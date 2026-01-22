PEPE Prognose: Kann der Frosch die Linie halten und aufspringen

Technische Analyse PEPE hält Support mit höheren Tiefs

Das Erste, was im $PEPE / $USDT Chart auffällt, ist simpel. Der Preis hält sich über einer wichtigen Support Zone und bildet höhere Tiefs aus, was normalerweise auf kurzfristiges bullisches Momentum hindeutet. Das ist keine Garantie für eine Rallye, aber es ist ein gesundes Zeichen in einem Markt, der es liebt, Menschen hereinzulegen.

Das aktuelle Trade Setup, das viele Trader beobachten, ist ein vorsichtiger Long. Die ideale Einstiegszone liegt etwa zwischen 0.00000515 und 0.00000525, mit Take Profit Zielen im Bereich von 0.00000535 bis 0.00000550 und einem Stop Loss nahe 0.00000495. Das ist eine enge Struktur, und enge Strukturen sagen dir eines der Markt spannt sich auf.

Technical Analysis – $PEPE / $USDT Long Trade Signal Price is holding above key support with higher lows, indicating short-term bullish momentum. Trade Setup (Long): Entry: 0.00000515 – 0.00000525 TP: 0.00000535 – 0.00000550 SL: 0.00000495 Market Outlook:

Bullish bias… pic.twitter.com/SGZ5JD9uu1 — Pepe Whale 🐸 (@PepeEthWhale) January 22, 2026

Der übergeordnete Marktausblick bleibt bullisch, solange der Preis über der Support Zone bei 0.00000500 bleibt. Fällt dieses Niveau, ändert sich der gesamte Ton der Geschichte sehr schnell. Hält es, behält der Chart vorerst den Vertrauensvorschuss.

Warum dieses Support Niveau wichtiger ist, als es aussieht

Support Level sind keine magischen Zahlen. Sie sind Erinnerungen. Diese Zone um 0.00000500 wurde bereits zuvor verteidigt, was bedeutet, dass Trader emotional an sie gebunden sind.

Wenn ein solches Niveau bricht, bricht es normalerweise hart. Wenn es hält, befeuert es oft einen schnellen und leicht chaotischen Bounce. Zoomt man etwas heraus, liegt der RSI bei etwa 40.79, was nicht gerade Stärke signalisiert. Es zeigt jedoch, dass der Markt eher müde als euphorisch ist. Genau dort beginnen oft überraschende Umkehrungen.

PEPE zeigt auf einigen Zeitebenen bärisches Momentum, befindet sich aber nicht im vollständigen Kapitulationsmodus. Diese graue Zone ist unangenehm und zugleich voller Chancen.

Das Erholungsnarrativ für Februar 2026

Einige Analysten bringen bereits eine größere Perspektive ins Spiel: Eine erfolgreiche Verteidigung des aktuellen Supports über den Januar hinweg könnte den Weg für eine Erholung in Richtung des Bereichs um 0.00000690 bis Februar 2026 öffnen. Das ist kein Trade für morgen. Es ist eine mittelfristige These.

#BREAKING PEPE Price Prediction: Critical Support Test Could Drive Recovery by February 2026 PEPE shows bearish momentum with RSI at 40.79, but analyst targets suggest potential recovery to $0.00000690 range if key support levels hold through January.#Bitcoin $BTC — Bpay News (@bpaynews) January 21, 2026

Persönlich halte ich dieses Ziel für ambitioniert, aber nicht verrückt, vorausgesetzt der Gesamtmarkt bricht nicht auseinander. PEPE braucht keine Perfektion, sondern schlichtes Überleben und ein wenig Hype.

Wie Liquidität das Spiel verändert

Was viele unterschätzen, ist, wie schnell sich Liquidität in Assets wie PEPE hinein und wieder heraus bewegt. Durch den einfachen Zugang über Anleitungen zum Kauf von Kryptowährungen und ständige Vergleiche der besten Krypto Börsen ist Kapital immer nur einen Klick entfernt.

Das macht Bewegungen schärfer. Es macht Fakeouts aber auch schmerzhafter. Das ist kein Markt für übergroße Positionen. Der empfohlene Stop Loss bei etwa 0.00000495 existiert aus gutem Grund. Wenn Meme Coins brechen, driften sie nicht höflich nach unten. Sie fallen. Schnell.

Meine ehrliche Einschätzung zu diesem Setup

Mir gefällt diese Struktur mehr als noch vor einer Woche. Höhere Tiefs über einer bekannten Support Zone verdienen in der Regel zumindest etwas Respekt. Dennoch würde ich dies als Trade behandeln, nicht als Investment These. Hoffnung ist keine Strategie. Levels sind es.

PEPE handelt nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich breitere Krypto Prognosen ansieht, erkennt man, dass sich der gesamte Markt in einer vorsichtigen, leicht nervösen Phase befindet. Diese Stimmung begrenzt das Aufwärtspotenzial und übertreibt die Abwärtsbewegungen. Mit anderen Worten, PEPE kann aufspringen, aber es braucht Unterstützung vom restlichen Markt, etwa durch Themen wie Bitcoin Hyper.

Wo BTC Hyper in diese Geschichte passt

Derzeit verlagert sich ein Teil der Aufmerksamkeit auf Infrastruktur Themen wie BTC Hyper, das als erstes echtes Bitcoin Layer 2 Netzwerk beschrieben wird und schnelle sowie kostengünstige BTC Transaktionen, Staking, DeFi und Onchain Apps ermöglicht, angetrieben durch eine hochperformante SVM.