Ohio genehmigt Anbieter zur Abwicklung von Krypto-Zahlungen für staatliche Dienstleistungen

Das Wichtigste in Kürze

Ohio genehmigt als erster US-Bundesstaat einen Anbieter, der Krypto-Zahlungen für staatliche Dienstleistungen abwickelt.

Bürger sollen künftig Gebühren mit Bitcoin und Stablecoins bezahlen können.

Getragen wird die Initiative durch politische Unterstützung und House Bill 116, das wichtige Ausnahmen und Schutzmaßnahmen vorsieht.

Secretary of State Frank LaRose treibt das Projekt mit Nachdruck voran.

Ohio will so zum Vorreiter der Digital-Asset-Politik werden.

Die Entscheidung gilt als praktischer Schritt, der Innovation fördert und als Vorbild für andere Staaten dienen könnte.

Global Corner Snapshot: Ohio führt die Gruppe an

Ohio spielt nicht Aufholjagd – es tritt ins Rampenlicht. Die Entscheidung des Staates, Krypto-Zahlungen zu genehmigen, bringt ihn landesweit vor die meisten seiner Mitbewerber.

Secretary of State Frank LaRose hob hervor, warum: Die Nachfrage steigt, mit fast einer halben Million Transaktionen, die jedes Jahr von seinem Büro abgewickelt werden. Für ihn war dies keine theoretische Debatte – es war eine praktische Lösung.

🇺🇸 Global Corner Snapshot: Ohio Ohio will accept crypto payments for state fees and services after approving a vendor. Secretary of State Frank LaRose:

• Crypto demand rising, half a million transactions a year

• Move positions Ohio at the forefront of the digital economy… pic.twitter.com/cn8CJfz8uJ — Cryptopolitan (@CPOfficialtx) September 26, 2025

In meinen Augen spiegelt dieser Schritt ein klares Verständnis davon wider, wohin sich die Dinge entwickeln. Die Menschen wollen Krypto nicht mehr nur zur Spekulation. Sie wollen reale Anwendungsfälle. Gebühren, Lizenzen und Dienstleistungen mit Bitcoin oder Stablecoins zu bezahlen, wirkt wie der natürliche nächste Schritt. Und seien wir ehrlich – niemand schreibt gerne Schecks für staatliche Dienstleistungen. Eine Krypto-Option macht es schneller, sauberer und möglicherweise günstiger.

Der Anbieter erhält grünes Licht

Das Ohio State Board of Deposit erteilte einstimmig die Genehmigung an einen Anbieter, der diese Krypto-Transaktionen abwickeln wird. Das ist nicht nur ein Handschlag-Deal – es ist das Ergebnis monatelanger Vorarbeit.

Bereits im April begannen sowohl LaRose als auch Schatzmeister Robert Sprague, stark auf diese Integration zu drängen. Jetzt tragen ihre Bemühungen Früchte.

The Ohio State Board of Deposit has unanimously approved a vendor to process cryptocurrency payments, including Bitcoin, for state fees and services. This decision follows months of preparation initiated in April by Secretary of State Frank LaRose and Treasurer Robert Sprague.… pic.twitter.com/Pf2Ef2k5ud — Crypto with Haris ₿ (@Crypto__Haris) September 25, 2025

Bemerkenswert ist auch, dass Ohio der erste Staat ist, der dies in diesem Umfang tut. Während andere Staaten mit krypto-freundlicher Gesetzgebung flirteten, sprang Ohio voraus, indem es tatsächlich eine Lösung umsetzte.

Aus meiner Sicht ist das der Unterschied zwischen über Innovation reden und sie tatsächlich leben.

Der politische Wille dahinter

All dies wäre ohne gesetzgeberische Unterstützung nicht möglich gewesen. House Bill 116 wurde im Ohio House mit 70 zu 26 Stimmen verabschiedet und wartet nun auf die Zustimmung des Senats.

Das Gesetz enthält mehrere wichtige Bestimmungen:

Schutz der Wallet-Nutzung für Einwohner

Befreiung von Kapitalertragssteuer für Transaktionen unter 200 US-Dollar

Verhinderung, dass Kommunalverwaltungen eigene Krypto-Beschränkungen auferlegen

Das ist ein starkes Paket. Persönlich denke ich, dass die Kapitalertragsbefreiung für Mikrotransaktionen ein Wendepunkt ist. Niemand möchte Steuern für einen 5-Dollar-Kaffee berechnen. Indem Ohio eine klare Grenze zieht, setzt es den Ton für eine praktische Politik.

