jahr halten aktuell nur 22 % der Wettenden für realistisch.

Der allgemeine Fear & Greed Index verharrt derweil im Bereich von 8 bis 15, was auf eine „extreme Angst“ am Markt hindeutet – ein Zustand, der oft als Kontra-Indikator für mutige Anleger dient.