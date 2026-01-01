Prognose: Stillstand bei 1,84 Dollar? XRP zwingt Trader zum Warten

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt startet zurückhaltend ins neue Jahr, und XRP bewegt sich in einer engen Preisspanne um 1,84 Dollar.

Die Marktstruktur zeigt Unentschlossenheit statt klarer Richtung, während Volumen und Momentum niedrig bleiben.

Trader warten auf Bestätigung, da Ausbrüche sowohl nach oben als auch nach unten möglich sind.

In diesem Umfeld steht Risikomanagement klar im Vordergrund.

Parallel dazu schreitet Innovation im Kryptosektor weiter voran, insbesondere durch Infrastrukturprojekte wie Bitcoin Hyper, die langfristige Entwicklungen unabhängig von kurzfristigen Preisbewegungen vorantreiben.

XRP wird derzeit bei etwa 1,84 Dollar gehandelt, einem Niveau, das genau an der Schnittstelle zwischen technischer Unentschlossenheit und Marktpsychologie liegt. Kurzfristige Prognosen drehen sich nicht mehr um aggressive Aufwärtsziele, sondern um das Lesen von Struktur, Volumen und Absicht. Schauen wir uns an, was die Charts aktuell tatsächlich zeigen.

XRP täglicher technischer Ausblick zeigt Unentschlossenheit, keine Richtung

Auf dem Tageschart schloss XRP unentschlossen, was ehrlich gesagt mehr aussagt als eine starke grüne oder rote Kerze es könnte. Die Intraday-Struktur war eng und unruhig, was auf Zögern sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite hindeutet. Wenn sich Märkte so verhalten, bedeutet das in der Regel, dass Marktteilnehmer auf Bestätigung warten, statt zu raten.

Aus meiner Sicht ist das kein Setup, in das man übereilt einsteigt. Ohne einen sauberen Ausbruch und eine verbesserte Struktur fühlt sich jeder Trade hier eher reaktiv als strategisch an. Dass XRP um 1,84 Dollar bleibt, spiegelt Gleichgewicht wider, keine Stärke und keine Schwäche.

XRP Daily Technical Outlook:$XRP closed indecisively. We need healthier price action from here to consider a trade. The intraday chart was choppy and maintained a small range. We need a breakout and better chart structure to engage in any trade 😈 pic.twitter.com/JI06zwUDUn — CRYPTOWZRD (@cryptoWZRD_) January 1, 2026

Die wichtigste Erkenntnis ist einfach. Wir brauchen gesündere Preisbewegungen, stärkere Kerzen und klareres Momentum, bevor wir dies als handelbare Bewegung statt als Marktrauschen betrachten.

Neujahrs XRP Prognose: Ziel erreicht, Richtung aber weiterhin unklar

XRP beendete das Jahr direkt um 1,84 Dollar und landete damit exakt innerhalb der prognostizierten Spanne von 1,85 bis 1,75 Dollar. Aus prognostischer Sicht ist diese Genauigkeit relevant, sie zeigt aber auch, wie stark der Preis komprimiert wurde. Märkte bleiben nicht dauerhaft komprimiert.

Derzeit befindet sich XRP an einem Entscheidungspunkt, an dem sich die Volatilität schnell ausweiten könnte. Ein Ausbruch könnte bevorstehen, doch Trader sollten sich an etwas Wichtiges erinnern. Ausbrüche gehen nicht immer nach oben.

Meiner Ansicht nach besteht die Gefahr darin, Aufwärtsbewegungen anzunehmen, nur weil der Preis hält. Ohne Volumenbestätigung bleibt ein Abwärts-Fehlausbruch sehr gut möglich, insbesondere bei dünner Liquidität nach den Feiertagen.

🚨🚨 $XRP Daily Chart New Years Forecast Result-

We closed out the year at $1.84 hitting my target forecast of $1.85 – $1.75 Right now price is at a decision point and right on the verge of a breakout. But remember a breakout isn't always to the upside https://t.co/mRwX9ONNO1 pic.twitter.com/rEpeJuIOV4 — J.J.R. Wulf (@iPsycoWulf) January 1, 2026

Eine solche XRP Prognose kann nicht isoliert betrachtet werden. Die übergeordnete Stimmung im Kryptomarkt bleibt vorsichtig, wobei Trader eher die allgemeinen Krypto-Prognosen beobachten, statt einzelnen Asset-Narrativen hinterherzulaufen. XRP bewegt sich oft stark, sobald Momentum zurückkehrt, führt den Markt jedoch selten allein an.

