Midterms als Kurstreiber? Binance-Report sieht Erholungspotenzial für Bitcoin

Während die aktuelle Marktlage von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und schwankenden Ölpreisen geprägt ist, liefert ein neuer Bericht von Binance Research vom 12. März 2026 einen optimistischen Ausblick für das kommende Jahr. Historische Daten legen nahe, dass die US-Zwischenwahlen (Midterms) im November 2026 der entscheidende Katalysator für eine nachhaltige Erholung von Bitcoin und dem Aktienmarkt sein könnten.

Das „Wahl-Phänomen“: Historische Renditen nach den Midterms

Binance Research analysierte die Marktzyklen der letzten Jahrzehnte und stellte fest, dass die zwölf Monate nach den US-Zwischenwahlen statistisch gesehen zu den stärksten Phasen für Risikoanlagen gehören. Sobald die politische Ungewissheit über die Zusammensetzung des Kongresses beseitigt ist, tendieren die Märkte zu einer „Erleichterungsrallye“.

S&P 500: Im Durchschnitt verzeichnete der US-Leitindex in den zwölf Monaten nach den Midterms einen Anstieg von 19 % .

Bitcoin: Die Daten der letzten drei Midterm-Zyklen (2014, 2018, 2022) sind noch beeindruckender. Trotz massiver Rücksetzer in den jeweiligen Wahljahren stieg Bitcoin im Folgejahr im Durchschnitt um 54 % .

Zyklisches Muster: Bitcoin verzeichnete in den Wahljahren selbst oft negative Renditen (z. B. -64 % im Jahr 2022), was die aktuelle Schwächephase im Vorfeld der Wahlen am 3. November 2026 historisch einordnet.

Ölpreis-Schock als kurzfristiges Risiko

Trotz der positiven historischen Vorzeichen warnt Binance vor unmittelbaren Risiken durch den eskalierenden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Der Rohölpreis stieg am Donnerstag kurzzeitig auf 95 US-Dollar pro Barrel, nachdem Berichte über Angriffe auf die Energieinfrastruktur laut wurden.

Die iranische Militärführung drohte sogar mit einem Anstieg auf 200 US-Dollar, sollte die Instabilität anhalten. Gracy Chen, CEO der Börse Bitget, merkte dazu an, dass die Erholung des Kryptomarktes stark von einer Deeskalation abhängt. In einem Umfeld extremer Ölpreis-Spikes könnten traditionelle Absicherungen wie Gold oder Öl selbst Bitcoin kurzfristig den Rang ablaufen, bevor die politische Klärung im November den Weg für risikoreichere Anlagen wieder freimacht.

„Wait-and-See“ unter der 70.000-Dollar-Marke

Aktuell befindet sich Bitcoin laut Analysten von Bitunix in einer „Abwarte-Phase“. Der Kurs schwankt wiederholt knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar. Investoren halten sich zurück, da sich geopolitische Risiken mit der Unsicherheit über die künftige US-Wirtschaftspolitik überschneiden.

Die Freigabe von 400 Millionen Barrel aus den Notfallreserven der IEA-Mitgliedstaaten – die größte koordinierte Aktion dieser Art in der Geschichte – unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Lage. Für Bitcoin bedeutet dies, dass die fundamentale Stärke und die ETF-Zuflüsse derzeit gegen den makroökonomischen Gegenwind ankämpfen müssen, bis der Wahlzyklus im Spätherbst für neuen Schwung sorgt.