Das Wichtigste in Kürze

PayPal akzeptiert jetzt Kryptowährungen wie Bitcoin und über 100 weitere – ein bedeutender Schritt für den Massenmarkt.

US-Händler können Krypto-Zahlungen annehmen, was Transaktionsgebühren deutlich senkt und sofortige Abrechnungen ermöglicht.

Große Wallets wie MetaMask oder Coinbase werden unterstützt, der Bezahlprozess ist dadurch einfach und vertraut.

Der Zeitpunkt ist ideal: Krypto-Infrastruktur entwickelt sich, Gebühren sinken, Stablecoins gewinnen Vertrauen.

PayPal setzt auf Flexibilität – Händler können in Dollar oder Krypto abrechnen.

Das zeigt: Krypto ist kein Nischenphänomen mehr, sondern wird zur echten Zahlungsalternative.

Willkommen im Mainstream-Krypto

Der Satz „PayPal akzeptiert jetzt Krypto-Zahlungen“ ist nicht nur eine Schlagzeile—es ist ein Meilenstein. So sieht Krypto-Adoption in großem Maßstab aus. Es ist live. Es ist nahtlos. Es ist PayPal.

Lassen Sie uns über reale Auswirkungen sprechen. PayPal hat gerade etwas Großes für kleine Unternehmen getan. Durch die Einführung von Krypto-Zahlungen haben sie die Transaktionsgebühren im Vergleich zu den üblichen Kreditkartengebühren um bis zu 90 % gesenkt. Wirklich—kein Tippfehler. Das bedeutet mehr Geld in Ihrer Tasche und weniger Hürden für Ihre Kundinnen und Kunden beim Checkout.

🚨PAYPAL NOW ACCEPTS CRYPTO PAYMENTS! 🇺🇸Payments giant PayPal now allows all U.S. merchants to accept #Bitcoin and crypto.🛒 Mass adoption just took a major leap in America! pic.twitter.com/InuvuBAJco — Coin Bureau (@coinbureau) July 28, 2025

Und hier ist, was wirklich hervorsticht: nahezu sofortige Abrechnungen. Sie müssen nicht mehr tagelang warten, um Ihr Geld zu erhalten. Mit Krypto kommt es fast sofort an. Das ist ein echter Wendepunkt für Online-Shops und digitale Dienstleister, die einen schnellen Cashflow brauchen, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Wallets en masse—geschmeidig, flexibel, benutzerfreundlich

Krypto-Zahlungen fühlen sich oft umständlich an. Diesmal nicht. Das System von PayPal unterstützt jetzt große Wallets wie MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom und mehr. Ob Sie nun ein DeFi-Enthusiast oder ein gelegentlicher NFT-Sammler sind—Ihre Wallet ist jetzt Ihr Einkaufstool.

🚨 JUST IN: #PayPal now supports Pay with Crypto!

U.S. merchants can now accept 100+ cryptocurrencies 🌍 ✨ Key features:

• Up to 90% lower fees

• Near-instant settlements

• Seamless wallet support: MetaMask, Coinbase, Phantom & more pic.twitter.com/EX6Ub5hDtI — CCN (@CCNDotComNews) July 28, 2025

Aus meiner Sicht hat PayPal hier ins Schwarze getroffen. Sie haben nicht versucht, das Krypto-Rad neu zu erfinden. Sie haben den Checkout einfach geschmeidiger, sicherer und deutlich zugänglicher für Alltagsnutzer gemacht.

Warum gerade jetzt? Das ist kein Zufall.

Wir befinden uns mitten in einem Infrastruktur-Upgrade für Krypto. Layer-2-Netzwerke florieren. Gasgebühren sinken. Stablecoins gewinnen an Glaubwürdigkeit. Das Timing? Perfekt. PayPal sieht, was sich abzeichnet—und wartet nicht, um aufzuholen. Sie gehen voran.

Nach dem Test von Krypto-Kauf und -Verkauf im Jahr 2020 signalisiert dieser Sprung zur vollständigen Zahlungsfunktion Vertrauen. Nicht nur in die Blockchain-Technologie, sondern auch in die Nachfrage der Verbraucher.

Das Kleingedruckte? Keine größeren Hürden

Dies ist keine geschlossene Beta oder ein Einladungsexperiment. Es ist vollständig für alle PayPal-Händler mit Sitz in den USA ausgerollt. Und es gibt keine seltsamen Einschränkungen. Sie können in Dollar abrechnen oder die Krypto behalten. Diese Flexibilität ist entscheidend. Nicht jedes Unternehmen will sich mit Volatilität auseinandersetzen. Manche wollen einfach nur den Zugang zu Krypto-Nutzern—ohne das Risiko. PayPal versteht das.

Das Ergebnis: Sie sehen echte Dynamik—nicht nur Schlagzeilen. Für Unternehmen, die neue Zahlungswege erschließen, könnte dies sogar mit größeren Produkteinführungen oder Investitionen in Presales übereinstimmen—da die breitere Nutzung im Einzelhandel die Nachfrage ankurbelt.

Krypto gewinnt nicht mehr durch Hype. Es gewinnt durch Nutzbarkeit. Und dieser Schritt von PayPal ist das klarste Signal seit Jahren, dass Krypto zur Standardoption wird—nicht mehr nur ein Randphänomen.

Sicher, es gibt noch Fragen zu Regulierung, Besteuerung und grenzüberschreitender Funktionalität. Aber tun wir nicht so, als wären das Showstopper. Es sind nur Wachstumsschmerzen. Die Infrastruktur wird jetzt gelegt. Und mit Akteuren wie PayPal an Bord ist der Schwung nicht mehr zu übersehen.

Meine Einschätzung? Das ist der Wendepunkt

Um es klar zu sagen: Das verändert alles. Krypto-Adoption fühlte sich immer wie eine Geschichte von „irgendwann mal“ an. Heute fühlt es sich wie eine Geschichte von heute an. Sie können buchstäblich ein Produkt auf einer PayPal-Händlerseite mit SOL oder USDC kaufen, ohne sich durch Hindernisse zu kämpfen.

Das ist Macht. Das ist Fortschritt. Als jemand, der diese Branche seit einem Jahrzehnt verfolgt, fühlt sich dieser Moment anders an. Weniger spekulativ. Substanzieller. Wenn Sie den neuesten Krypto-Prognosen gefolgt sind, wissen Sie bereits—das könnte der Anfang von etwas Größerem sein.

Wir fragen nicht mehr „Wird Krypto Mainstream?“. Wir fragen „Wer ist als Nächstes dran?“

Krypto war früher einschüchternd. Wallets, Gasgebühren, Seed Phrases—es war eine Menge. Aber PayPal hat diese Kanten geglättet. Sie haben Krypto vertraut wirken lassen. Und genau das hat gefehlt. Es ist keine Nischen-Zahlungsmethode mehr—es ist eine echte Option beim Checkout. Und ehrlich? Das ist aufregend.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.