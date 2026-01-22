PEPE Prognose: Kann der Frosch die Linie halten und aufspringen

Technische Analyse PEPE hält Support mit höheren Tiefs
Das Erste, was im $PEPE / $USDT Chart auffällt, ist simpel. Der Preis hält sich über einer wichtigen Support Zone und bildet höhere Tiefs aus, was normalerweise auf kurzfristiges bullisches Momentum hindeutet. Das ist keine Garantie für eine Rallye, aber es ist ein gesundes Zeichen in einem Markt, der es liebt, Menschen hereinzulegen.
Das aktuelle Trade Setup, das viele Trader beobachten, ist ein vorsichtiger Long. Die ideale Einstiegszone liegt etwa zwischen 0.00000515 und 0.00000525, mit Take Profit Zielen im Bereich von 0.00000535 bis 0.00000550 und einem Stop Loss nahe 0.00000495. Das ist eine enge Struktur, und enge Strukturen sagen dir eines der Markt spannt sich auf.
Technical Analysis – $PEPE / $USDT
Long Trade Signal
Price is holding above key support with higher lows, indicating short-term bullish momentum.
Trade Setup (Long):
Entry: 0.00000515 – 0.00000525
TP: 0.00000535 – 0.00000550
SL: 0.00000495
Market Outlook:
Bullish bias… pic.twitter.com/SGZ5JD9uu1
— Pepe Whale 🐸 (@PepeEthWhale) January 22, 2026
Der übergeordnete Marktausblick bleibt bullisch, solange der Preis über der Support Zone bei 0.00000500 bleibt. Fällt dieses Niveau, ändert sich der gesamte Ton der Geschichte sehr schnell. Hält es, behält der Chart vorerst den Vertrauensvorschuss.
Warum dieses Support Niveau wichtiger ist, als es aussieht
Support Level sind keine magischen Zahlen. Sie sind Erinnerungen. Diese Zone um 0.00000500 wurde bereits zuvor verteidigt, was bedeutet, dass Trader emotional an sie gebunden sind.
Wenn ein solches Niveau bricht, bricht es normalerweise hart. Wenn es hält, befeuert es oft einen schnellen und leicht chaotischen Bounce. Zoomt man etwas heraus, liegt der RSI bei etwa 40.79, was nicht gerade Stärke signalisiert. Es zeigt jedoch, dass der Markt eher müde als euphorisch ist. Genau dort beginnen oft überraschende Umkehrungen.
PEPE zeigt auf einigen Zeitebenen bärisches Momentum, befindet sich aber nicht im vollständigen Kapitulationsmodus. Diese graue Zone ist unangenehm und zugleich voller Chancen.
Das Erholungsnarrativ für Februar 2026
Einige Analysten bringen bereits eine größere Perspektive ins Spiel: Eine erfolgreiche Verteidigung des aktuellen Supports über den Januar hinweg könnte den Weg für eine Erholung in Richtung des Bereichs um 0.00000690 bis Februar 2026 öffnen. Das ist kein Trade für morgen. Es ist eine mittelfristige These.
PEPE Price Prediction: Critical Support Test Could Drive Recovery by February 2026
PEPE shows bearish momentum with RSI at 40.79, but analyst targets suggest potential recovery to $0.00000690 range if key support levels hold through January.#Bitcoin $BTC
— Bpay News (@bpaynews) January 21, 2026
Persönlich halte ich dieses Ziel für ambitioniert, aber nicht verrückt, vorausgesetzt der Gesamtmarkt bricht nicht auseinander. PEPE braucht keine Perfektion, sondern schlichtes Überleben und ein wenig Hype.
Wie Liquidität das Spiel verändert
Was viele unterschätzen, ist, wie schnell sich Liquidität in Assets wie PEPE hinein und wieder heraus bewegt. Durch den einfachen Zugang über Anleitungen zum Kauf von Kryptowährungen und ständige Vergleiche der besten Krypto Börsen ist Kapital immer nur einen Klick entfernt.
