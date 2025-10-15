Memecoins im Aufwind? Shiba, Floki & Pepe-Presale könnten für risikofreudige Anleger Chancen bieten

Das Wichtigste in Kürze

Memecoins wie Shiba-Inu und Floki demonstrieren, dass Hype-getriebene Projekte zu umfangreichen Ökosystemen heranwachsen können.

Neben etablierten Coins rücken besonders Presales wie Maxi Doge oder pepenode in den Fokus, da sie eine frühe Beteiligung ermöglichen.

Es gilt die übliche Klausel: "Memecoins sind extrem volatil, also investiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.".

Ob du es magst oder nicht – Memecoins haben weiterhin großes Kurspotenzial

Während Kryptowährungen weiterhin konsolidieren und Unsicherheit die Anlegerstimmung bestimmt, entstehen gleichzeitig Chancen am Markt. Neben fundamental starken Projekten, wo sich Nachkäufe immer lohnen, gibt es eine weitere, sehr viel volatile Kategorie.

Und obwohl sie in der Regel wertlos ist, haben Memecoins ironischerweise großes Kurspotenzial – da sie von Hype getrieben werden und Menschen gierig nach schnellem Reichtum sind.

Dabei ist wichtig zu verstehen: Memecoin ist nicht gleich Memecoin. Obwohl alle Memecoins immer als „Meme“ starten, bauen sich einige dieser Spaßcoins zu wachsenden Netzwerken mit massiver Marktkapitalisierung und einer riesigen Community auf.

Am Beispiel von Shiba-Inu: Der Memecoin startete im Jahre 2021 und stieg innerhalb von 9 Monaten um hunderttausende Prozent auf eine Spitzenbewertung von über 40 Milliarden US-Dollar – ohne einen echten Mehrwert zu bieten!

Während einige Anleger hunderte Millionen US-Dollar verdienten, stürzte der Preis in den folgenden zwei Monaten um 95 Prozent ein. Allerdings hat die Community das Projekt nicht aufgegeben, sondern stattdessen weiter ausgebaut:

Auch wenn Shiba-Inu noch weit von dieser preislichen Bestmarke entfernt ist, verfügt SHIB.io mittlerweile über ein gewaltiges, komplexes Ökosystem mit vielen Funktionen und Anwendungen.

Dabei liegt der Wert des Memecoins zum Zeitpunkt der Verfassung bei 6,33 Milliarden US-Dollar, was für einen Memecoin beachtlich ist!

Fakt ist, dass Retail-Investoren schnelles Geld jagen. Und wenn diese Anlegerklasse wieder breitflächig den Markt betritt, könnten gerade „building-Memecoins“ wie Shiba-Inu mit ihren Erfolgsgeschichten profitieren.

Die Marktkapitalisierung spielt eine wichtige Rolle!

Allerdings dürften wir eines nicht vergessen: Auch wenn SHIB in Bullenphasen dynamisch im Wert steigen kann, sind Altcoins wie Dogecoin, Shiba-Inu, Pepe oder Floki für „lebensverändernde“ Gewinne bereits zu hoch bewertet.

Dafür gibt es jedoch eine andere Kategorie, und zwar Memecoin-Presales – die wahrscheinlich riskanteste aber potenziell profitabelste Möglichkeit für mittelfristige Gewinne.

In diesem Artikel schauen wir auf überzeugende Memecoins im Macro-Cap-Bereich sowie Memecoin-Presales mit einer im Vergleich minimalen Marktbewertung. Wir schauen auf Tokenomics, Marktgröße & Liquidität, On-Chain-Signale, Community-Stärke und das Ökosystem als Ganzes:

PEPE: Ein Ethereum-Memecoin mit echter Tradition

Pepe the Frog ist ein echtes Meme-Urgestein aus dem Jahr 2005. PEPE knüpft an dieses Kultsymbol an – ein Memecoin, welcher hohe Liquidität aufweist und regelmäßig sogenannten „Whale-Akkumulationen“ unterliegt.