Deshalb ist auch das Verhalten von Wallets wichtiger als reine Chartmuster. Langfristige Halter legen zunehmend Wert auf Sicherheit und bevorzugen Cold-Storage-Lösungen, die in Krypto-Wallet-Vergleichen hervorgehoben werden, anstatt in unsicheren Phasen aktiv zu traden.

Risikomanagement steht jetzt an erster Stelle

Aus professioneller Sicht gibt es derzeit keinen Grund, in diesem Markt hohe Hebel zu nutzen. XRP befindet sich aktuell in einem seitwärts laufenden Markt, und seitliche Märkte bestrafen in der Regel Ungeduld. Entsprechend ist es sinnvoller, auf Bestätigung zu warten, bevor man handelt.

Für kurzfristige Trader sind klar definierte Invalidation-Level sowie der Verzicht auf emotionale Einstiege zwingend notwendig. Langfristige Marktteilnehmer könnten einfach ruhig bleiben und das größere Umfeld beobachten, etwa Kapitalrotation in andere Sektoren oder bevorstehende Katalysatoren.

Für neuere Investoren, die sich fragen, wie man in unsicheren Phasen Kryptowährungen kauft, lautet die Antwort nicht perfektes Timing. Es geht um Positionsgröße, Disziplin und realistische Erwartungen, und Innovationen wie Bitcoin Hyper gewinnen im Markt an Bedeutung.

Bitcoin Hyper: Innovation geht weiter, während Märkte pausieren

Während XRP stagniert, stoppt Innovation im Kryptomarkt nicht. Neue Infrastrukturprojekte entwickeln sich im Hintergrund weiter, oft lange bevor der Preis den Fortschritt widerspiegelt. Hier zahlt sich Geduld häufig aus.

Einige Investoren richten ihre Aufmerksamkeit bereits auf frühe Chancen, insbesondere im Presale-Markt, wo Volatilität durch langfristige, thesisbasierte Positionierung ersetzt wird.

Bitcoin Hyper ist das erste praktikable Bitcoin Layer-2-Netzwerk, das schnelle und kostengünstige Bitcoin-Transaktionen ermöglicht und Zugang zu DeFi, Staking und On-Chain-Anwendungen bietet. Es nutzt eine hochdurchsatzfähige virtuelle Maschine und erweitert damit die Nutzung von Bitcoin, ohne die Integrität seines Sicherheitsmodells zu beeinträchtigen.

2025 was a very $HYPER year. 🎉 2026 is THE year of HYPER. 🔥 Happy New Year from Bitcoin Hyper. ⚡️🥳 pic.twitter.com/dopK2WJXYA — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) January 1, 2026

Meiner Meinung nach verdeutlichen Projekte wie dieses eine größere Wahrheit. Kurzfristige XRP-Preisprognosen konzentrieren sich darauf, ob XRP bei 1,84 oder 1,90 Dollar gehandelt wird, während der wahre langfristige Wert von XRP bereits lange vor dieser kurzfristigen Preisfindung entsteht. Das gilt auch für die Liquidität auf den Handelsplätzen. Trader, die XRP positionieren, beobachten Orderbücher, Funding-Raten und die Risikobereitschaft auf großen Plattformen, die in Krypto-Börsenvergleichen gelistet sind. Wenn die Liquidität dünn ist, wird Geduld zu einem echten Vorteil.

Abschließende Einschätzung: XRP braucht Bestätigung, nicht Vertrauen

Die XRP Prognose bleibt neutral, bis das Gegenteil bewiesen ist. Der Preis ist stabil, die Struktur unklar und das Momentum hat sich noch nicht entschieden. Das ist nicht bärisch, aber definitiv auch noch nicht bullisch.

Mein Rat ist einfach. Lass den Markt seine Karten zeigen, bevor Kapital eingesetzt wird. Ausbrüche mit Volumen verdienen Aufmerksamkeit, während Seitwärtsphasen Geduld verlangen. Manchmal ist der klügste Schritt nicht zu traden. Sondern zu warten.