Das macht Bewegungen schärfer. Es macht Fakeouts aber auch schmerzhafter. Das ist kein Markt für übergroße Positionen. Der empfohlene Stop Loss bei etwa 0.00000495 existiert aus gutem Grund. Wenn Meme Coins brechen, driften sie nicht höflich nach unten. Sie fallen. Schnell.
Meine ehrliche Einschätzung zu diesem Setup
Mir gefällt diese Struktur mehr als noch vor einer Woche. Höhere Tiefs über einer bekannten Support Zone verdienen in der Regel zumindest etwas Respekt. Dennoch würde ich dies als Trade behandeln, nicht als Investment These. Hoffnung ist keine Strategie. Levels sind es.
PEPE handelt nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich breitere Krypto Prognosen ansieht, erkennt man, dass sich der gesamte Markt in einer vorsichtigen, leicht nervösen Phase befindet. Diese Stimmung begrenzt das Aufwärtspotenzial und übertreibt die Abwärtsbewegungen. Mit anderen Worten, PEPE kann aufspringen, aber es braucht Unterstützung vom restlichen Markt, etwa durch Themen wie Bitcoin Hyper.
Wo BTC Hyper in diese Geschichte passt
Derzeit verlagert sich ein Teil der Aufmerksamkeit auf Infrastruktur Themen wie BTC Hyper, das als erstes echtes Bitcoin Layer 2 Netzwerk beschrieben wird und schnelle sowie kostengünstige BTC Transaktionen, Staking, DeFi und Onchain Apps ermöglicht, angetrieben durch eine hochperformante SVM.
Bitcoin is just hanging on for dear life to $HYPER.
It's okay, $HYPER is here to take you to the next level. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/SMKLKWjinY
— Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) January 22, 2026
Solche Projekte ziehen einen Teil der spekulativen Energie ab. Das tötet Meme Coins nicht, bedeutet aber, dass sie härter um Aufmerksamkeit kämpfen müssen.
Aufmerksamkeit ist der wahre Treibstoff
Meme Coins leben nicht von Cashflows oder diskontierten Modellen. Sie leben von Timelines, Memes und plötzlichen Ausbrüchen kollektiver Begeisterung. Solange PEPE Teil der Diskussion bleibt, hat es eine Chance. Fällt es aus dieser Diskussion heraus, hören selbst die besten Chart Muster auf zu funktionieren.
Auf der Oberseite ist die Zone zwischen 0.00000535 und 0.00000550 nicht nur ein zufälliger Take Profit Bereich. Sie deckt sich mit früheren Reaktionspunkten. Das bedeutet, dass dort wahrscheinlich Verkäufer warten. Ein sauberer Ausbruch darüber würde die kurzfristige Struktur sehr positiv verändern.
Wie ein Scheitern aussehen würde
Ein Tagesschluss deutlich unter 0.00000500 wäre ein schlechtes Zeichen. Er würde die Struktur der höheren Tiefs ungültig machen und den Preis wahrscheinlich auf die Suche nach der nächsten Liquiditätszone weiter unten schicken. Deshalb ist der aktuelle Bereich wirklich entscheidend.
Einige Marktteilnehmer traden derzeit gar nicht, sondern konzentrieren sich stattdessen auf Verwahrung und langfristige Positionierung. Deshalb gewinnen Tools wie Krypto Wallet Vergleiche weiter an Bedeutung. Selbst Meme Coin Trader werden manchmal erwachsen. Dennoch gibt bei PEPE meist die kurzfristige Crowd den Ton an.
Der Chart ist konstruktiv, solange 0.00000500 hält, mit einer klaren kurzfristigen Trading Range und definiertem Risiko. Das Momentum ist nicht stark, aber die Struktur lebt noch, und bei Meme Coins reicht das oft aus, um eine Gegenbewegung auszulösen.
