Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat mit Assembly Bill 2409 ein Gesetz unterzeichnet, das staatlichen und lokalen Amtsträgern die Ausgabe eigener Memecoins untersagt und digitalen Asset-Dienstleistern verbietet, solche politisch verknüpften Token kalifornischen Einwohnern anzubieten. Für den Kryptomarkt bedeutet das: Wer als Börse oder Plattform kalifornische Kunden bedient, muss künftig prüfen, ob ein Memecoin von einem Amtsträger stammt oder mit ihm verbunden ist.

Was AB 2409 und SB 1208 regeln

AB 2409 verbietet staatlichen und lokalen Amtsträgern in Kalifornien ausdrücklich, Memecoins auszugeben. Zusätzlich dürfen digitale Asset-Dienstleister solche Token, die von Amtsträgern stammen oder mit ihnen in Verbindung stehen, kalifornischen Einwohnern nicht anbieten. Laut dem Bericht sollen die Beschränkungen für Token gelten, die ab dem 1. Januar 2027 ausgegeben werden.

Durchgesetzt werden die neuen Regeln über Zivilklagen, die Kaliforniens Attorney General, District Attorneys, City Attorneys und County Counsel einreichen können. Parallel unterzeichnete Newsom Senate Bill 1208, das die kalifornischen Geldwäschegesetze auf illegale Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten ausweitet und Behörden erlaubt, entsprechende Krypto-Werte einzufrieren, zu beschlagnahmen und einzuziehen. Das Gesetzespaket reiht sich damit in eine breitere Entwicklung der US-Kryptoregulierung ein, bei der Bundesstaaten und der Bund digitale Vermögenswerte zunehmend unterschiedlich behandeln.

Marktreaktion und politische Einordnung

Newsom begründete den Schritt damit, dass kein Amtsträger aus einem öffentlichen Amt Profit schlagen sollte, und kritisierte in diesem Zusammenhang die Krypto-Vorhaben von US-Präsident Donald Trump sowie dessen Memecoin-Launch aus dem Jahr 2025. Für Token-Emittenten und Dienstleister steigen dadurch die Compliance-Risiken, sobald digitale Vermögenswerte mit politischen Akteuren verknüpft sind.

Gavin Newsom mit seiner Familie beim Marsch „Families Belong Together“ in Los Angeles.

Vergleichbare Debatten um einen Ethikpassus für Amtsträger im Kryptobereich laufen bereits auf Bundesebene rund um den CLARITY Act im US-Senat. Kalifornien greift diesem Prozess mit einer landesspezifischen Regel vor, die sich gezielt gegen politisch gebrandete Token richtet.

Bedeutung für Anleger im DACH-Raum

Wichtig für die Einordnung: Das Gesetz beschränkt das Angebot für kalifornische Einwohner, es handelt sich nicht um ein globales Verbot politischer Memecoins.

Indirekt könnten internationale Anbieter ihre Compliance- und Listing-Prozesse für politisch verknüpfte Token anpassen, sobald sie auch kalifornische Nutzer bedienen. Die Regelung betrifft jedoch gezielt Token, bei denen ein Amtsträger als Emittent oder Partner auftritt.

Fazit und Einordnung

AB 2409 schafft eine spezifische Schranke gegen die Ausgabe politischer Memecoins durch staatliche und lokale Amtsträger, während SB 1208 digitale Vermögenswerte ausdrücklich in den Rahmen der kalifornischen Geldwäschebekämpfung stellt. Offen bleibt aus den vorliegenden Berichten der exakte Zeitpunkt, ab dem die Beschränkungen praktisch greifen – hier wird lediglich der 1. Januar 2027 als Anwendungszeitpunkt für neu ausgegebene Token genannt, weitere Details zum konkreten Inkrafttreten sollten vor einer abschließenden Bewertung anhand des Gesetzestextes geprüft werden.

Wer sich mit politisch verknüpften Token oder generell mit Memecoins beschäftigt, sollte die regulatorischen Rahmenbedingungen und mögliche Risiken berücksichtigen. Ein Blick auf die aktuelle US-Kryptoregulierung hilft dabei, regulatorische Risiken frühzeitig einzuschätzen, bevor Kapital in politisch sensible Projekte fließt.