Technisch kämpft PEPE aktuell mit einer lokalen Unterstützung, die im Zuge eines breiten Marktaufschwungs Rebounds ermöglicht. Die „geringe“ Marktkapitalisierung (Platz 36) gegenüber etablierten Altcoins lässt bei einem Risk-On-Szenario starke Kursbewegungen zu.

BONK: Solana-Memecoin, der durch eigenes „Branding“ überzeugt

BONK ist ein führender Memecoin im Solana-Ökosystem und könnte von dessen Wachstum sowie einer hohen On-Chain-Aktivität einen strukturellen Vorteil im Falle einer Altcoin-Rotation haben.

Jüngste Corporate- und Marktereignisse – etwa die Übertragung von Meme-Branding in traditionelle Märkte – haben die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erhöht und zugleich die Listing-Liquidität verbessert.

Kurzfristig sind dadurch schnelle, überproportionale Kursausschläge infolge erhöhter Options- oder Spot-Nachfrage möglich. Vor allem in Kombination mit der überschaubaren Marktkapitalisierung (Platz 62).

FLOKI: Memecoin mit einem wachsenden Ökosystem

Der Floki-Memecoin hingegen überzeugt durch hohe Handelsvolumina und ein aktives Ökosystem, etwa NFTs, Spiele und weitere strategische Partnerschaften.

Sollte der Kryptomarkt eine Jahresendrallye hervorbringen, könnte FLOKI zu den größten Profiteuren zählen. Der Memecoin verfügt über eine breite Marktpräsenz durch zahlreiche CEX-Listings und Derivate-Angebote, was die Liquidität erheblich steigert.

In Kombination mit der hohen Umlaufmenge und den implementierten Burn-Mechanismen entsteht zudem ein multiplikativer Hebeleffekt auf die potenzielle Kursentwicklung.

Diese Struktur ermöglicht es FLOKI, in Phasen erhöhter Marktstimmung überproportional zu reagieren.

Maxi Doge: Neues Doge-Meme mit aggressivem Marketing

Maxi Doge zählt bereits jetzt zu den spannendsten und besten Memecoins am Markt. Das Projekt verbindet das klassische Meme-Feeling mit einer ordentlichen Portion Koffein und Trading-Action – und richtet sich damit klar an risikofreudige Anleger.

Mit Hebeln bis zu 100x, wöchentlichen Trading-Wettbewerben und einem unverwechselbaren Degen-Humor setzt Maxi Doge auf Dynamik und Community-Engagement. Der Presale zeigt bereits, wie groß das Interesse ist:

Knapp 3 Millionen US-Dollar wurden im MAXI Presale bislang eingesammelt. Damit positioniert sich Maxi Doge als ein sehr vielversprechender Next-Gen-Memecoin, der Unterhaltung, Spekulation und Social-Hype geschickt miteinander kombiniert.

pepenode: Ein Memecoin von einem Memecoin

pepenode will mehr sein als nur ein weiterer Memecoin. Das Projekt setzt auf eine dezentrale Plattform, die die Stärke der Pepe-Community mit realen Anwendungen verbindet.

Geplant sind Tools für Memecoin-Launches, ein eigenes Launchpad sowie Governance-Funktionen, die Anlegern echte Mitbestimmung am Werdegang des Meme-Projekts ermöglichen.

Im Presale konnte pepenode bereits mehrere Millionen US-Dollar einsammeln – ein Hinweis auf das große Interesse innerhalb der Krypto-Szene. Der native PEPE-Token dient als Treibstoff für Gebühren, Staking und Governance.

Besonders spannend: Durch Staking-Rewards sollen frühe Investoren langfristig gebunden werden, während das limitierte Angebot für eine Angebotsverknappung sorgen könnte.

Kombiniert mit der massiven Meme-Power von Pepe eröffnet pepenode die Chance, dass sich aus einem reinen Spaß-Coin ein nachhaltiger Community-Hub entwickelt.

