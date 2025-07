Michael Saylor hat gerade weitere 21.021 BTC gekauft

Das ist der eigentliche Hammer. Mit diesem letzten Mega-Kauf hält Saylors MicroStrategy jetzt unglaubliche 628.791 Bitcoin im Wert von rund 46,08 Milliarden Dollar. Das ist nicht nur einer der größten BTC-Bestände auf dem Planeten. Es ist bei weitem der größte institutionelle Bitcoin-Schatz.

Michael Saylors company just acquired 21,021 MORE $BTC

The cost of that was $2.46 billion.

He bought this at $117,256 per bitcoin

Micro Strategy now holds 628,791 BTC

Total amount = $46.08 billion🤯

Follow the money.

Its not too late#Cryptocurrency #Bitcoin pic.twitter.com/tlwaTutkfj

— Prince Ganger (@Princegnger) July 30, 2025