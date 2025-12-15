Michael Saylor kauft Bitcoin: Strategy erwirbt 10.000 BTC für $1 Mrd. – Kann Bitcoin Hyper profitieren?

Das Wichtigste in Kürze

Strategy hat zum zweiten Mal in Folge Bitcoin im Wert von fast einer Milliarde Dollar gekauft.

Trotz fallender Aktienkurse hält das Unternehmen an seiner aggressiven Bitcoin-Strategie fest.

Analysten bewerten den Ansatz unterschiedlich und verweisen auf neue Risiken.

Wenn andere Anleger zögern, greift Strategy beherzt zu. Das Unternehmen rund um Michael Saylor hat erneut fast eine Milliarde Dollar in Bitcoin investiert und sendet damit ein starkes Signal an den Markt. Während der Bitcoin-Kurs schwankt und die eigene Aktie deutlich unter Druck steht, bleibt die Firma ihrer kompromisslosen Linie treu. Diese Strategie polarisiert Investoren, Analysten und Indexanbieter gleichermaßen. Ein genauer Blick auf die jüngsten Käufe zeigt, warum Strategy derzeit im Zentrum der Krypto-Debatte steht.

Strategy kauft erneut Bitcoin in Milliardenhöhe

Strategy hat in der vergangenen Woche erneut massiv Bitcoin gekauft. Das Unternehmen erwarb 10.645 BTC zu einem Gesamtpreis von rund 980 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 92.098 US-Dollar pro Coin. Es ist bereits die zweite Woche in Folge, in der Strategy fast eine Milliarde Dollar in Bitcoin investiert. Damit unterstreicht die Firma ihre Rolle als weltweit größter börsennotierter Bitcoin-Treasury-Halter. Die Entscheidung fiel trotz eines zuletzt schwächeren Marktumfelds.

Der jüngste Kauf folgt direkt auf eine ähnlich große Transaktion aus der Vorwoche. Damals hatte Strategy 10.624 Bitcoin für rund 963 Millionen Dollar erworben. Zusammengenommen zeigen diese Zahlen eine klare strategische Linie. Michael Saylor setzt weiterhin konsequent auf Bitcoin als langfristigen Wertspeicher. Kurzfristige Kursschwankungen spielen dabei offenbar eine untergeordnete Rolle.

Bitcoin-Bestand erreicht historischen Höchstwert

Durch die jüngsten Käufe hält Strategy nun insgesamt 671.268 Bitcoin. Diese wurden zu einem Gesamtpreis von etwa 50,33 Milliarden US-Dollar erworben. Der durchschnittliche Einstiegspreis liegt bei rund 74.972 US-Dollar pro Bitcoin. Beim aktuellen Marktpreis von etwa 89.462 US-Dollar entspricht das einem Gesamtwert von rund 60 Milliarden Dollar. Damit baut Strategy seinen Vorsprung gegenüber allen anderen börsennotierten Unternehmen weiter aus.

Die Größe dieses Bestands ist nicht nur symbolisch relevant. Sie verleiht Strategy erheblichen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Bitcoin. Gleichzeitig erhöht sie jedoch auch das Risiko bei starken Kursrückgängen. Trotz dieser Risiken verweist das Unternehmen auf eine Bitcoin-Yield von 24,9 Prozent im laufenden Jahr. Diese Kennzahl soll den langfristigen Erfolg der Strategie untermauern.

Aktienverkäufe finanzieren die aggressive Strategie

Um die jüngsten Bitcoin-Käufe zu finanzieren, hat Strategy erneut eigene Aktien verkauft. Laut SEC-Unterlagen nahm das Unternehmen dabei rund 989 Millionen US-Dollar ein. Der Großteil entfiel auf den Verkauf von MSTR-Stammaktien im Wert von etwa 882 Millionen Dollar. Zusätzlich wurden Vorzugsaktien der Serie STRD im Wert von 82 Millionen Dollar ausgegeben. Diese Vorgehensweise ist fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie.

Allerdings belastet der ständige Aktienverkauf den Kurs der Strategy-Aktie erheblich. Zuletzt schloss die Aktie bei 176 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 21 Prozent innerhalb eines Monats. Auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Minus sogar 53 Prozent. Viele Investoren reagieren zunehmend nervös auf diese Entwicklung.

Strategy has acquired 10,645 BTC for ~$980.3 million at ~$92,098 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 24.9% YTD 2025. As of 12/14/2025, we hodl 671,268 $BTC acquired for ~$50.33 billion at ~$74,972 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD $STRE https://t.co/VdAz7pqce1 — Michael Saylor (@saylor) December 15, 2025

Analysten warnen vor neuen Risiken für Strategy

Auch Analysten beobachten die Situation mit gemischten Gefühlen. Experten von Cantor Fitzgerald wiesen jüngst Sorgen zurück, Strategy kaufe nicht konsequent bei fallenden Kursen. Dennoch senkten mehrere Analysten ihre Kursziele. Als Begründung nannten sie die mögliche Aufnahme oder den Ausschluss aus wichtigen MSCI-Indizes. Ein Ausschluss könnte die Attraktivität der Aktie für institutionelle Investoren deutlich senken.

