Prognose: XRP am Scheideweg? Echte Trendwende oder nur Täuschung

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt nach einem langen Abwärtstrend erste Anzeichen einer möglichen Trendwende.

Der Preis hat kurzfristigen Widerstand überwunden und die 20 EMA zurückerobert, während das Volumen auf höheren Zeitebenen ansteigt.

Auf Tages-Chart-Ebene steht der Preis nun an der 50 EMA, die für die nächsten Sessions entscheidend ist.

Technische Indikatoren wie Bollinger Bands, MACD und RSI signalisieren zunehmende Volatilität und positives Momentum, während die zweiwöchige Divergenz auf eine Abschwächung des Abwärtsdrucks hindeutet.

Whale-Akkumulation im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar unterstützt die Chance einer mittelfristigen Bodenbildung.

Kurzfristige Szenarien reichen von einem sauberen Anstieg über 2,60–2,80 US-Dollar bis hin zu möglichen Rücksetzern unter wichtige EMAs.

Der breitere Kryptomarkt, psychologische Widerstände zwischen 2,50–2,70 US-Dollar und das Verhalten von Kleinanlegern spielen eine zentrale Rolle.

Das Risikomanagement bleibt entscheidend, während die Struktur des Marktes vorsichtig konstruktiv, aber noch nicht eindeutig bullisch ist.

Der Tageschart: Erste Anzeichen einer Trendwende, aber noch früh

Der Tageschart zeigt, dass XRP den kurzfristigen Widerstand durchbrochen und die 20 EMA zurückerobert hat, was das erste echte Signal der Bullen nach einem langen und erschöpfenden Abwärtstrend ist. Die Bewegung kam mit einer deutlichen Volumenausweitung, und dieses Detail ist wichtig, denn ohne Beteiligung neigen Ausbrüche dazu, still zu sterben. Momentan drängt der Preis in die 50 EMA, und diese Zone ist in den nächsten Sessions die Grenze.

#XRP daily chart attempting a trend shift, but still early. Price broken above short term resistance and reclaimed 20 EMA. Thats first signal bulls have shown after an extended downtrend. Move supported by clear expansion in volume, which matters on higher timeframes. Price now… pic.twitter.com/BXtqkyyZ57 — The Crypto Bushman (@bull3478) January 5, 2026



Tägliche Schlusskurse über der 50 EMA würden darauf hindeuten, dass das Momentum von korrektiv zu konstruktiv übergeht. Die 100 und 200 EMA liegen jedoch weiterhin darüber und fallen, was bedeutet, dass dies noch kein bestätigter Aufwärtstrend ist. Meiner Erfahrung nach lieben Märkte es, genau hier zu necken.

Bollinger Bänder, MACD und RSI: Volatilität kehrt zurück

Nach einer langen Kompressionsphase haben sich die Bollinger Bänder erweitert, und der Preis ist vom unteren Band in die obere Hälfte der Spanne vorgedrungen. Das zeigt, dass dies kein schwacher Bounce ist, sondern eine Volatilitätsausweitung. Das Halten über dem mittleren Band bewahrt die Ausbruchstruktur, während ein Verlust daraus dies schnell in einen weiteren gescheiterten Versuch verwandeln würde.

Der MACD hat nach oben gekreuzt und das Histogramm wurde positiv, was anzeigt, dass das bärische Momentum nachgelassen hat und Käufer eingreifen. RSI über 70 zeigt starkes Momentum, bedeutet aber auch, dass kurzfristige Rücksetzer oder Seitwärtsbewegungen völlig normal wären, ohne die Struktur zu verletzen.

Der Zwei-Wochen-Chart: Eine stille bullische Divergenz

Ein Zoom heraus zeigt, dass der Zwei-Wochen-Chart etwas subtiler ist. Der Preis kann weiterhin tiefere Tiefs bilden, aber Momentum-Indikatoren wie RSI zeigen höhere Tiefs. Das ist klassisches Zeichen für nachlassenden bärischen Druck, nicht weg, aber müde.

XRP's 2-week chart, where price may form lower lows while momentum indicators like RSI show higher lows, signaling weakening seller pressure and a possible reversal—though unconfirmed, aligning with recent whale accumulation of $3.6 billion. — Kezus44 (@Kezus_NFT) January 6, 2026



Dies passt zu Berichten über Whale-Akkumulationen von rund 3,6 Milliarden US-Dollar in XRP. Große Marktteilnehmer handeln selten überstürzt und jagen kaum grüne Kerzen.

Die psychologische Ebene: Warum 2,50–2,70 US-Dollar wichtiger sind, als man denkt

Technisch sind die EMAs relevant, aber psychologisch ist das nächste Widerstandscluster bei 2,50–2,70 US-Dollar entscheidend. In diesem Bereich lagert gefangene Supply aus dem vorherigen Zusammenbruch. Wird es sauber durchbrochen, ändert sich das Sentiment. Eine Ablehnung dort bringt uns wahrscheinlich zurück in Seitwärtsbewegungen. Märkte sind zuerst Geschichten, Charts kommen danach.

