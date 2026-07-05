Nach MiCA-Start: Mega-Bank setzt auf Ethereum

Das Wichtigste in Kürze

MiCA beendet die Übergangsfrist und zwingt Krypto-Anbieter zu klarer Regulierung.

Crédit Agricole startet mit EURXT einen regulierten Euro-Stablecoin auf Ethereum.

Ethereum bleibt wegen Infrastruktur, Liquidität und Compliance für Institutionen besonders attraktiv.

Bitcoin-Layer-2s könnten Stablecoins künftig auch ins Bitcoin-Ökosystem bringen.

Mit dem Ende der MiCA-Übergangsfrist zum 1. Juli 2026 beginnt für den europäischen Kryptomarkt eine neue Phase. Wichtig ist: MiCA selbst gilt nicht erst seit diesem Datum vollständig. Die Stablecoin-Regeln greifen bereits seit Juni 2024, der breite MiCA-Rahmen seit Ende Dezember 2024; zum 1. Juli 2026 lief nun die EU-weite Übergangsfrist für viele Krypto-Dienstleister aus.

Anbieter, die bis dahin keine MiCA-Zulassung erhalten haben, müssen ihre EU-Aktivitäten grundsätzlich beenden oder abwickeln. Damit verschiebt sich der Markt von einem fragmentierten nationalen Regime hin zu einem einheitlicheren europäischen Regelwerk. Besonders Stablecoins rücken dadurch in den Fokus: Emittenten brauchen klare Reserven, Transparenz, Aufsicht und regulatorisch belastbare Strukturen.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Crédit Agricole setzt auf Ethereum: Euro-Stablecoin EURXT startet direkt nach MiCA-Frist

Genau in diese neue Regulierungsphase fällt der Start von EURXT. Crédit Agricole hat über seine Asset-Servicing-Tochter CACEIS einen Euro-Stablecoin auf Ethereum eingeführt. Laut CACEIS handelt es sich bei EURXT um einen MiCA-konformen Electronic Money Token, der als ERC-20-Token auf Ethereum ausgegeben wird und 1:1 durch Euro-Fiatgeld gedeckt sein soll. Die erste Emission wurde bereits genutzt, um eine Zeichnung des Amundi Money Market Fund abzuwickeln. CACEIS spricht dabei von der ersten Zeichnung eines tokenisierten Luxemburger UCITS-Geldmarktfonds auf europäischer Ebene, die mit einem Euro-Stablecoin abgewickelt wurde.

Das ist spannend, weil hier nicht irgendein Krypto-Startup experimentiert, sondern ein großer europäischer Finanzakteur. CACEIS ist der Asset-Servicing-Arm von Crédit Agricole und hält nach aktuellen Unternehmensangaben über 5,9 Billionen Euro an Assets under Custody. Damit kommt EURXT aus einem institutionellen Umfeld, in dem Verwahrung, Fondsabwicklung, regulatorische Pflichten und Compliance ohnehin zum Kerngeschäft gehören.

⚡️EUROPEAN BANK PUTS THE EURO ON ETHEREUM On the day MiCA came fully into force, Crédit Agricole launched EURXT, a MiCA-compliant euro stablecoin on Ethereum. The EURXT is issued by CACEIS, Crédit Agricole’s securities services arm, which holds about €4.6 TRILLION in assets… pic.twitter.com/gvKALpVimu — Coin Bureau (@coinbureau) July 4, 2026

Ethereum ist dabei besonders interessant. Die Blockchain ist zwar nicht die günstigste Infrastruktur, bleibt aber für institutionelle Tokenisierung ein zentraler Standard. ERC-20 ist etabliert, viele Verwahr-, Compliance- und Reporting-Lösungen sind darauf ausgerichtet, und die Liquidität im Stablecoin-Markt ist dort besonders hoch. Für regulierte Anwendungen zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Anschlussfähigkeit: Wallet-Infrastruktur, Custody-Anbieter, Smart-Contract-Standards, Auditing, Onchain-Transparenz und bestehende institutionelle Erfahrungswerte. Genau deshalb wirkt Ethereum bei Projekten wie EURXT als naheliegende Wahl.