Strategy reagierte darauf mit einem öffentlichen Schreiben an MSCI. Darin bezeichnete das Unternehmen einen Ausschluss von Krypto-Treasury-Firmen als potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit. Zudem verwies man auf die pro-krypto Haltung von Präsident Trump. Ungeachtet der Kritik bleibt Strategy seiner Linie treu. Die Debatte um Risiko und Vision dürfte damit weiter an Fahrt aufnehmen.

Bitcoin-Kurs unter Druck trotz institutioneller Nachfrage

Der massive Bitcoin-Kauf von Strategy konnte den Markt kurzfristig nicht stabilisieren. Der Bitcoin-Kurs steht seit Wochen unter Druck. Innerhalb von 30 Tagen verlor BTC rund sieben Prozent an Wert. Seit dem Allzeithoch Anfang Oktober summiert sich das Minus sogar auf mehr als 29 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass selbst große institutionelle Käufer den Trend nicht allein drehen können. Viele Marktteilnehmer reagieren derzeit vorsichtig und reduzieren ihr Risiko.

Gleichzeitig verdeutlicht die Situation die Reife des Marktes. Bitcoin reagiert zunehmend auf makroökonomische Faktoren. Zinspolitik und geopolitische Unsicherheiten spielen eine größere Rolle. Für langfristige Investoren bleibt BTC dennoch ein strategisches Asset. Kurzfristige Volatilität wird dabei bewusst in Kauf genommen.

BITCOIN LOVES EXTREME FEAR Every time the crowd panicked Bitcoin exploded

Look at the track record: Extreme fear: +233%

Extreme fear: +70%

Extreme fear: +42%

Extreme fear: loading… Fear isn’t the signal to sell.

It’s the signal to watch closely. pic.twitter.com/Kr0NvxB4Ud — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) December 15, 2025

Langfristige Vision trifft auf kurzfristige Unsicherheit

Michael Saylor verfolgt mit Strategy eine klar definierte Langfriststrategie. Bitcoin soll als digitales Wertaufbewahrungsmittel dienen. Diese Vision kollidiert jedoch mit den Erwartungen vieler Aktionäre. Sie fokussieren sich stärker auf kurzfristige Kursentwicklungen. Der starke Kursverlust der Strategy-Aktie verstärkt diesen Konflikt. Vertrauen und Geduld werden zunehmend auf die Probe gestellt.

Dennoch bleibt Strategy handlungsfähig. Eine neu aufgebaute Liquiditätsreserve soll Dividendenauszahlungen sichern. Gleichzeitig will das Unternehmen vermeiden, Bitcoin in Schwächephasen zu verkaufen. Ob dieser Balanceakt gelingt, hängt stark vom Marktumfeld ab. Klar ist jedoch, dass Strategy weiterhin eine Schlüsselrolle im Bitcoin-Ökosystem einnimmt.

Regelmäßige Bitcoin-Käufe als langfristig clevere Strategie

Der regelmäßige Kauf von Bitcoin unabhängig vom aktuellen Preis gilt als bewährte Langfriststrategie. Dieser Ansatz nutzt den Durchschnittskosteneffekt. Anleger kaufen dabei in festen Intervallen und glätten Kursschwankungen. Emotionale Fehlentscheidungen werden so vermieden. Langfristig entsteht ein stabiler Einstiegspreis. Gerade bei einem volatilen Asset wie Bitcoin bietet diese Methode klare Vorteile. Sie erfordert Disziplin und Geduld.

🚨 GRAYSCALE FADES BITCOIN 4-YEAR CYCLE In a new report, Grayscale argues the 4-year cycle may no longer apply due to: • No parabolic bull market overshoot

• ETPs and DATs reshaping market structure

• A structurally bullish macro backdrop Grayscale expects new highs in 2026… pic.twitter.com/hxHklc9Xls — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) December 13, 2025

Bitcoin gilt als das sicherste Computernetzwerk der Welt. Die Kombination aus Dezentralisierung und hoher Rechenleistung macht es einzigartig. Dadurch wird Bitcoin von vielen als bestes digitales Investment angesehen. Altcoins sind oft experimentell und kurzlebig. Sie bergen hohe technologische und wirtschaftliche Risiken. Langfristige Akkumulation von BTC wird daher von vielen Investoren bevorzugt.