Volumen ist der wahre Richter

Preis ohne Volumen ist nur ein Gerücht. Die jüngste Volumenausweitung ist bisher der konstruktivste Teil dieser Bewegung. Für eine Fortsetzung muss diese Beteiligung bestehen bleiben und darf nicht nach ein paar grünen Tagen nachlassen. Zu viele Ausbrüche starben, weil niemand da war, um sie zu unterstützen.

Kurzfristige Szenarien: Drei Wege von hier

Szenario eins: XRP hält über der 20 und 50 EMA, konsolidiert und steigt dann in den Bereich 2,60–2,80 US-Dollar. Szenario zwei: Preis schwankt, verliert die 50 EMA, hält aber die 20 EMA und baut eine Basis. Szenario drei: Preis verliert beide EMAs und testet frühere Tiefs erneut. Momentan sind alle drei Szenarien möglich. Das ist die Wahrheit.

Warum der breitere Kryptomarkt weiterhin relevant ist?

XRP handelt nicht isoliert. Bitcoin und der breitere Markt bestimmen die emotionale Stimmung. Jeder, der heute eine Prognose abgibt, muss diese Abhängigkeit anerkennen. Deshalb behalte ich immer die aktuellen Kryptoprognosen im Blick, statt so zu tun, als sei ein einzelnes Chart eine Insel. Wenn das Wasser sinkt, folgen die meisten Boote.

Die Whale-Akkumulations-Perspektive: Signal oder nur Rauschen?

3,6 Milliarden US-Dollar in Whale-Akkumulation sind nicht wenig. Aber Wale steigen früh ein und halten durch Schmerzen. Diese Daten unterstützen die Idee einer mittelfristigen Bodenbildung, nicht unbedingt eines kurzfristigen Moonshots. Großes Geld denkt in Quartalen. Kleinanleger denken in Tagen. Dieses Missverhältnis schafft Chancen und Herzschmerz.

Risikomanagement: Das Einzige, was wirklich zählt

Mir ist egal, wie hübsch die Indikatoren aussehen. In einem Markt wie diesem sind Positionsgrößen und Stops wichtiger als „Recht zu haben“. RSI über 70 signalisiert bereits, dass eine Abkühlung gesund ist. Starke Trends atmen. Schwache Trends schnaufen. Liegt man falsch, will man klein falsch liegen.

Die Infrastrukturfrage: Wo und wie gehandelt wird

Mit Rückkehr der Volatilität stellen mehr Menschen wieder praktische Fragen. Welche Plattformen sind am sichersten? Welche Wallets sinnvoll? Deshalb steigt der Traffic auf Ressourcen wie Krypto-Exchange-Vergleiche, wenn Märkte erwachen. Infrastruktur interessiert in einem toten Markt niemanden, in bewegten Märkten sehr.

Der Zyklus des Kleinanlegerverhaltens wiederholt sich

Zuerst Unglaube, dann vorsichtiger Optimismus, dann FOMO. Wir befinden uns aktuell zwischen den ersten beiden Phasen, zumindest bei XRP. Das ist gesund. Zu viel frühe Begeisterung ist ein Warnsignal. Langweiligkeit ist jetzt besser als Euphorie.

Wie das in ein größeres Portfolio passt

Wer über Tageshandel hinaus denkt, stellt sich erneut die Frage: Kaufen, warten, rotieren? Dieselben Fragen tauchen auf, wenn man entscheidet, welche Kryptowährung in einem sich ändernden Marktregime zu kaufen ist. Es gibt keine perfekte Antwort, nur kontrolliertes Risiko.

Meine ehrliche Einschätzung: Vorsichtig konstruktiv, nicht blind bullisch

Mir gefällt die sich verbessernde Struktur, das Volumen und der Momentumwechsel. Ich täusche nicht vor, dass dies bereits ein Bullenmarkt ist. Die 100 und 200 EMA liegen immer noch oben, fallen und lasten schwer. Solange sie nicht flachen und dann drehen, ist dies eine Erholung, kein neuer Zyklus.

Was meine Meinung schnell ändern würde

Mehrere tägliche Schlusskurse über der 50 EMA, gefolgt von starkem Vorstoß und Halten über 2,60 US-Dollar, würden mein Vertrauen erhöhen. Umgekehrt würde der Verlust der 20 EMA mit steigendem Volumen zeigen, dass dies nur eine kurzfristige Erholung war. Märkte sind ehrlich. Irgendwann.

Abschließende Gedanken: Respektiere den Versuch, gehe keine Bindung mit dem Trade ein

XRP versucht eine Trendwende, und das allein ist beachtenswert. Die Indikatoren stehen auf eine Weise, die wir lange nicht gesehen haben, und die zweiwöchige Divergenz plus Whale-Akkumulation verstärken die Geschichte. Aber der Markt ist noch in Transition, nicht in Feierlaune.

Meiner Ansicht nach ist die klügste Haltung neugierig, nicht überzeugt. Engagiert, nicht emotional. Die XRP-Prognose derzeit: Momentum verbessert sich, Risiko bleibt real, und die nächsten täglichen Schlusskurse werden entscheiden, ob dies eine Geschichte oder nur eine Fußnote wird.