Zugleich zeigt der Launch, wohin sich der Markt bewegt. Stablecoins werden nicht mehr nur als Handelsvehikel an Kryptobörsen verstanden, sondern zunehmend als Abwicklungsinstrument für tokenisierte Fonds, Geldmarktprodukte und institutionelle Finanzprozesse. Gerade unter MiCA könnten europäische Banken nun versuchen, eigene Euro-Stablecoins als regulierte Alternative zu den dominierenden Dollar-Stablecoins aufzubauen.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Stablecoins bleiben Dollar-dominiert – Ethereum dominiert die Netzwerke

Die Daten von rwa.xyz im Anhang zeigen jedoch, wie groß der Abstand noch ist. Nach Währung gruppiert liegen US-Dollar-Stablecoins bei rund 294,4 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, während Euro-Stablecoins nur etwa 714,7 Millionen US-Dollar erreichen. Der Euro spielt im Stablecoin-Markt damit bislang nur eine Nebenrolle. Das passt auch zu Warnungen aus dem europäischen Zentralbankumfeld, wonach Dollar-Stablecoins durch Netzwerkeffekte die internationale Dollar-Dominanz weiter stärken könnten.

Auch nach Netzwerken bleibt Ethereum klar führend. Laut den angehängten rwa.xyz-Daten entfallen rund 156,4 Milliarden US-Dollar Stablecoin-Market-Cap auf Ethereum, vor Tron mit 86,9 Milliarden US-Dollar, Solana mit 16,0 Milliarden US-Dollar und BNB Chain mit 13,3 Milliarden US-Dollar. Damit ist Ethereum weiterhin das wichtigste institutionelle Stablecoin- und RWA-Netzwerk. Für EURXT ist das bullisch einzuordnen: Der Euro-Stablecoin startet dort, wo bereits die größte Onchain-Liquidität und die stärkste institutionelle Infrastruktur vorhanden sind.

Auch Bitcoin und Stablecoins? Warum Layer-2-Lösungen die nächste Fantasie liefern könnten

Bislang findet der Stablecoin-Markt vor allem auf Ethereum, Tron, Solana oder Base statt. Bitcoin spielt hier kaum eine Rolle, obwohl BTC die größte und sicherste Kryptowährung bleibt. Genau daraus entsteht jedoch eine spannende Zukunftsthese: Wenn Bitcoin über Layer-2-Netzwerke programmierbarer, schneller und günstiger nutzbar wird, könnten künftig auch Stablecoins, DeFi-Anwendungen und tokenisierte Finanzprodukte stärker mit Bitcoin verbunden werden.

Der Grundgedanke ist einfach. Bitcoin selbst bleibt die sichere Basis-Schicht, ist aber für komplexe Anwendungen, schnelle Transaktionen oder günstige Stablecoin-Zahlungen nur begrenzt geeignet. Eine Bitcoin-L2 kann diese Lücke schließen: Transaktionen laufen schneller und günstiger auf der zweiten Ebene, während Bitcoin als Settlement- und Sicherheitsanker dient. Damit könnte BTC perspektivisch nicht nur digitales Gold bleiben, sondern stärker als Grundlage für ein breiteres Finanzökosystem dienen.

Ein Projekt, das diese Fantasie aktuell besonders stark besetzt, ist Bitcoin Hyper. Das Projekt positioniert sich als Bitcoin-Layer-2, die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Programmierbarkeit einer Solana-ähnlichen Infrastruktur verbinden will. Laut offizieller Website setzt Bitcoin Hyper auf schnelle, günstige Transaktionen, eine Bridge-Struktur sowie Staking-Funktionen; aktuell werden dort 36 Prozent Staking-Rewards beworben. Zudem berichtet MEXC zuletzt von rund 32,8 Millionen US-Dollar im Presale, womit Bitcoin Hyper trotz schwachem Kryptomarkt eine klare relative Stärke zeigt.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Besonders spannend wäre dieser Ansatz im Kontext von Stablecoins. Wenn Bitcoin-L2s künftig Assets, Stablecoins und DeFi-Anwendungen effizient abbilden können, würde Bitcoin stärker mit den Wachstumsfeldern des Kryptomarkts verbunden.

Genau dort liegt die bullische These: Nicht Bitcoin selbst muss seine konservative L1-Struktur aufgeben, sondern zusätzliche Ebenen könnten neue Nutzungsmöglichkeiten schaffen.

Dennoch bleibt das Risiko hoch. Bitcoin Hyper befindet sich weiterhin in einer frühen Presale-Phase. Hohe APYs, starke Marketingdynamik und große Versprechen ersetzen noch keinen langfristigen Proof of Execution. Gelingt der Start jedoch, könnte die Kombination aus Bitcoin-Branding, Solana-Speed, L2-Narrativ und Stablecoin-Fantasie weiteres Momentum erzeugen. Und aktuell ist hier noch ein günstiger Einstieg möglich.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.