Die mutige Vision von Secretary LaRose

LaRose war der lautstärkste Befürworter dieser Initiative. Er sagte es ganz klar: „Ich bin begeistert und bereit, der Erste zu sein, der es unseren Kunden anbietet.“ Das ist keine Politiker-Rhetorik. Das ist jemand, der die Bedürfnisse moderner Nutzer erkennt. Sein Büro bearbeitet Hunderttausende Transaktionen pro Jahr, daher weiß er, was die Bürger wollen: mehr Zahlungsoptionen, schnellere Abwicklung und weniger Bürokratie.

Ich denke, seine Begeisterung ist ein großer Grund dafür, warum Ohio hier als erstes gehandelt hat. Führung zählt. Ohne jemanden, der bereit ist, Skepsis zu überwinden, kommen solche Innovationen nicht voran.

Der breitere Kontext digitaler Finanzen

Diese Entscheidung existiert nicht im luftleeren Raum. Sie soll das Recht auf Nutzung digitaler Vermögenswerte im gesamten Bundesstaat schützen und unnötige Hürden wie kleine Kapitalertragsverpflichtungen beseitigen. Außerdem soll sie verhindern, dass Kommunen ein Flickwerk an Einschränkungen einführen, das Unternehmen und Verbraucher verwirren würde. Aus meiner Sicht zeigt das, dass Ohio nicht nur einer Schlagzeile nachjagt. Es legt ein Fundament. Dieses Fundament könnte es zu einem Magneten für Blockchain-Startups, Fintech-Firmen und sogar traditionelle Akteure machen, die in einem unübersichtlichen regulatorischen Umfeld nach Klarheit suchen.

Für alle, die aktuelle Krypto-Prognosen verfolgen, ist dieser Schritt keine Überraschung – es ist ein logischer Fortschritt. Institutionen probieren nicht mehr nur – sie bauen.

LaRose hat klar gesagt: Das Ziel ist, Ohio zum nationalen Vorreiter in der Digital-Asset-Politik zu machen. Ich denke, der Staat ist auf einem guten Weg. Durch die Genehmigung eines Krypto-Zahlungsanbieters und die Verknüpfung mit durchdachter Gesetzgebung bietet Ohio ein Modell, das andere Staaten studieren können. Und das ist wichtig. Denn sobald ein Staat zeigt, dass es funktioniert, fühlen sich andere sicherer, nachzuziehen. Das könnte leicht einen Dominoeffekt auslösen.

Und während Kleinanleger noch über Wallet-Vergleiche und Aufbewahrungsoptionen diskutieren, schaffen Institutionen bereits neue Ebenen der Nutzung.

Hier also meine ehrliche Meinung: Die Entscheidung von Ohio ist mehr als nur symbolisch. Sie ist praktisch, sie ist rechtzeitig und sie ist kluge Politik. In einer Welt, in der sich die Bundesregulierer nicht darauf einigen können, wer Krypto beaufsichtigt, werden die Staaten, die die Initiative ergreifen, vorne liegen.

Für Unternehmen bedeutet das Berechenbarkeit. Für Bürger bedeutet es Flexibilität. Für das breitere Krypto-Ökosystem bedeutet es einen weiteren Beweis, dass digitale Vermögenswerte im Mainstream ankommen. Ich glaube nicht, dass jeder Staat sofort folgen wird. Manche werden abwarten. Aber in ein paar Jahren werden die Leute zurückblicken und sagen: „Wissen Sie noch, als Ohio das zuerst gemacht hat?“ Und das ist die Art von Führung, die zählt.

Die Tatsache, dass Ohio Anbieter zur Abwicklung von Krypto-Zahlungen für staatliche Dienstleistungen genehmigt, ist ein Wendepunkt. Es ist eine Sache, wenn Tech-Unternehmen Bitcoin akzeptieren. Es ist eine andere, wenn eine Landesregierung es in ihre Finanzinfrastruktur integriert. Das spricht Bände darüber, wohin wir steuern. Dies ist nicht nur ein Experiment. Es ist ein Signal. Eine Botschaft, dass digitale Vermögenswerte nicht länger am Rand stehen – sie werden Teil des täglichen Lebens. Und ehrlich? Es wurde auch Zeit.

